Bütçe dostu Honor 8S (2020) tanıtıldı

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Huawei'nin alt markası Honor, yeni bir bütçe dostu telefon duyurdu. Honor 8S (2020) olarak adlandırılan model geçen yıl piyasaya sürülen Honor 8S ile aynı tasarıma ve benzer özelliklere sahip.

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Honor 8S (2020), 1520 × 720 piksel çözünürlükte 5.71 inç IPS LCD ekran taşıyor. Gücünü ise 2 GHz hızında çalışan dört çekirdekli MediaTek Helio A22 yonga setinden aldığını belirtelim.

Akıllı telefon 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla geliyor. Hafızasını microSD kart aracılığıyla 512 GB'a kadar genişletmek mümkün.

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Fiyatı da açıklandı

Honor 8S (2020)'nin 13 megapiksel arka kamera (f/1.8) ve 5 megapiksel selfie kamerası (f/2.2) var. Pil kapasitesi ise 3.020 mAh. Cihazda parmak izi tarayıcısı yok. Bunun yerine yüz tanımayla kilit açma teknolojisine yer verilmiş.

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Akıllı telefon kutudan Android 9 Pie tabanlı EMUI 9 arayüzü ile çıkıyor. 147.13 × 70.78 × 8.45 mm boyutlarındaki cihazın ağırlığı 146 gram. Honor 8S (2020) koyu mavi renk seçeneği ile sunuluyor. Fiyat etiketi ise 126 dolar.

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