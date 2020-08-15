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    Bursa'da Abdülhamid döneminden kalma saat restore edildi

    Bursa'nın Yenişehir ilçesinde II. Abdülhamid Han devrinden kalma saat kulesi eski görünümüne kavuştu.
    6 gün
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Bursa'da Abdülhamid döneminden kalma saat restore edildi

     

    Bursa'daki atölyesinde koleksiyonerlerin bugüne kadar yaptırmak isteyip yaptıramadığı antika saatleri, bazı şehirlerde tamir edilemeyen kule saatlerini, eksik ya da bozulmuş parçalarını üreterek onaran saat ustası Fatih Serhat Yurtdakal, Yenişehir'deki tarihi saati restore etti. Bakımı yapılan saat kulesinin tarihî saati Yenişehir Belediyesinin katkıları ile yeniden hizmete girdi.

    Tarihi saati yapan Nuri Körüstan ustanın torunu Nuri Körüstan, Belediye Başkanı Davut Aydın'ı ziyaret ederek, saatin bakım ve onarımından dolayı teşekkür etti.

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    Tarihi saat yenilendi

    Nuri Körüstan, "Böyle önemli bir eserin bakım ve onarımını yaptığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu tarihi eserin dedemiz tarafından yapılması bizi çok gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Bkz. "Jaquet Droz Grande Seconde Off-Centered Chronograph modelini duyurdu"

    Saat ustasu Fatih Serhat Yurtdakal ise, "Kule saatimiz, Avrupa'daki muadillerine göre benzersiz bir Türk eseri. Saatte bakıldığında, işçiliği ve tüm tertibatının insan ölçeğine uygun oluşu, her parçanın zarif dizilimi ve kibar dokusu dikkati çekiyor. Saattin ana gövdesine işlenen ve geleneksel Türk mimarisinden izler taşıyan kemerleriyle bizden bir eser. Üstelik o dönem saatçiliği açısından örnekleri olan ve pek yaygın olmayan bir teknik kullanılmış; bir kule saatine saniye mekanizması tertip edilmiş. Saattin diğer teknik özelliklerine gelecek olursak Graham, Eşapman sistemine sahip olup, yarım saatleri çalma tertibatına da sahiptir. Burada en dikkat çekici özelliklerden birisi de şudur ki, saatinin diferansiyel sistemi hem alaturka saat sistemine, hem de alafranga saat sistemine göre tasarlanmıştır. Böylesine önemli bir eserin bakımını yapmak beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

    İlgili görsellere galeriden erişebilirsiniz.



    http://www.enbursa.com/haber/bursa-da-abdulhamid-doneminden-kalma-saat-yenilendi-133382.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 6 gün (düzenlendi) en beğenilen muroooo19
    Saat mühendislerine yurt dışında hatırı sayılır maaş ve itibar verilirken, bizde bu restorasyon işini yapabilecek 3-5 kişiden birinin yaptığı restorasyon işi bilim haberi yapılınca gelen yoruma bak. Hem de Galata Kulesinin restorasyonuyla bunu karşılaştırınca farkın ayan beyan ortada olmasına karşın.

    Bilime değer vermeyi bıraktık bilimin ne olduğunu da unutmaya başladık galiba. Horoloji nedir diye bir bakın isterseniz.
    Saat mühendislerine yurt dışında hatırı sayılır maaş ve itibar verilirken, bizde bu restorasyon işini yapabilecek 3-5 kişiden birinin yaptığı restorasyon işi bi...
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    1 Yanıt Yanıtla +19
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    231407 (Barış Özdemir) 6 gün
    Tarihimize ara sıra önem vermemiz güzel
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    Denorath 6 gün
    Mükemmel bir eser, tarihimize sahip çıkmammız çok önemli. Bir saat sever olarak çok mutlu oldum 👍
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ebavamqko 6 gün
    Körüstan soyadı. bu aileden biri Bursaspor'un stad hakkını belediyeye bıraktı. Yetmedi şehir merkezinde para kesen Katlı otoparkı akpli yandaşına yedirdi. İzmiryolu üzerinde güzel arazideki benzinliği kendisi iç etti. erkan körüstan ... kumaşının kalitesi buradan belli oldu.
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    Alqu 6 gün
    ben saatin eskisi gibi kalması taraftarıydım. ne öyle gıcır gıcır ? tarihi hissetmek için kirli paslı şeylere dokunacaksın arkadaş elini oraya sürünce beynini geri sardıracaksın gidip applestore akıllı saat alır gibi pırıl pırıl okşamıcaksın.
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    th9 5 gün yeni yorumcu Alqu
    birader tarih konusunda anladığın buysa geçmiş olsun
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    cocainbar (Cocain bar) 6 gün
    Galata kulesinide haber yapabilir siniz. Dokulen betonlari, yapilan asma katlari vs hep gorelim. Sahane iscilikten kimse mahrum’olmasin.
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    TLamir (Yiğithan GÜVEN) 6 gün
    Bursa Yenişehir den yazıyorum ilk defa öğrendim saatin eski olduğunu
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    Denorath 6 gün
    Mükemmel bir eser, tarihimize sahip çıkmammız çok önemli. Bir saat sever olarak çok mutlu oldum 👍
    Yanıtla +5
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    231407 (Barış Özdemir) 6 gün
    Tarihimize ara sıra önem vermemiz güzel
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    WB 6 gün
    Bir millet yeniden doguyor..
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    muroooo19 (murat aksdjas) 6 gün (düzenlendi)
    Bilim başlığı altındaki habere bak.
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 6 gün muroooo19
    Saat mühendislerine yurt dışında hatırı sayılır maaş ve itibar verilirken, bizde bu restorasyon işini yapabilecek 3-5 kişiden birinin yaptığı restorasyon işi bilim haberi yapılınca gelen yoruma bak. Hem de Galata Kulesinin restorasyonuyla bunu karşılaştırınca farkın ayan beyan ortada olmasına karşın.

    Bilime değer vermeyi bıraktık bilimin ne olduğunu da unutmaya başladık galiba. Horoloji nedir diye bir bakın isterseniz.
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