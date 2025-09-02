Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hideo Kojima yeni oyunlarını bu ay içinde tanıtacak

    Hideo Kojima, bir süredir üzerinde çalıştığı oyunları hakkında bu ay yeni detaylar paylaşacak. Kojima'nın yeni oyunlarını tanıtacağı Beyond The Strand etkinliğinin tarihi belli oldu.

    Hideo Kojima yeni oyunlarını bu ay içinde tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en popüler isimleri arasında yer alan Hideo Kojima, kendi ismini bir markaya dönüştürebilmiş ender oyun yapımcıları arasında yer alıyor. O yüzden adını yazdırdığı her proje merakla bekleniyor. Son olarak Death Stranding 2'yi oyunseverlerin beğenisine sunan Kojima, şu anda birden fazla proje üzerinde çalışıyor. Paylaşılan son bilgiler, bu ay bitmeden o projeler hakkında daha faza detaya sahip olacağımızı gösteriyor.

    Hideo Kojima, 10. Yıl Kutlamaları Sırasında Yeni Oyunlarını Gösterecek

    Hideo Kojima'nın 10 yıl önce Konami'den ayrılıp kurduğu Kojima Productions, bu ay 10. yaşını kutlayacak. Stüdyo, bu kutlama vesilesiyle "Beyond The Strand" adını verdiği bir etkinlik düzenleyecek. 23 Eylül'de gerçekleşecek etkinlikte Hideo Kojima da sahnede olacak ve üzerinde çalıştığı yeni oyunları oyunseverlere gösterecek. Bu etkinlikte gösterilen şeyler, daha sonra online olarak da paylaşılacak.

    Hideo Kojima'nın şu anda en az iki yeni oyun üzerinde çalıştığı biliniyor. Bunlardan ilki korku türündeki OD. Daha önce kısa tanıtım videolarını görme şansı yakaladığımız OD'da Sophia Lillis, Udo Kier, Hunter Schafer gibi sinema dünyasından tanıdığımız isimler rol alıyor. Bunun ötesinde oyun hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Kojima'nın ikinci projesi ise hakkında daha da az şey bildiğimiz Physint. Ancak bu ay gerçekleşecek etkinlikle birlikte bu durum değişebilir. Çünkü her iki oyunun da Beyond The Strand etkinliğinde nispeten daha detaylıca tanıtılması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    ugur7seven 3 saat önce

    Test yorumu

    Profil resmi
    Celonfix 2 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    trekking bisiklet nedir acı biber hapı kullanıcı yorumları içişleri bakanlığı adına diş hekimliği nedir maçın geri kalanını kim kazanır ne demek asperox jant temizleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OPPO A38
    OPPO A38
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER AG15-51P-51XY
    ACER AG15-51P-51XY
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum