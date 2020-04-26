Bulut Sunucu Nedir?

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Bulut sunucuları; çoklu-yedekli sunucu sistemi nedeniyle iş sürekliliği vadeden ve şirketlerin, özel altyapı satın almak ve yönetmekle ilişkili büyük maliyetlerden kurtulmalarını sağlayan hosting ortamı şeklinde tanımlayabiliriz.



Cloud server olarak da bilinen bulut sunucuların en büyük avantajları kesintisiz verimlilik, yüksek performans, ölçeklenebilirlik ve tasarruf sağlamalarıdır.

Geleneksel hosting seçeneklerinin aksine bulut sunucularda; birbirine bağlı birden fazla sunucu söz konusudur. Veri hattı veya bellek problemleri ya da güç kesintisi ve bakım gibi durumlar tekil sunucularda erişime dair engellemelere hatta veri kaybına sebebiyet verebilir. Aksine bulut sunucu ağı, problemlerde kesinti yaşamadan sistemin çalışmasını sağlar.



Web sitelerinin ya da sunucuya yüklü diğer sistemlerin çalışması için gereken kaynaklar ve dosyalar sunucu ağındaki tüm sunuculara dağıtılmıştır. Herhangi bir sunucu arızası söz konusu olduğunda başka bir sunucu gereken kaynakları karşılamak için devreye girer.



Ölçeklenebilirlik

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Bulut sunucular ihtiyaç duyulduğunda kaynakların ölçeklendirilmesi konusunda en geniş imkanlara sahip hosting çözümüdür.

RAM ve işlemci gibi kaynaklar birden fazla sunucudan sağlandığı için, web sitelerinin ani trafik dalgalanmaları yaşaması gibi ek kaynak ihtiyaçları rahatlıkla karşılanır.



Tasarruf



Çok sayıda şirket için bulut sunucu, dedicated sunucu kullanmaktan daha hesaplıdır. Fiziksel bir sunucunun maliyeti, bakımı, korunması için gereken donanımın sağlanması gibi koşullardan tasarruf etmenin en iyi yolu bulut sunucu seçeneklerine odaklanmaktır.



Bulut sunucuların kullanıcı dostu olması; ekstra personeli maliyetini de ortadan kaldırır. Sunucu yönetimi sağlayan kontrol paneli aracılığıyla bulut sunucuları yönetmek oldukça kolaydır, teknik bilgi gerektirmez.



Ayrıca özel fiziksel sunucular şirketlerin en baştan tüm donanım için ihtiyaç duyduğundan daha fazlasını ödemek zorunda kalmasına sebep olurken, gerektikçe kaynak artırımına gitmenin avantajını sunan bulut sunucular maliyeti düşürür.



Ancak bulut sunucu kullanımının ekonomik olmadığı durumlar da söz konusudur: Çok yüksek depolama kapasitesi isteyen büyük firmaların aylık barındırma maliyeti; şirket içi fiziksel sunucu bulundurma maliyetinden fazla olabilir.



Bulut Sunucların Kullanım Alanları

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Bulut sunucular yedekleme, dosya senkronizasyonu, dosya paylaşımı, test ve proje geliştirme, şirket içi yazılımların yüklenmesi ve her tür web uygulaması için kullanılabilir.



Güçlü kaynak ve geniş depolama çözümleri arayan girişimciler, dönemsel trafik artışları yaşayan web siteleri ve yüksek uptime oranını önemseyen şirketler açısından bulut sunucular paha biçilmezdir.



Özetle kesintisiz verim sunabilen yüksek performanslı donanımlar olarak gittikçe popülerliği artan bulut sunucular; çoğu şirket ve web sitesi için ideal barındırma koşullarına sahiptir.



Daha Detaylı bulut sunucu hakkında bilgi sahip olmak istiyorsanız " Bulut Sunucu Nedir? " yazımızı inceleyebilirsiniz!



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