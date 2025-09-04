Roblox, Türkiye'deki erişim yasağını kaldırmak için selfie ile yaş doğrulamaya geçiyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Oyun platformu Roblox, çocuk istismarı olaylarının yaşanması nedeniyle 7 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye’de erişime engellenmişti. Roblox, Türkiye’deki erişim engelinin kaldırılması için bugüne kadarki en büyük adımı atıyor. Roblox’a selfie ile yaş doğrulama sistemi geliyor. 18 yaşın altındaki kullanıcılar artık sesli ve yazılı iletişim araçlarını kullanamayacak.

Roblox bugüne kadar çocukları korumak için önemli adımlar attı ancak profil oluşturulurken yaş bilgisini yüksek girdiğiniz zaman bu önlemler aşılıyordu. Roblox bundan sonra kullanıcıların yaşlarını tahmin etmeye başlayacak.

Yıl sonuna kadar platformdaki tüm sesli ve yazılı iletişim araçlarını kullanan Roblox kullanıcılarına yaş tahmini sistemi uygulanacak. Kullanıcıdan selfie çekmesi istenecek ve yapay zeka ile yaş tahmini yapılacak. 18 yaşın altında olduğu tahmin edilen kişilerin platformdaki sesli ve yazılı iletişim özellikleri kapalı olacak. Roblox, yaşınızı yanlış tahmin ederse sesli iletişim özelliklerine erişmek için T.C. kimlik ile doğrulama yapabileceksiniz.

Roblox’un yaş tahmini yapabilmesi için tüm kullanıcıların platforma selfie yüklemesi zorunlu olacak. Roblox içindeki oyunlar, PEGI standartlarına göre yaş etiketine sahip olacak.

Platformun bu hamlesiyle birlikte çocuklar yalnızca Roblox içindeki oyunları oynayabilecek. Herhangi bir şekilde başkaları ile iletişime geçemeyecek. Çocuk istismarı olayları nedeniyle Türkiye’de erişime engellenen Roblox, farklı ülkelerde de bu konuda davalara maruz kaldı. Roblox’un dün tanıtımını yaptığı bu yenilik, çocukların korunmasına büyük katkı sağlayacak.

