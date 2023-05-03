ABD’den kripto para madenciliğine yüzde 30 ÖTV darbesi

Kripto para madenciliğinde ÖTV dönemi
ABD’nin kripto para madenciliğine yüzde 30 vergi getirmesinin arkasındaki neden çevre kirliliği ve yüksek enerji fiyatlarını içeren "başkalarına yükledikleri tam maliyet" olarak açıklanıyor. Beyaz Saray, kripto madenciliğinin "çevre üzerinde olumsuz etkileri" olduğunu belirtiyor. Yapılan açıklamada kripto para madenciliğinin olduğu bölgelerde elektrik fiyatlarının yükseldiği ve hizmet kesintilerine neden olunduğunun da altı çizildi. Ayrıca, yerel enerji şirketlerinin hizmetlerini daha istikrarlı hale getirmek için ekipmanlarını yükseltme ihtiyacı duyduğu ancak bunun ciddi risk teşkil ettiği ifade ediliyor. Zira madenciler kolayca başka bir yere, hatta yurtdışına taşınabilir ve kurulan yatırım boşa gidebilir.
Daha önceki raporlarda sadece Bitcoin ile ilgili küresel elektrik tüketiminin Arjantin, Norveç ve Hollanda gibi bazı ülkelerden daha fazla olduğu tahmin ediliyordu. Öte yandan çelik üretimi gibi büyük miktarda elektrik kullanan ancak enerji tüketimleri için vergilendirilmeyen başka endüstriler de var. Beyaz Saray, kripto madenciliğinin "benzer miktarlarda elektrik kullanan işletmelerle tipik olarak ilişkilendirilen yerel ve ulusal ekonomik faydalar yaratmadığını" söylüyor.Kaynakça https://www.engadget.com/white-house-proposes-30-percent-tax-on-electricity-used-for-crypto-mining-090342986.html https://www.whitehouse.gov/cea/written-materials/2023/05/02/cost-of-cryptomining-dame-tax/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah