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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Resmi duyurusu yapılmayan Redmi 9, AliExpress'te ortaya çıktı

    Önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen Redmi 9, Çinli alışveriş sitesi AliExpress'te listelendi. MediaTek Helio G80 işlemciyle güçlendirilen akıllı telefon 6.53 inç ekran ve dört arka kameraya sahip.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Resmi duyurusu yapılmayan Redmi 9, AliExpress'te ortaya çıktı
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    Redmi 9 henüz resmi olarak tanıtılmadı. Ancak akıllı telefonun uluslararası versiyonu Çinli alışveriş sitesi AliExpress'te orataya çıktı. Xiaomi'nin global satış sayfasında listelenen cihaz Full HD+ çözünürlükte (2340 x 1080 piksel) 6.53 inç LCD ekran taşıyor.

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    Arka panelinde 13, 8, 5 ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 8 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.

    Resmi duyurusu yapılmayan Redmi 9, AliExpress'te ortaya çıktı
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    İki farklı versiyonu var

    MediaTek Helio G80 yonga setinden güç alan Redmi 9'da 18 watt hızlı şarj özellikli 5.020 mAh pile yer verilmiş. Diğer özellikleri arasında NFC desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi ve USB Type-C girişi bulunuyor.

    Resmi duyurusu yapılmayan Redmi 9, AliExpress'te ortaya çıktı
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    Akıllı telefonun 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı sunan iki farklı versiyonu olacak. Redmi 9'un 10 Haziran tarihinde resmiyet kazanması bekleniyor. Cihaz Avrupa'da 160 ila 180 euro arasında bir fiyatla satılacak.



    https://aliexpress.ru/item/4001118006945.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    cy2828 (Y C) 1 sa. yeni yorumcu
    Telefonlar hep bire bir kopya ya biri bir telefon çıkarıyor öteki gün başkası o telefonun bir özellik değişini 😂😂😂 ne güzel
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    MrDj 5 sa.
    Henüz tanıtılmamış , tanıtılsa bile aşağıdaki sebepten dolayı bu ülkeye gelmese daha iyi olur.



    Redmi 8A eski fiyatı: 899 TL yeni fiyatı: 1699 TL.
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    Phantom II (Phantom ) 5 sa.
    İyice çorba oldu,her ay yeni cihaz tanitiyorlar.
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    muratozgulz (Murat Özgül) 6 sa.
    1500-1600 bandına 4-64'lük modeliyle gelse rakipsiz olur TR'de.
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    FoBç (Fırat Orak) 6 sa. yeni yorumcu muratozgulz
    Aynı ülkede mi yaşıyoruz sen gerçekten buna inanıyormusun 1500-1600tl he sen beni güldürdün Allah da seni güldürsün inşallah..
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