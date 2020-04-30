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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bütçe dostu LG Premiere Pro Plus geliyor

    LG çok yakında uygun fiyat etiketi taşıyan yeni bir akıllı telefon piyasaya sürecek. LG Premier Pro Plus isimli modelin teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Bütçe dostu LG Premiere Pro Plus geliyor
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    Güney Koreli LG, ürün yelpazesini yeni bir giriş seviyesi telefonla genişletmeye hazırlanıyor. LG Premier Pro Plus olarak adlandırılan cihaz bütçe dostu modeller sınıfına katılacak.

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    Akıllı telefonun fiyat etiketi henüz açıklanmadı ancak teknik özelliklerine bakılırsa ucuz olacak. İnternete sızdırılan bilgilere göre LG Premier Pro Plus 1560 x 720 piksel çözünürlükte ekran, MediaTek Helio P22 işlemci ve 2 GB RAM ile gelecek.

    Bütçe dostu LG Premiere Pro Plus geliyor
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    Kullanım kılavuzu ortaya çıktı

    Ayrıca çift arka kameraya sahip olacağı bildiriliyor. Bununla birlikte USB-C bağlantı noktası, Google Asistan tuşu ve Android 9 işletim sistemiyle sunulacak. Akıllı telefonun parmak izi tarayıcısı da arka panelde bulunacak.

    Şu an için LG Premier Pro Plus'ın çıkış tarihi konusunda herhangi bir bilgi yok. Ancak kullanım kılavuzunun bile internete düşmesi bu tarihin çok da uzak olmadığını gösteriyor.



    https://www.mylgphones.com/wp-content/uploads/2020/03/Tracfone-LG-Premier-pro-plus-l455dl-user-guide.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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