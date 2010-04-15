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Buffalo, PATA arabirimiyle uyumlu SSD sürücülerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon donanım üreticisi Buffalo, PATA ara birimini destekleyen yeni SSD sürücülerini duyurdu. SHD-NHPU2 serisi altında lanse edilen 2.5-inç boyutundaki yeni depolama sürücüleri 32GB, 64GB ve 128GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor ve PATA ile birlikte USB 2.0 bağlantısına da olanak tanıyorlar. Yüksek performans için 64MB tampo bellek birimiyle desteklenen sürücülerde NAND flash bellek kontrolcüsü olaraksa Indilinx çözümüne yer verildiği, sürücülerin PATA ara birimi üzerinden 101MB/saniye düzeyinde dosya transfer hızı sunduğu belirtildi.

Bu ayın sonuna doğru ilk olarak Japonya'da pazara sunulacak yeni SSD'lerin fiyatları ise kapasitelerine göre sırasıyla 248$, 361$ ve 623$.


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anilb 9 yıl
en iyisini yapıp vermektense kullanıcıya surumden piyasa yaparak para kırmaya calısıyorlar yada ide laptop işi mantıklı geldi onun dısında konuya girerken bi dk laghn pata!?? hadi canım! gibi bi ifade olusmustu bende...
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akakivanc 9 yıl
bildigim kadarıyla ıde sistemi yavaşlatıyor.birde artık ıde hayatımızda ne kadar yer tutuyorki
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-dehşet- 9 yıl
Kasamda IDE portunun son temsilcisi DVD-RW+ idi.Onu da sırf kalabalık olmasın niye Sata yapmıştım.
Neden IDE portunu kullanan SSD çıkarılır anlam veremedim.Zaten oldukça pahalı.Yani o kadar para verecek adamın Sata 2 slotu da vardır diye düşünüyorum.
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tanerturk17 9 yıl
kimse ide ye ssd gelebileceğini düşünmedi heralde. (enazından ben)
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madmaxzek 9 yıl
bU TİP ÜRÜNLERİN BEKLEYENLERİ VARDI ...
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