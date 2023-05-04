Butan, kripto madenciliğini desteklemek için 500 milyon dolarlık fon hazırladı

Jihan Wu‘nun şirketi Bitdeer Technologies, fonun genel ortağı olarak hizmet verecek. DHI ise sınırlı ortak olarak faaliyet gösterecek. Ortaklık kapsamında, mühendislik ve proje yönetimi gibi alanlarda istihdam fırsatı yaratması bekleniyor. Ayrıca ülke ekonomisine döviz girdisi sağlanması hedefleniyor.
Asya’daki nüfusu bir milyondan az olan Butan Krallığı, 500 milyon dolarlık madencilik fonu için Bitdeer Technologies ile iş birliği yaptı. Asya ülkesi, kripto madencilik fonunun küçük ortağı olacak. Fonun büyük kısmından ise milyarder Jihan Wu‘nun şirketi Bitdeer sorumlu olacak.
DHI CEO’su Ujjwal Deep Dahal, Bitdeer ile yapılan ortaklığa ilişkin açıklamasına yönelik şunları söyledi;
“Sürdürülebilir yerel ekonomiye yapılan bir yatırımı temsil ediyor. Küresel inovasyonun ön saflarında yer almamızı sağlamaya yardımcı oluyor” ifadesini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah