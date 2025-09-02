Steam'de Ubisoft oyunları indirime girdi: İşte öne çıkanlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük kalesi Steam,indirim fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak platformda Ubisoft’a ait olan pek çok oyun düşük fiyatlarla buluştu. İşte Assassin's Creed serisinden The Division'a kadar indirimlerde öne çıkan oyunlar...

Steam'de Ubisoft oyunları indirime girdi

Steam'de başlayan Ubisoft indirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 75'e ulaşan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Biz de bu indirimler kapsamında öne çıkan Ubisoft oyunlarını bir araya getirdik.

Buna göre Ubisoft'un en popüler oyunlar arasından Assasin's Creed Valhalla, yüzde 80 oranında indirim ile 47.99 dolardan 9.59 dolara düştü. Buna ek olarak Assassin's Creed Odyssey 47.99 dolar yerine 7.19 dolar, Skull and Bones 31.99 dolar yerine 12.79 dolar ve Avatar: Frontiers of Pandora 55.99 dolar yerine 13.99 dolar fiyatla kullanıcılara sunuluyor

Ayrıca indirime giren diğer oyunlar arasında, The Settlers: New Allies, Prince of Persia: Warrior Within, The Settlers: New Allies dahil olmak üzere birçok yapım bulunuyor. İşte Steam'de indirime giren Ubisoft oyunları...

Oyun İndirimli Fiyatı Normal Fiyatı İndirim Oranı Assassin's Creed Odyssey 7.19 Dolar 47.99 Dolar %85 Assassin’s Creed® IV Black Flag 9.59 Dolar 31.99 Dolar %70 Assassin's Creed Valhalla 9.59 Dolar 47.99 Dolar %80 Assassin's Creed Syndicate 3.59 Dolar 23.99 Dolar %85 The Settlers®: New Allies 9.59 Dolar 31.99 Dolar %70 Prince of Persia: Warrior Within 1.59 Dolar 7.99 Dolar %80 Prince of Persia: The Forgotten Sands 1.59 Dolar 7.99 Dolar %80 Avatar: Frontiers of Pandora 13.99 Dolar 55.99 Dolar %80 Skull and Bones 12.79 Dolar 31.99 Dolar %60

