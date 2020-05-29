Bugünün vaka sayısı: 1141 (29 Mayıs)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs tarihinin vaka tablosunu açıkladı. Bugün 1141 yeni vaka, 28 yeni vefat var.

Türkiye’nin koronavirüs ve vefat sayıları yaklaşık 10 gündür benzer şekilde seyrediyor. Yeni vaka sayısı 900 ile 1100 arasında dolanıyor. Bugün 36155 test yapıldı ve 1594 hasta iyileşti

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Yoğun bakımdaki hasta sayımız 662, entube durumundaki hasta sayımız ise 324. Bu sayılardaki düzenli düşüş devam ediyor. 29 Mayıs itibariyle Türkiye’de toplam vaka sayısı 162120, toplam vefat sayısı 4489 oldu. Dünyadaki duruma baktığımızda ise Johns Hopkins University verilerine göre toplam vaka sayısı yaklaşık 5,8 milyon, toplam vefat sayısı ise yaklaşık 362 bin. Koronavirüs vaka sayıları Avrupa ve Afrika ülkelerinde düşüş eğiliminde ancak Güney Amerika’da vaka artış hızı diğer bölgelere epey yüksek.

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