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    Bugün Covid-19 nedeniyle vefat eden kişi sayısı 50'yi geçti (4 Eylül)

    4 Ekim 2020 tarihli Covid-19 vaka tablosu yayınlandı. Vaka sayısı 1600'ün üzerinde seyrediyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bugün Covid-19 nedeniyle vefat eden kişi sayısı 50'yi geçti (4 Eylül)
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    Sağlık Bakanlığı, 4 Ekim 2020 tarihli koronavirüs (Covid-19) tablosunu yayınladı. Tabloya göre yeni vaka sayısı 1612, yeni vefat sayısı ise 53.

    Son günlerde vaka sayısında ciddi artış yaşandı. Artan vakalar Türkiye genelini kapsayan birtakım yasaklar geldi. Örneğin düğünlere kısıtlamalar getirildi. Düğünler nikah töreni şeklinde yapılmalı ve 1 saati geçmemeli.

    Dün 1642 yeni vaka açıklanmıştı. Dünkü vakaların bölgelere göre dağılımına baktığımızda Ankara’nın bulunduğu Batı Anadolu bölgesindeki yüksek vaka sayısı dikkat çekiyor.

    03.09.2020 tarihindeki yeni vakaların bölgelere göre dağılımı

    Bugün Covid-19 nedeniyle vefat eden kişi sayısı 50'yi geçti (4 Eylül)
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    kill1033 (İlkan Akten) 6 gün en beğenilen
    Yapılan testin tespit oranı %40 imiş. Bugün hastaneye muayene gittiğimde doktorum söyledi. Covidden ölen hastayı bu testin sonucu negatif çıktığı İçin devlet kabul etmediği için bulaşıcı hastalık yazmak zorunda kalmışlar hep. O yüzden de ölümler düşük çıkıyormuş. Ölü sayısını en az 5’le çarpın dedi.
    Yapılan testin tespit oranı %40 imiş. Bugün hastaneye muayene gittiğimde doktorum söyledi. Covidden ölen hastayı bu testin sonucu negatif çıktığı İçin devlet ka...
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    2 Yanıt Yanıtla +18
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    Execuvite (Melik Bey) 6 gün
    Tamamen yalan veriler eskiden destekler dim bu verileri ama artık destek vermiyorum bugün 4 saat hastanede durmak zorunda kaldım tam 29 covid vakası geldiğini hepsini eve gönderdiklerini söyledi başhekim ve işin garibi dünde 40 vaka çıkmış doluluk %85 dedi yani ben artık bu verilere inanmıyorum eskiden inanan biri olarak.
    Tamamen yalan veriler eskiden destekler dim bu verileri ama artık destek vermiyorum bugün 4 saat hastanede durmak zorunda kaldım tam 29 covid vakası geldiğini h...
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    Yanıtla +12
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    akris 6 gün
    bu ülkeden adam olmaz disiplin yok sokağa çıkın bakın 10 kişiden 8 inde maske yok
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 6 gün (düzenlendi)
    Ben rakamların doğru olduğuna inanıyorum. Yalan söylemenin karı ne ki? Artınca artanı azalınca azalanı yazıyorlar, Dünya Sağlık Örgütü takip ediyor ABD, AB takip ediyor bunları manipüle edilmesine izin vermezler bence. Öyle olmasa binlerce turisti niye yollasınlar, niye gelsinler? Ama artmaya devam edeceğine inanıyorum özellikle bu sonbahar. En riskli yer ise pazarlar. Ne yazık ki virüsün ilk gününden beri yazmama rağmen pazarlar konusunda hiç bir müdahale yok.

    Buyrun şu pazarcıların haline bakın. Düğün, nişan, sünnet, parti, konser yasak ama pazarda her şey var, bas bas bağır, tüm yiyeceklere dokun sat, tadımlık dağıt. Ne ala memleket.

    https://www.cnnturk.com/video/turkiye/istanbulun-sokaklari-pazarlari-yine-kalabalikti

    https://www.cnnturk.com/video/turkiye/turkiyede-gunluk-vaka-sayilari-artista-vatandaslarin-umursamazligi-endise-verici-video
    1 Yanıt Yanıtla
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    kill1033 (İlkan Akten) 4 gün monacomen
    Uzaktan bir akrabam izmir narlıdere huzur evinde kalırken covid bulaştı, ve vefat etti. Şeker hastalığı da vardı zaten, şeker hastalığı olanların ölüm riski yüksek. Ölüm belgesinde yukarıda yazdığım covid yerine bulaşıcı hastalıktan öldü yazıldı. Alın haberi de altta. https://www.mansetturkiye.com/huzurevinde-urkuten-olumler/27905/
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    WarSaw (Savaş T.) 6 gün
    ekonomi bozulmasın turizm sarsılmasın diye gerçeklerin üstünü örtüyorlar çevremizden kaç kişinin vefat haberi geldi hepside covitten öldü ama ölüm raporlarında yok filanca organ yetmezliği vs yazılmış
    Yanıtla +2
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    hikmetg (Hikmet Güngör) 6 gün
    Sayılar gerçeği yansıtmıyor. Belki panik olunmasın diye böyle yapılıyor. Belki işer durmasın diye. Ama bence asıl önemli olan konu sayılar gerçek verilerle açıklansa insanlar korkar ve maske, sosyal mesafe ve hijyene daha çok dikkat ederler. Doğru sayıları açıklamamak çok çok yanlış.
    Yanıtla +4
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    Gt95 (hakan dinler) 6 gün
    Ölüm her zaman var Allah ölümün de hayırlısını imanlı olarak çene kapamayı nasip eylesin bizlere
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    akris 6 gün
    bu ülkeden adam olmaz disiplin yok sokağa çıkın bakın 10 kişiden 8 inde maske yok
    Yanıtla +11
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    kill1033 (İlkan Akten) 6 gün en beğenilen
    Yapılan testin tespit oranı %40 imiş. Bugün hastaneye muayene gittiğimde doktorum söyledi. Covidden ölen hastayı bu testin sonucu negatif çıktığı İçin devlet kabul etmediği için bulaşıcı hastalık yazmak zorunda kalmışlar hep. O yüzden de ölümler düşük çıkıyormuş. Ölü sayısını en az 5’le çarpın dedi.
    2 Yanıt Yanıtla +18
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    TulparHAN (5 4) 6 gün kill1033
    Doktor yanlış bilgi vermiş Test'in doğruluk oranı %62 olarak değerlendiriliyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    pilotaFerrari 6 gün kill1033
    Doktorunun ebesinin nikahı ama. 5 le çarpın nedir? Ayrıca doktor niye sana bu bilgileri verip gereksiz polemik yaratsın?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Execuvite (Melik Bey) 6 gün
    Tamamen yalan veriler eskiden destekler dim bu verileri ama artık destek vermiyorum bugün 4 saat hastanede durmak zorunda kaldım tam 29 covid vakası geldiğini hepsini eve gönderdiklerini söyledi başhekim ve işin garibi dünde 40 vaka çıkmış doluluk %85 dedi yani ben artık bu verilere inanmıyorum eskiden inanan biri olarak.
    Yanıtla +12
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. (düzenlendi)
    İstanbul dışında dikkat eden şehir pek görmedim. Buna rağmen İstanbul’un bu kadar çıkması da normal çünkü çok içli dışlı yaşıyoruz.
    Yanıtla +1
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    samtual (Samet B.) 1 hf.
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 hf.
    allah allah neden ki halbuki yavas yavas kontrol altına alınmıstı plajlar acılmıstı tatil için krediler verilmişti ne olduku durduk yere
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    3880 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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