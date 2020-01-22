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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bütçe dostu iPhone 9 için geri sayım başladı: Şubat'ta seri üretime giriyor

    Kompakt tasarım ve uygun fiyatla piyasaya sürülecek yeni iPhone önümüzdeki ay seri üretime giriyor. Mart ayında satışa çıkacak telefonun başlangıç fiyatı 399 olacak.
    21 sa. (Son Güncelleme: 21 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Bütçe dostu iPhone 9 için geri sayım başladı: Şubat'ta seri üretime giriyor
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    Kompakt tasarım anlayışına sahip ucuz iPhone 9'u (veya iPhone SE 2) bekleyenler için iyi haberler var. Bloomberg'in haberine göre akıllı telefon çok yakında seri üretime girecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple, iPhone 9'u piyasaya sürmek için acele ediyor

    Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone 9'u piyasaya sürmek için acele ediyor"

    Apple'ın iş ortakları Şubat ayında yeni uygun fiyatlı iPhone modelini üretmeye başlayacaklar. Akıllı telefonun Mart ayında tanıtılacağı ve aynı ay içerisinde satışa sunulacağı belirtiliyor.

    Bütçe dostu iPhone 9 için geri sayım başladı: Şubat'ta seri üretime giriyor
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    Başlangıç fiyatı 399 olacak

    Cihazların montajı Hon Hai Precision Industry (Foxconn), Pegatron ve Wistron şirketleri tarafından yapılacak. Akıllı telefon 2016'da çıkan iPhone SE'den bu yana piyasaya sürülen ilk bütçe dostu iPhone olacak.

    iPhone 9 (veya iPhone SE 2) 4.7 inç ekran, tek arka kamera ve Touch ID parmak izi tarayıcısı ile gelecek. A13 Bionic işlemci ve 3 GB RAM ile güçlendirilecek telefonun 64 GB dahili depolama alanına sahip başlangıç modeli 399 dolar fiyatla satılacak.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-21/new-low-cost-iphone-said-to-enter-mass-production-in-february Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    12 Angry Men 19 sa. en beğenilen nick bırakmamışsınız lan
    İşlemcisi filan iyi hocam. Bu telefonu alan adamın ekran kasa oranı dusundugunu zannetmıyorum, bu tasarımı isteyen çok kişi var.
    Yanıtla +25
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    EknCn 19 sa.
    ABD'de şu an için $699 a satılan iphone 11 ülkemizde 7k küsürlere satışa çıktı bi cihazın 4k lirası var, eğer 3k küsürlere çıkarsa deli gibi satış yapar memlekette.
    ABD'de şu an için $699 a satılan iphone 11 ülkemizde 7k küsürlere satışa çıktı bi cihazın 4k lirası var, eğer 3k küsürlere çıkarsa deli gibi satış yapar memleke...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    denqer 13 sa.
    Türkiye şartlarında herhangi bir iPhone asla bütçe dostu olamayacak
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    DH Misafiri 1 sa.
    Böyle taş devrinden kalma tasarım, ekranla çıkması ayıp. Artık ucuz telefonlarda bile çok daha iyi tasarım var. 2004 yılında 1080p çözünürlüklü telefon kullanmıştım, Iphone hala 720p :(
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    gamer90 4 sa.
    1000 liradan koy satışa milyon satar ülkede :) Ama tabii asla böyle bir şey olmayacak.
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    onurfredy 4 sa.
    Hala bu kasada telefon çıkar mı ya artık iphone 8 den ne farkı var
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    yasin_92 5 sa.
    bu telefon 4000 den çıksın peynir ekmek gibi star yeminle bizim insanımız elmayı sever
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    monacomen 6 sa. yeni yorumcu
    Bana göre 2000 liradan ve yukarısı her telefon pahalıdır. En ucuz telefonu 3000 lira olacak bir marka telefon için çok ucuz diyenlerin fakiriz paramız yetmiyo yaşayamıyoruz diye ağlayan asgari ücret başlığında görmek beni şaşırtıyor. 3000 Lira bence pahalı, bir akıllı telefonun 1500 lira civarı olması her tür işinizi görür. Gerisi hiç kullanamadığınız özelliklere vereceğiniz balya balya para. Hani yani 2000 lira civarı asgari ücret alıyorsanız diye dedim.
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    Gt95 6 sa.
    1300 tl cıkar yiyorsa Apple
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    SHADOW 7 sa.
    hangi bütçenin dostu bilmiyorum ama bizim ailenin bütçesine dost olmadığı kesin
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    MysticDesign 8 sa.
    4.299TL net içerden bilgi
    Yanıtla +1
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    mustafabarakli23 8 sa.
    Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama bu telefon iPhone 8’den güçlü özelliklere sahip. iPhone 8 5000 lira iken bu telefon nasıl 3000-4000 olsun gözünüzü seveyim. Üzücü ama maalesef gerçek bu.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Sipihrz 3 sa. mustafabarakli23
    Tabiki 4000 ve civarına gelecek nereye konumlandiracaklar bu telefonu ? Iphone SE geldiğinde de aynı muhabbetler olmuştu.
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    Mr. Jingles 9 sa.
    Hala ekran kasa oranına takanlar var. Zeka özrü olduğunu düşünüyorum bu arkadaşların. Aha orada iPhone 11 var. Bas 7000 lirayı al bu kadar basit ya. Bu telefonu almak isteyenlerin asıl amacı uygun fiyatlı iPhone 11 kullanmaktır. Uygun fiyatlı olması için de bazı özelliklerden feragat edilmektedir. Bu telefon çentikli yapılırsa iPhone 11’den hiçbir farkı kalmayacak. Daha uygun fiyatlı olduğu için iPhone 11’in satışlarını baltalayacak. Bunu düşünemeyecek kadar zeka özürlü arkadaşlar var maalesef.
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    6999 kez okundu.
    32 yorum yazıldı.

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    iphone 9, iphone se 2 ve
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