Dying Light serisi hız kesmiyor; Dördüncü oyun için planlamalar başladı

Dying Light Ekibi Şimdiden Bir Sonraki Oyun Üzerine Düşünmeye Başlamış
Dying Light: The Beast'in yönetmeni olan Nathan Lemaire, şu anda Dying Light: The Beast'e odaklanmış olsalar da ister istemez yeni fikirlerin de ortaya çıktığını, bir yandan The Beast üzerinde çalışırken, diğer yandan bu fikirler üzerine de düşünmeye başladıklarını söylüyor. Lemaire "Bir sonraki oyunda ne yapabiliriz; nerelere gidebilirz? Bunlar üzerine sürekli konuşuyoruz." diyor.
Dying Light: The Beast ilk başta Dying Light'in ek paketi olarak ortaya çıkmış olsa da zamanla bundan çok daha fazlasına evrildi. Öyle ki stüdyo artık bu oyunu Dying Light 3 olarak görüyor. Bu yüzden Lemaire'in sözünü ettiği yeni oyun da muhtemelen Dying Light 4 olarak hazırlanacaktır.
Ancak bu oyunu oynamak için uzun süre beklememiz gerekebilir. Çünkü görece küçük bir oyun olan Dying Light: The Beast'in hazırlanması bile üç yıl sürdü. Bu yüzden The Beast çıkar çıkmaz yeşil ışık yakılsa bile Dying Light 4'ü görmemiz 2028-2029'u bulabilir. Yine de Techland'ın bu seriyi devam ettirme niyetinde olduğunu görmek umut verici.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: