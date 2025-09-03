Dying Light serisi hız kesmiyor; Dördüncü oyun için planlamalar başladı

Tam Boyutta Gör Korku-hayatta kalma türünün başarılı örnekleri arasında yer alan Dying Light serisi, bu ay yeni oyunuyla geri dönüyor. Merakla beklenen Dying Light: The Beast, 19 Eylül'de oyunseverlerle buluşacak. Biz serinin üçüncü oyunu için beklerken, stüdyodan bir sonraki oyuna dair sürpriz bir açıklama geldi. Bu serinin arkasındaki şirket olan Techland, daha şimdiden bir sonraki Dying Light oyunu üzerine düşünmeye başlamış durumda.

Dying Light Ekibi Şimdiden Bir Sonraki Oyun Üzerine Düşünmeye Başlamış

Dying Light: The Beast'in yönetmeni olan Nathan Lemaire, şu anda Dying Light: The Beast'e odaklanmış olsalar da ister istemez yeni fikirlerin de ortaya çıktığını, bir yandan The Beast üzerinde çalışırken, diğer yandan bu fikirler üzerine de düşünmeye başladıklarını söylüyor. Lemaire "Bir sonraki oyunda ne yapabiliriz; nerelere gidebilirz? Bunlar üzerine sürekli konuşuyoruz." diyor.

Dying Light: The Beast ilk başta Dying Light'in ek paketi olarak ortaya çıkmış olsa da zamanla bundan çok daha fazlasına evrildi. Öyle ki stüdyo artık bu oyunu Dying Light 3 olarak görüyor. Bu yüzden Lemaire'in sözünü ettiği yeni oyun da muhtemelen Dying Light 4 olarak hazırlanacaktır.

Ancak bu oyunu oynamak için uzun süre beklememiz gerekebilir. Çünkü görece küçük bir oyun olan Dying Light: The Beast'in hazırlanması bile üç yıl sürdü. Bu yüzden The Beast çıkar çıkmaz yeşil ışık yakılsa bile Dying Light 4'ü görmemiz 2028-2029'u bulabilir. Yine de Techland'ın bu seriyi devam ettirme niyetinde olduğunu görmek umut verici.

