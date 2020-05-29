Türkiye yurt dışına 1000 adet ventilatör cihazı sattı

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs hastalığını ağır olarak geçiren hastalar solunum sıkıntısı yaşıyor. Bu hastaları hayatta tutmak için yoğun bakım ventilatör cihazı (solunum cihazı) kullanılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada ventilatör cihazı talebi arttı. Türkiye kendi talebini karşılamak ve ihtiyaç fazlası bölümünü yurt dışına satmak için ventilatör cihazı geliştirmişti. Bu cihazlardan 1000 tanesini yurt dışına satmayı başardı.

Biosys, Arçelik, Biyovent, Aselsan ve Baykar iş birliği ile şu ana kadar 3626 adet ventilatör cihazı üretildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada bunlardan 1000 adedinin ihraç edildiğini duyurdu.

İlginizi Çekebilir

100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır

Ayrıca Bkz. "Yerli ventilatör cihazı Biosys Biyovent hakkında her şey"

İhraç bedeli açıklanmadı ancak Polonya’ya ihraç edilen 20 adet solunum cihazının tanesinin 17 bin 500 Euro bedelle satıldığı biliniyor. İhracı yapılan 1000 adet ventilatör cihazı aynı bedelle satıldıysa toplam 17 milyon 500 bin Euro’luk ihraç gerçekleştirildi. Ancak solunum cihazlarının bir bölümünün hibe edildi. Bu konuda tahmini bir rakam söylemek zor.

Yerli ventilatör cihazından her ay 5 bin adet üretilmesi planlanıyor. Mayıs ayı sonunda 5 bin adet cihazın üretilmiş olması planlanıyordu fakat görünen o ki hedefin altında kalınmış.

Biosys Biyovent ventilatör cihazı özellikleri

Türkiye'nin ilk üst düzey yoğun bakım tipi mekanik ventilatör cihazı

Yüzde 100 yerli tasarım ve üretim

Tüm hastalarla uyumlu

20 cc ye kadar düşük Vtidal'e inerken, dakikada 150 soluğa kadar çıkabiliyor

15 inç yüksek çözünürlüklü, dokunmatik ekran

Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi, harici nemlendirici yuvası

2.5 saat dahili batarya

1-60Sn aralağında ayarlanabilir inspirasyon ve ekspirasyon bekletme özelliği sunuyor. (Inspiration Hold, Expiration Hold)

Oransal B asınç Desteği özelliği(PPAV) ile hasta cihaz etkileşimini artırır. SAV(Self Adjusting Ventilation) modu ile Otis Optimizasyonu sağlar ve hastayı en ideal değerlerde solutur.

Daha fazla teknik detayı ve ürünün resimlerini aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.