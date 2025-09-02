Hideo Kojima yeni oyunlarını bu ay içinde tanıtacak

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en popüler isimleri arasında yer alan Hideo Kojima, kendi ismini bir markaya dönüştürebilmiş ender oyun yapımcıları arasında yer alıyor. O yüzden adını yazdırdığı her proje merakla bekleniyor. Son olarak Death Stranding 2'yi oyunseverlerin beğenisine sunan Kojima, şu anda birden fazla proje üzerinde çalışıyor. Paylaşılan son bilgiler, bu ay bitmeden o projeler hakkında daha faza detaya sahip olacağımızı gösteriyor.

Hideo Kojima, 10. Yıl Kutlamaları Sırasında Yeni Oyunlarını Gösterecek

Hideo Kojima'nın 10 yıl önce Konami'den ayrılıp kurduğu Kojima Productions, bu ay 10. yaşını kutlayacak. Stüdyo, bu kutlama vesilesiyle "Beyond The Strand" adını verdiği bir etkinlik düzenleyecek. 23 Eylül'de gerçekleşecek etkinlikte Hideo Kojima da sahnede olacak ve üzerinde çalıştığı yeni oyunları oyunseverlere gösterecek. Bu etkinlikte gösterilen şeyler, daha sonra online olarak da paylaşılacak.

Hideo Kojima'nın şu anda en az iki yeni oyun üzerinde çalıştığı biliniyor. Bunlardan ilki korku türündeki OD. Daha önce kısa tanıtım videolarını görme şansı yakaladığımız OD'da Sophia Lillis, Udo Kier, Hunter Schafer gibi sinema dünyasından tanıdığımız isimler rol alıyor. Bunun ötesinde oyun hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Kojima'nın ikinci projesi ise hakkında daha da az şey bildiğimiz Physint. Ancak bu ay gerçekleşecek etkinlikle birlikte bu durum değişebilir. Çünkü her iki oyunun da Beyond The Strand etkinliğinde nispeten daha detaylıca tanıtılması bekleniyor.

