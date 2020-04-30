Bütçe dostu LG Premiere Pro Plus geliyor

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Güney Koreli LG, ürün yelpazesini yeni bir giriş seviyesi telefonla genişletmeye hazırlanıyor. LG Premier Pro Plus olarak adlandırılan cihaz bütçe dostu modeller sınıfına katılacak.

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Akıllı telefonun fiyat etiketi henüz açıklanmadı ancak teknik özelliklerine bakılırsa ucuz olacak. İnternete sızdırılan bilgilere göre LG Premier Pro Plus 1560 x 720 piksel çözünürlükte ekran, MediaTek Helio P22 işlemci ve 2 GB RAM ile gelecek.

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Kullanım kılavuzu ortaya çıktı

Ayrıca çift arka kameraya sahip olacağı bildiriliyor. Bununla birlikte USB-C bağlantı noktası, Google Asistan tuşu ve Android 9 işletim sistemiyle sunulacak. Akıllı telefonun parmak izi tarayıcısı da arka panelde bulunacak.

Şu an için LG Premier Pro Plus'ın çıkış tarihi konusunda herhangi bir bilgi yok. Ancak kullanım kılavuzunun bile internete düşmesi bu tarihin çok da uzak olmadığını gösteriyor.

https://www.mylgphones.com/wp-content/uploads/2020/03/Tracfone-LG-Premier-pro-plus-l455dl-user-guide.pdf

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