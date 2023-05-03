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    ABD’den kripto para madenciliğine yüzde 30 ÖTV darbesi

    ABD, kripto para madenciliğinde kullanılan elektriğe büyük oranda ek vergi getirmeyi planlıyor. Özel tüketim vergisinin üç yıl içinde aşamalı olarak uygulanması hedefleniyor.
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    ABD’den kripto para madenciliğine yüzde 30 ÖTV darbesi Tam Boyutta Gör
    Biden yönetimi, kripto para madenciliği operasyonları tarafından kullanılan elektriğe yüzde 30 vergi uygulamak istiyor. Yapılan açıklamada bu önerinin 2024 mali yılı bütçesine dahil edildiği belirtildi. Beyaz Saray web sitesindeki bir blog yazısında, yönetim Digital Asset Mining Energy veya DAME tüketim vergisini resmen kamuoyuna sundu. ABD’nin kullanıma alacağı bu vergi kripto para madenciliğinin ÖTV’si olarak nitelendiriliyor.

    Kripto para madenciliğinde ÖTV dönemi

    ABD’nin kripto para madenciliğine yüzde 30 vergi getirmesinin arkasındaki neden çevre kirliliği ve yüksek enerji fiyatlarını içeren "başkalarına yükledikleri tam maliyet" olarak açıklanıyor. Beyaz Saray, kripto madenciliğinin "çevre üzerinde olumsuz etkileri" olduğunu belirtiyor. Yapılan açıklamada kripto para madenciliğinin olduğu bölgelerde elektrik fiyatlarının yükseldiği ve hizmet kesintilerine neden olunduğunun da altı çizildi. Ayrıca, yerel enerji şirketlerinin hizmetlerini daha istikrarlı hale getirmek için ekipmanlarını yükseltme ihtiyacı duyduğu ancak bunun ciddi risk teşkil ettiği ifade ediliyor. Zira madenciler kolayca başka bir yere, hatta yurtdışına taşınabilir ve kurulan yatırım boşa gidebilir.

    ABD’den kripto para madenciliğine yüzde 30 ÖTV darbesi Tam Boyutta Gör
    Kripto para madenciliği sürecinin büyük miktarlarda elektrik tükettiği bir sır değil. Nisan ayında The New York Times, ABD'de tespit ettiği 34 büyük ölçekli Bitcoin madencisinin kullandığı gücü detaylandıran bir rapor yayınladı. Görünüşe göre, sadece bu 34 operasyon bile ülkedeki üç milyon hanenin kullandığı kadar elektrik kullanıyor. Times, Bitcoin madenciliğinin çoğunun 2021'e kadar Çin'de yapıldığını ve ülkenin bunu yasaklamasıyla ABD'nin yeni lider olduğunu açıkladı.

    Daha önceki raporlarda sadece Bitcoin ile ilgili küresel elektrik tüketiminin Arjantin, Norveç ve Hollanda gibi bazı ülkelerden daha fazla olduğu tahmin ediliyordu. Öte yandan çelik üretimi gibi büyük miktarda elektrik kullanan ancak enerji tüketimleri için vergilendirilmeyen başka endüstriler de var. Beyaz Saray, kripto madenciliğinin "benzer miktarlarda elektrik kullanan işletmelerle tipik olarak ilişkilendirilen yerel ve ulusal ekonomik faydalar yaratmadığını" söylüyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/white-house-proposes-30-percent-tax-on-electricity-used-for-crypto-mining-090342986.html https://www.whitehouse.gov/cea/written-materials/2023/05/02/cost-of-cryptomining-dame-tax/
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    F
    farkil 3 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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