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    Türkiye yurt dışına 1000 adet ventilatör cihazı sattı

    Tamamen yerli imkanlarla Türkiye'de üretilen ventilatör cihazının (solunum cihazı) 1000 adedinin ihraç edildiği duyuruldu. Bugüne kadar 3626 adet cihaz üretildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koronavirüs hastalığını ağır olarak geçiren hastalar solunum sıkıntısı yaşıyor. Bu hastaları hayatta tutmak için yoğun bakım ventilatör cihazı (solunum cihazı) kullanılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada ventilatör cihazı talebi arttı. Türkiye kendi talebini karşılamak ve ihtiyaç fazlası bölümünü yurt dışına satmak için ventilatör cihazı geliştirmişti. Bu cihazlardan 1000 tanesini yurt dışına satmayı başardı.

    Biosys, Arçelik, Biyovent, Aselsan ve Baykar iş birliği ile şu ana kadar 3626 adet ventilatör cihazı üretildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada bunlardan 1000 adedinin ihraç edildiğini duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar 100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır

    Ayrıca Bkz. "Yerli ventilatör cihazı Biosys Biyovent hakkında her şey"

    İhraç bedeli açıklanmadı ancak Polonya’ya ihraç edilen 20 adet solunum cihazının tanesinin 17 bin 500 Euro bedelle satıldığı biliniyor. İhracı yapılan 1000 adet ventilatör cihazı aynı bedelle satıldıysa toplam 17 milyon 500 bin Euro’luk ihraç gerçekleştirildi. Ancak solunum cihazlarının bir bölümünün hibe edildi. Bu konuda tahmini bir rakam söylemek zor.

    Yerli ventilatör cihazından her ay 5 bin adet üretilmesi planlanıyor. Mayıs ayı sonunda 5 bin adet cihazın üretilmiş olması planlanıyordu fakat görünen o ki hedefin altında kalınmış.

    Biosys Biyovent ventilatör cihazı özellikleri

    • Türkiye'nin ilk üst düzey yoğun bakım tipi mekanik ventilatör cihazı
    • Yüzde 100 yerli tasarım ve üretim
    • Tüm hastalarla uyumlu
    • 20 cc ye kadar düşük Vtidal'e inerken, dakikada 150 soluğa kadar çıkabiliyor
    • 15 inç yüksek çözünürlüklü, dokunmatik ekran
    • Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi, harici nemlendirici yuvası
    • 2.5 saat dahili batarya
    • 1-60Sn aralağında ayarlanabilir inspirasyon ve ekspirasyon bekletme özelliği sunuyor. (Inspiration Hold, Expiration Hold)
    • Oransal B asınç Desteği özelliği(PPAV) ile hasta cihaz etkileşimini artırır. SAV(Self Adjusting Ventilation) modu ile Otis Optimizasyonu sağlar ve hastayı en ideal değerlerde solutur.

    Daha fazla teknik detayı ve ürünün resimlerini aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    Cem_Alim 1 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Bu cihazların satıldığı pek inandırıcı gelmedi.

    Dış borçların bir kısmına karşılık belki hibe edilmiştir.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    gun (Gün Oksay) 52 dk. Cem_Alim
    Dünyada her ülke solunum cihazı almaya çalışıyor, birbirine satmamak için gümrüklere yasak getiriyor, siz inanmıyorsunuz satıldığına.
    Yanıtla +2
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 18 dk.
    ne yaptı ne yaptı desene ülkenin hiç borcu kalmadı tamam artık asıl bizi şimdi kimse tutamaz ne kadar güzel ne yapacak şimdi bu amerika Avrupa hepsi kahrından ölür 20 yıldır hikaye ve masal dinliyor bu ülkenin insanları ama olsun amerika Avrupa bizi kıskanıyor dimi
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 sa.
    eğer dış borçlara karşılık hibe şeklinde ise 17500 * 1000 17.5 milyon Euro eder ki dış borç kapamak için iyi bir yöntem.
    üretimin yetişmemesi bir çok sektörde görülen bir durum. zaten sağlık bakanlığının açıklamalarına göre acil bir solunum cihazı ihtiyacı yok. Ama Bu fiyatlar üzerinden satılacaksa iç piyasa için yüksek bir fiyat diye düşünüyorum. Elbette bu tür ürünlerde alan ve satan arasındaki pazarlığa karışmak haddimize değil.
    Bütün dünya bizden bu cihazı alacak gibi düşündüğümüzde ise üretimin daha fazla olması gerekir ama sonuçta piyasa ürüne doyduğunda yüksek miktarda üretime gerek kalmayacaktır. maliyet muhasebesini iyi yapmak lazım.
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    Cem_Alim 1 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Bu cihazların satıldığı pek inandırıcı gelmedi.

    Dış borçların bir kısmına karşılık belki hibe edilmiştir.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    gun (Gün Oksay) 52 dk. Cem_Alim
    Dünyada her ülke solunum cihazı almaya çalışıyor, birbirine satmamak için gümrüklere yasak getiriyor, siz inanmıyorsunuz satıldığına.
    Yanıtla +2
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    ressi1 (Resul ) 1 sa.
    Bu ülkede hiç bir hedef rakam öngürülebilir bir düzeyde tutulmuyor, ay da 5000 tane ne kadar sürdürülebilir bir üretim olabilir ki herhalde birim maliyeti düşürmek için böyle bir hedef konuldu.
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    gun (Gün Oksay) 50 dk. ressi1
    Aciliyetten öyle bir hedef kondu. O sıralar gelişmiş batı ülkeleri gibi solunum cihazı beklerken koridorlarda insanların düşüp öleceğini zannediyorduk.
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