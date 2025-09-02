Steam'de Ubisoft oyunları indirime girdi: İşte öne çıkanlar

Steam'de Ubisoft oyunları indirime girdi
Steam'de başlayan Ubisoft indirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 75'e ulaşan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Biz de bu indirimler kapsamında öne çıkan Ubisoft oyunlarını bir araya getirdik.
Buna göre Ubisoft'un en popüler oyunlar arasından Assasin's Creed Valhalla, yüzde 80 oranında indirim ile 47.99 dolardan 9.59 dolara düştü. Buna ek olarak Assassin's Creed Odyssey 47.99 dolar yerine 7.19 dolar, Skull and Bones 31.99 dolar yerine 12.79 dolar ve Avatar: Frontiers of Pandora 55.99 dolar yerine 13.99 dolar fiyatla kullanıcılara sunuluyor
Ayrıca indirime giren diğer oyunlar arasında, The Settlers: New Allies, Prince of Persia: Warrior Within, The Settlers: New Allies dahil olmak üzere birçok yapım bulunuyor. İşte Steam'de indirime giren Ubisoft oyunları...
|Oyun
|İndirimli Fiyatı
|Normal Fiyatı
|İndirim Oranı
|Assassin's Creed Odyssey
|7.19 Dolar
|47.99 Dolar
|%85
|Assassin’s Creed® IV Black Flag
|9.59 Dolar
|31.99 Dolar
|%70
|Assassin's Creed Valhalla
|9.59 Dolar
|47.99 Dolar
|%80
|Assassin's Creed Syndicate
|3.59 Dolar
|23.99 Dolar
|%85
|The Settlers®: New Allies
|9.59 Dolar
|31.99 Dolar
|%70
|Prince of Persia: Warrior Within
|1.59 Dolar
|7.99 Dolar
|%80
|Prince of Persia: The Forgotten Sands
|1.59 Dolar
|7.99 Dolar
|%80
|Avatar: Frontiers of Pandora
|13.99 Dolar
|55.99 Dolar
|%80
|Skull and Bones
|12.79 Dolar
|31.99 Dolar
|%60
