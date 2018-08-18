Burnout Paradise Remastered, nihayet PC oyuncularıyla buluşuyor

İşletim Sistemi: Windows 7-10 64-bit

Windows 7-10 64-bit İşlemci: Intel i3 2120 @3.3GHz ve Phenom II X4 965 @ 3.40GHz

Intel i3 2120 @3.3GHz ve Phenom II X4 965 @ 3.40GHz Grafik Kartı: Nvidia GT 450 veya ATI Radeon HD 5750

Nvidia GT 450 veya ATI Radeon HD 5750 RAM: 4GB

4GB HDD: 8GB

https://www.pcgamer.com/burnout-paradise-remastered-launches-on-pc-next-week/

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Criterion Games, Burnout Paradise Remastered'ın 21 Ağustos'ta PC platformunda yayınlanacağını duyurdu. 2008 yılında piyasaya sürülen Burnout Paradise'ın yeniden elden geçirilmiş versiyonu olan Burnout Paradise Remastered, PS4 ve Xbox One platformalarında geçtiğimiz Mart ayında yayınlanmıştı.21 Ağustos'a kadar beklemek istemiyorsanız Origin Access Basic veya Origin Access Premier üyeliğiyle oyunu hemen şimdi oynamaya başlayabilirsiniz. Ancak Basic aboneleri şu anda yalnızca 10 saatlik deneme hakkına sahip. Premier aboneleri elbette sınırsızca oyunun keyfini çıkarabiliyor.Burnout Paradise Remastered, 2008'de yayınlanan orijinal oyun ve 8 DLC ek paketini içeriyor. Geliştirici stüdyo Criterion'un ifadelerine göre oyunda teknik ve görsel anlamda birçok geliştirme yapılmış. Criterion ayrıca şu anda orijinal oyuna sahip olanlara %75 indirim fırsatı sunulacağını söylüyor.Burnout Paradise Remastered, PS4 ve Xbox One'da olduğu gibi PC platformunda da 4K ve 60fps'de çalışacak. Oyunun minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde: