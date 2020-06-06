Resmi duyurusu yapılmayan Redmi 9, AliExpress'te ortaya çıktı

Redmi 9 henüz resmi olarak tanıtılmadı. Ancak akıllı telefonun uluslararası versiyonu Çinli alışveriş sitesi AliExpress'te orataya çıktı. Xiaomi'nin global satış sayfasında listelenen cihaz Full HD+ çözünürlükte (2340 x 1080 piksel) 6.53 inç LCD ekran taşıyor.İlginizi Çekebilir Redmi 9'un tasarımı ortaya çıktı
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Arka panelinde 13, 8, 5 ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 8 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.
İki farklı versiyonu var
MediaTek Helio G80 yonga setinden güç alan Redmi 9'da 18 watt hızlı şarj özellikli 5.020 mAh pile yer verilmiş. Diğer özellikleri arasında NFC desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi ve USB Type-C girişi bulunuyor.
Akıllı telefonun 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı sunan iki farklı versiyonu olacak. Redmi 9'un 10 Haziran tarihinde resmiyet kazanması bekleniyor. Cihaz Avrupa'da 160 ila 180 euro arasında bir fiyatla satılacak.
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