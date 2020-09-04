Bugün Covid-19 nedeniyle vefat eden kişi sayısı 50'yi geçti (4 Eylül)

Sağlık Bakanlığı, 4 Ekim 2020 tarihli koronavirüs (Covid-19) tablosunu yayınladı. Tabloya göre yeni vaka sayısı 1612, yeni vefat sayısı ise 53.
Son günlerde vaka sayısında ciddi artış yaşandı. Artan vakalar Türkiye genelini kapsayan birtakım yasaklar geldi. Örneğin düğünlere kısıtlamalar getirildi. Düğünler nikah töreni şeklinde yapılmalı ve 1 saati geçmemeli.
Dün 1642 yeni vaka açıklanmıştı. Dünkü vakaların bölgelere göre dağılımına baktığımızda Ankara’nın bulunduğu Batı Anadolu bölgesindeki yüksek vaka sayısı dikkat çekiyor.
03.09.2020 tarihindeki yeni vakaların bölgelere göre dağılımı
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Buyrun şu pazarcıların haline bakın. Düğün, nişan, sünnet, parti, konser yasak ama pazarda her şey var, bas bas bağır, tüm yiyeceklere dokun sat, tadımlık dağıt. Ne ala memleket.
https://www.cnnturk.com/video/turkiye/istanbulun-sokaklari-pazarlari-yine-kalabalikti
https://www.cnnturk.com/video/turkiye/turkiyede-gunluk-vaka-sayilari-artista-vatandaslarin-umursamazligi-endise-verici-video
2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 2 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
3880 kez okundu.
13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
fahrettin koca, koronavirüs ve