Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Burnout Paradise Remastered, nihayet PC oyuncularıyla buluşuyor

Burnout Paradise'ın yeniden elden geçirilmiş versiyonu Burnout Paradise Remastered, nihayet PC oyuncularıyla buluşuyor. Oyun önümüzdeki Salı günü tüm PC oyuncuları için satışa çıkacak.
9 ay
2,1b
1
6
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Criterion Games, Burnout Paradise Remastered'ın 21 Ağustos'ta PC platformunda yayınlanacağını duyurdu. 2008 yılında piyasaya sürülen Burnout Paradise'ın yeniden elden geçirilmiş versiyonu olan Burnout Paradise Remastered, PS4 ve Xbox One platformalarında geçtiğimiz Mart ayında yayınlanmıştı.

21 Ağustos'a kadar beklemek istemiyorsanız Origin Access Basic veya Origin Access Premier üyeliğiyle oyunu hemen şimdi oynamaya başlayabilirsiniz. Ancak Basic aboneleri şu anda yalnızca 10 saatlik deneme hakkına sahip. Premier aboneleri elbette sınırsızca oyunun keyfini çıkarabiliyor.

Burnout Paradise Remastered, 2008'de yayınlanan orijinal oyun ve 8 DLC ek paketini içeriyor. Geliştirici stüdyo Criterion'un ifadelerine göre oyunda teknik ve görsel anlamda birçok geliştirme yapılmış. Criterion ayrıca şu anda orijinal oyuna sahip olanlara %75 indirim fırsatı sunulacağını söylüyor.

Burnout Paradise Remastered, PS4 ve Xbox One'da olduğu gibi PC platformunda da 4K ve 60fps'de çalışacak. Oyunun minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

  • İşletim Sistemi: Windows 7-10 64-bit
  • İşlemci: Intel i3 2120 @3.3GHz ve Phenom II X4 965 @ 3.40GHz
  • Grafik Kartı: Nvidia GT 450 veya ATI Radeon HD 5750
  • RAM: 4GB
  • HDD: 8GB

https://www.pcgamer.com/burnout-paradise-remastered-launches-on-pc-next-week/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dr20mouse 9 ay en beğenilen
Underground ya da most wanted'a remake yapın satın yeni nesil nfs'lerden daha çok satar.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
NorthShield 9 ay
Çok oynadım bu oyunu efsanedir bende
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 9 ay
hiç biri PS2 deki tadı veremiyor nedense !?
dahası yeni senaryo yazamıyorlar mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 9 ay
Seslerini ve oyundaki eğlencesini sevmişimdir umarım bozmamışlardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.PanxeR. 9 ay
Geçen gün indirip oynadım da giç güzel değilmiş nasıl beğenmişiz zamanında.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 9 ay en beğenilen
Underground ya da most wanted'a remake yapın satın yeni nesil nfs'lerden daha çok satar.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ladomfc61 9 ay
Crackwatch bizi bekler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Renault, Logan'a sınıf atlattı: Karşınızda Renault Logan Stepway 9 ay Telefon kredi vadelerinin 6 ayla sınırlanması satın alım tercihinizi etkiler mi? [Anket#21] 9 ay Nefes kesen Güneş patlamaları 9 ay Samsung'un katlanabilir akıllı telefonunun tasarımı nasıl olacak? 9 ay ABD'li senatörler internet devlerinin, indirilebilen silah tasarımlarını silmesini istiyor 9 ay Kontakt lensler çevre kirliliğine yol açıyor 9 ay Oppo R17 Pro'nun üçlü kamerası yayınlanan resmi video ile görüntülendi 9 ay Microsoft ve Apollo Hastaneleri ortaklığıyla kardiyovasküler hastalık ihtimali ölçülecek 9 ay Apple, Eylül ayında ucuz bir MacBook çıkaracak 9 ay Google Duo görüntülü sohbet uygulaması iki yaşında 9 ay Mars yolculuğunda uzay insanlarını neler bekliyor? 9 ay Dünyanın en küçük transistörü: Yalnızca bir atom büyüklüğünde 9 ay Watchmen dizisi HBO'dan ilk sezon onayını aldı 9 ay GeForce RTX 2080 Ti sızdırıldı 9 ay Çocuklar robotların baskısına karşı yetişkinlerden daha hassas 9 ay 5 ilginç NFT projesi 9 ay Nvidia’nın ikinci çeyreği kripto madenciliğinden olumsuz etkilendi 9 ay Los Angeles metrosunda yeni vücut tarayıcı cihazlar kullanılacak 9 ay Pokemon Go çocuklarınızın bilgilerinin paylaşımına denetim getiriyor 9 ay Uber, Afrika'da ucuz taşımacılık hizmeti sunmaya başlıyor 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Burnout Paradise Remastered, nihayet PC oyuncularıyla buluşuyor Sonraki Samsung'un Android Go telefonu Galaxy J2 Core ile ilgili detaylar ortaya çıktı 9 ay Antik Mısır'da mumyalama için kullanılan 5700 yıllık sıvının formülü çözüldü 9 ay Huawei Mate 20 Lite performans testinde 9 ay Dünyanın en sert metali: platin-altın alaşımı 9 ay Bir araştırma kadın pantolonlarının ceplerinin iPhone'lar için küçük olduğunu ortaya koydu 9 ay Çentikli ekrana sahip Google Pixel 3 XL çalışırken görüntülendi 9 ay Gmail'in Android sürümü artık "Gizli Mod"u destekliyor 9 ay Motorola One'ın özellikleri Çin'de alınan sertifika ile doğrulandı 9 ay 2si1 | Otomobil fiyatlarına zam geldi 9 ay Haftaya BİM’de akıllı çocuk saati, A101’de Nokia 3 var 9 ay Steam TV duyuruldu 9 ay Hız testi iOS 12'nin eski iPhone'larda daha hızlı çalıştığını ortaya koydu 9 ay Reeder, Samsun’daki fabrikasında yerli üretime başlıyor 9 ay Yeni nesil iPhone'lar için Apple Pencil müjdesi 9 ay HabEx, NASA’nın yeni incisi olabilir mi? 9 ay Wi-Fi sinyalleri güvenlik taramalarında kullanılabilir 9 ay Bu yılın en sevilen oyunlarından Vampyr dizi oluyor 9 ay PUBG mobil sürümü 100 milyondan fazla indirildi 9 ay Google, Vitalik Buterin'i stajyer olarak işe almak istedi 9 ay Nvidia: Kripto para madenciliğinin artık getirisi yok Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim