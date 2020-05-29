Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bugünün vaka sayısı: 1141 (29 Mayıs)

    Sağlık Bakanı bugünkü yeni vaka ve vefat sayısını açıkladı. Twitter'daki paylaşımında, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor." dedi.
    21 dk.
    126
    62
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bugünün vaka sayısı: 1141 (29 Mayıs)
    Tam Boyutta Gör

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs tarihinin vaka tablosunu açıkladı. Bugün 1141 yeni vaka, 28 yeni vefat var.

    Türkiye’nin koronavirüs ve vefat sayıları yaklaşık 10 gündür benzer şekilde seyrediyor. Yeni vaka sayısı 900 ile 1100 arasında dolanıyor. Bugün 36155 test yapıldı ve 1594 hasta iyileşti

    Ayrıca Bkz. "Türkiye yurt dışına 1000 adet ventilatör cihazı sattı"

    Yoğun bakımdaki hasta sayımız 662, entube durumundaki hasta sayımız ise 324. Bu sayılardaki düzenli düşüş devam ediyor. 29 Mayıs itibariyle Türkiye’de toplam vaka sayısı 162120, toplam vefat sayısı 4489 oldu. Dünyadaki duruma baktığımızda ise Johns Hopkins University verilerine göre toplam vaka sayısı yaklaşık 5,8 milyon, toplam vefat sayısı ise yaklaşık 362 bin. Koronavirüs vaka sayıları Avrupa ve Afrika ülkelerinde düşüş eğiliminde ancak Güney Amerika’da vaka artış hızı diğer bölgelere epey yüksek.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. GÖRÜNTÜLENEN Bugünün vaka sayısı: 1141 (29 Mayıs) Sonraki CD Project'te yüzler gülüyor: The Witcher serisi 50 milyon satış rakamına ulaştı 1 sa. Oyun tarihindeki en gerçekçi "sıvı fiziği" yeni Half-Life'ta ortaya çıktı 1 sa. Ryzen 4000 işlemciler 5 nm+ süreciyle gelebilir: TSMC 5 nm+'de hacimli üretime bu yıl geçebilir 2 sa. Sonic the Hedgehog devam filmi geliyor 2 sa. PS5 lansman tarihi resmen açıklandı 2 sa. Ryzen 7 4700G ve Ryzen 5 4400G’nin benchmark sonuçları ortaya çıktı 3 sa. Samsung Galaxy M01'in görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı 3 sa. Google'dan sosyal mesafenin korunmasına yardımcı olacak araç: Sodar 4 sa. Qualcomm yeni WiFi 6E yongalarını duyurdu 4 sa. Intel Lakefield barındıran ilk ürün Galaxy Book S oldu 5 sa. Volkswagen'den Çin'de elektrikli araçlara yönelik 2,1 milyar euro'luk yatırım 5 sa. 350$’lık bu USB cihazı sizi 5G’nin zararlı sinyallerinden koruyacak(!) 6 sa. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Nisan'da yüzde 44 azaldı 6 sa. Federal Havacılık Dairesi, SpaceX’e Starship prototipini uçurma iznini resmen verdi 7 sa. Apple, Martin Scorsese'nin yeni filmini finanse edecek 7 sa. Oppo Reno 3 cep telefonu "4 Kameralı orta sınıf" video inceleme 7 sa. Razer Blade 15 Studio Edition yenilendi 8 sa. Yeni Volkswagen Nivus, markanın SUV ailesine katıldı 8 sa. Yeni iPhone SE Türkiye’de satışa çıktı 8 sa. Far Cry 5'i bu hafta sonu ücretsiz deneyin Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi