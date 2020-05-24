Burger King, sosyal mesafeyi korumak adına müşterilere iki metrelik kral tacı hediye ediyor

Avrupa’da etkisini kaybetmeye devam eden koronavirüs salgını, birçok ülkenin almış olduğu karantina tedbirlerinin yumuşamasına neden oluyor. Sosyal hayatın kontrollü biçimde de olsa normale dönmeye başlamasıyla birlikte yiyecek hizmeti veren şirketler, işletmelerini yavaş yavaş açmaya başladı. Bunlardan biri de ünlü hazır yiyecek şirketi Burger King.

Salgını en az hasarla atlatan ülkelerden olan ve normalleşmeye biraz daha erken geçen Almanya’daki Burger King restoranları, müşterilerinin sosyal mesafeyi korumaları adına ilginç bir uygulama başlattı. Şirket, halihazırda çocuk menülerinde verdiği taçların çok daha büyük olanlarını “sosyal mesafe tacı” adıyla müşterilerine dağıtmaya başladı.

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İki metreye yaklaşan büyüklükleriyle müşterileri birbirinden uzak tutmayı hedefleyen şapkalarla ilgili konuşan Burger King yetkilileri, “Restoranlarımızın sahip olduğu yüksek hijyen ve emniyet standartlarını desteklemek için böyle bir uygulama başlattık. Sosyal mesafe taçlarını ise kuralların müşterilerimize keyifli bir biçimde hatırlatılması adına kullanıyoruz.” ifadelerini kullanmış.

İtalya'da bol soğanlı Whooper

Burger King’in farklı bir uygulamaya gittiği tek ülke Almanya değil. Şirket İtalya’da ise normalden üç kat daha fazla soğan bulunan Whopper burgerler satmaya başladı. Amaç ise malum olduğu üzere soğan kokusuyla insanları bir nebze de olsa birbirlerinden uzaklaştırmak.

Burger King dışında yine Almanya’da bir kafe müşterilerinin kafasına takmak zorunda oldukları havuz makarnalarıyla servis yapıyor. Bakalım ülkemizde sosyal mesafe kapsamında ne gibi yaratıcı fikirler ortaya çıkacak?

https://interestingengineering.com/burger-kings-new-social-distance-crowns-are-bound-to-keep-people-apart

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