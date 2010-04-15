Buffalo, PATA arabirimiyle uyumlu SSD sürücülerini duyurdu

Japon donanım üreticisi Buffalo, PATA ara birimini destekleyen yeni SSD sürücülerini duyurdu. SHD-NHPU2 serisi altında lanse edilen 2.5-inç boyutundaki yeni depolama sürücüleri 32GB, 64GB ve 128GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor ve PATA ile birlikte USB 2.0 bağlantısına da olanak tanıyorlar. Yüksek performans için 64MB tampo bellek birimiyle desteklenen sürücülerde NAND flash bellek kontrolcüsü olaraksa Indilinx çözümüne yer verildiği, sürücülerin PATA ara birimi üzerinden 101MB/saniye düzeyinde dosya transfer hızı sunduğu belirtildi.

Bu ayın sonuna doğru ilk olarak Japonya'da pazara sunulacak yeni SSD'lerin fiyatları ise kapasitelerine göre sırasıyla 248$, 361$ ve 623$.