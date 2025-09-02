Giriş
    Black Myth: Wukong sonunda Xbox'a geliyor ama performansıyla üzebilir

    Black Myth: Wukong, 20 Ağustos'ta Xbox Series X ve S'e yönelik olarak satışa sunulacak. Ancak yapılan performans testleri, Xbox'a gelen versiyonun PC ve PS5 ile aynı olmayacağını gösteriyor.

    Black Myth: Wukong sonunda Xbox'a geliyor ama performansıyla üzebilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın en dikkat çekici oyunlarından olan Black Myth: Wukong, ilk aşamada PlayStation 5 ve PC'ye yönelik olarak satışa sunuldu; Xbox kullanıcılarının ise oyun için ekstradan bir yıl daha beklemesi gerekti. Black Myth: Wukong geç de olsa Xbox Series X/S'e geliyor gelmesine ama paylaşılan ilk performans incelemeleri, oyunun Xbox performansının hayal kırıklığı yaratabileceğini gösteriyor.

    Özellikle performans odaklı incelemeler konusunda sektörün referans aldığı kaynaklarından biri olan Digital Foundry'nin Xbox versiyonu üzerinde yaptığı testler, stüdyonun oyunu Xbox'a getirirken ışıklandırma ve kaplamalar gibi pek çok alanda kaliteyi düşürdüğünü gösteriyor.

    Black Myth: Wukong'un Xbox Versiyonunda Işıklandırma İçin "Lumen Lighting" Kullanılmıyor

    Aslında oyun Xbox Series X'te PlayStation 5'ten daha yüksek çözünürlükte oynanabiliyor (1080p vs. 1296p). Aynı zamanda 60fps görüntü sunma konusunda da Xbox'ın sorun yaşamadığı söyleniyor. Ancak 1296p ve 60fps'nin mümkün olması için "lumen lighting" adı verilen özel ışıklandırma sisteminin devre dışı bırakıldığı görülüyor. Üstelik kapatılan ya da aşağı çekilen tek özellik bu da değil. Xbox Series S'te ise bu düşüş daha da net şekilde görülüyor. Günün sonunda ortaya çıkan ürün yine gayet iyi görünüyor ama PC ve PlayStation 5 versiyonunun altında kalıyor.

    Black Myth: Wukong'un Xbox'a bir yıl gecikmeli ve kısılmış bir versiyonula gelmesinin başlıca sebebi Xbox Series S'in teknik kısıtlamaları. Xbox Series X ve S'i piyasaya sürerken, X'e gelen her oyunun S'e de geleceğinin sözünü veren Microsoft, şimdi bu sözünü tutmakta zorluk yaşıyor. Dahası bu durum oyun stüdyolarının da elini bağlıyor. Oyunlarını Xbox'a getirebilmek için S'te de çalışacak oyunlar yapmaları gereken stüdyolar, bu yüzden yeni nesil konsollarını sınırlarını zorlamaya cesaret edemiyor. Xbox'ın bu durumu, zaman geçtikçe daha da büyük bir sorun hâline geliyor. Black Myth: Wukong, bunun en net görüldüğü örneklerden biri oldu.

