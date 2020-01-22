Bütçe dostu iPhone 9 için geri sayım başladı: Şubat'ta seri üretime giriyor

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Kompakt tasarım anlayışına sahip ucuz iPhone 9'u (veya iPhone SE 2) bekleyenler için iyi haberler var. Bloomberg'in haberine göre akıllı telefon çok yakında seri üretime girecek.

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Apple'ın iş ortakları Şubat ayında yeni uygun fiyatlı iPhone modelini üretmeye başlayacaklar. Akıllı telefonun Mart ayında tanıtılacağı ve aynı ay içerisinde satışa sunulacağı belirtiliyor.

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Başlangıç fiyatı 399 olacak

Cihazların montajı Hon Hai Precision Industry (Foxconn), Pegatron ve Wistron şirketleri tarafından yapılacak. Akıllı telefon 2016'da çıkan iPhone SE'den bu yana piyasaya sürülen ilk bütçe dostu iPhone olacak.

iPhone 9 (veya iPhone SE 2) 4.7 inç ekran, tek arka kamera ve Touch ID parmak izi tarayıcısı ile gelecek. A13 Bionic işlemci ve 3 GB RAM ile güçlendirilecek telefonun 64 GB dahili depolama alanına sahip başlangıç modeli 399 dolar fiyatla satılacak.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-21/new-low-cost-iphone-said-to-enter-mass-production-in-february

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