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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bütçe dostu Honor 8S (2020) tanıtıldı

    Honor yeni bir bütçe dostu akıllı telefon çıkardı. Son derece uygun bir fiyat etiketi taşıyan Honor 8S (2020), yüz tanıma ile kilit açma teknolojisi sunuyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Bütçe dostu Honor 8S (2020) tanıtıldı
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    Huawei'nin alt markası Honor, yeni bir bütçe dostu telefon duyurdu. Honor 8S (2020) olarak adlandırılan model geçen yıl piyasaya sürülen Honor 8S ile aynı tasarıma ve benzer özelliklere sahip.

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    Honor 8S (2020), 1520 × 720 piksel çözünürlükte 5.71 inç IPS LCD ekran taşıyor. Gücünü ise 2 GHz hızında çalışan dört çekirdekli MediaTek Helio A22 yonga setinden aldığını belirtelim.

    Akıllı telefon 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla geliyor. Hafızasını microSD kart aracılığıyla 512 GB'a kadar genişletmek mümkün.

    Bütçe dostu Honor 8S (2020) tanıtıldı
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    Fiyatı da açıklandı

    Honor 8S (2020)'nin 13 megapiksel arka kamera (f/1.8) ve 5 megapiksel selfie kamerası (f/2.2) var. Pil kapasitesi ise 3.020 mAh. Cihazda parmak izi tarayıcısı yok. Bunun yerine yüz tanımayla kilit açma teknolojisine yer verilmiş.

    Bütçe dostu Honor 8S (2020) tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon kutudan Android 9 Pie tabanlı EMUI 9 arayüzü ile çıkıyor. 147.13 × 70.78 × 8.45 mm boyutlarındaki cihazın ağırlığı 146 gram. Honor 8S (2020) koyu mavi renk seçeneği ile sunuluyor. Fiyat etiketi ise 126 dolar.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    porsche911gt2 2 sa.
    Boyutlar güzel de Google servislerinden faydalanmayacağız değil mi bunu alırsak?
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    escape0121 (ESCape ) 3 sa.
    Kaç haftadır Türkiye’de satışta olan bir ürün nasıl yeni tanıtılıyor acaba?
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    FoBç (Fırat Orak) 4 sa. yeni yorumcu
    Arkadaşlar her haberin altına yazıyorlar tek kameralı Ve küçük ekranlı bir telefon olsada alsak diyorlardı şimdi bu tasarım olmuş mu diyecekler ki bence hiç olmamış???>?
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