Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Blackview, termal kameraya sahip akıllı telefonunu satışa sundu

    Ürettiği dayanıklı telefonlarla adından söz ettiren Blackview şirketi, entegre termal kameraya sahip yeni akıllı telefon modeli BV9900 Pro'yu satışa sunduğunu duyurdu.
    10 dk.
    44
    56
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Blackview, termal kameraya sahip akıllı telefonunu satışa sundu
    Tam Boyutta Gör

    Blackview, en zorlu çalışma koşullarına dayanabilecek sağlam akıllı telefonların üretiminde uzmanlaşmış bir şirket diyebiliriz. Şirketin yeni satışa sunduğu BV9900 Pro, sağlam bir kasa ve geniş bir bataryaya ek olarak, daha da ilginç bir özellik barındırıyor: Entegre bir termal kamera.

    Ayrıca Bkz. "Kavisli ekrana sahip Amazfit X akıllı saat ön siparişe açıldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Önümüzdeki ay tanıtılacak olan Meizu 17'nin resmi görseli yayınlandı

    Akıllı telefon, 450 santigrat dereceye kadar sıcaklıkları algılayabilen FLIR Lepton ve FLIR MSK sensörleri ile donatılmış ve cihaz ısı kaynağını hızlı bir şekilde belirleyebiliyor. Üreticiye göre, bu işlevsellik borulardaki kaçakların, kısa devrelerin ve hatta yetersiz havalandırmanın araştırılmasına yardımcı olmak için tasarlanmış. Kullanıcı sadece bir resim çekerek FLIR sensörleri tarafından kaydedilen bir termal anomaliyi izleyebilecekler.

    Blackview, termal kameraya sahip akıllı telefonunu satışa sundu
    Tam Boyutta Gör

    Potansiyel hastaları da tespit edebilir

    Blackview, yeni akıllı telefonun, hasarlı bir cihazla doğrudan temas etmeden çeşitli sorunları gidermek için ideal bir araç olduğunu iddia ediyor. Ayrıca cihaz, alınan verilere dayalı raporlar oluşturmanıza ve bunları hızlı bir şekilde paylaşmanıza olanak tanıyan bir yazılım da barındırıyor. Akıllı telefondaki temal kameranınü, Koronavirüs ve diğer bulaşıcı hastalıkları olan potansiyel hastaları belirlemek için insanların vücut sıcaklığını ölçmek için de yararlı olabileceği belirtiliyor.

    BV9900 Pro, 8 GB RAM ve 128 GB bellek ile birlikte çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Helio P90 işlemci üzerine inşa edilmiş. Cihaz 2280 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.84 inç ekrana sahip ve 48 megapiksel ana, 16 megapiksel ultra geniş açılı, 5 megapiksel derinlik ve makro fotoğrafçılık için 2 megapiksel olmak üzere dörtlü kamera kurulumuna sahip. Selfie kamerası ise 16MP'lik çözünürlük sunuyor.

    IP68, IP69K, MIL-STD-810 standartlarına uygun ve -30 santigrat dereceye kadar sıcaklıklarda çalışabilen cihaz 2 Mayıs tarihine kadar 439 dolarlık indirimli fiyattan satılacak. Bu tarihten sonraki fiyatının ne olacağı ise belirtilmiş değil.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/29/blackview-bv9900-pro-thermal-rugged-phone-can-detect-moisture-and-thermal-anomalies/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Kavisli ekrana sahip Amazfit X akıllı saat ön siparişe açıldı
    50 dk.
    OnePlus 8 Pro'daki yeşil ekran sorununu düzelten güncelleme yayınlandı
    22 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. GÖRÜNTÜLENEN Blackview, termal kameraya sahip akıllı telefonunu satışa sundu Sonraki iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte koronavirüslü kişilere yaklaşmanız halinde uyarılacaksınız 50 dk. Kavisli ekrana sahip Amazfit X akıllı saat ön siparişe açıldı 1 sa. Bitcoin fiyatı 8800$ seviyesinde, yarılanma öncesi bahar havası 1 sa. PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler 2 sa. Redmi Note 9S Türkiye fiyatı belli oldu! Orta segmentin yeni fiyat/performans şampiyonu mu? 2 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayısı arttı 3 sa. Dostlarınızla eğlenceli vakit geçireceğiniz online oyunlar 3 sa. LG yılın ilk çeyreğinde coştu, mobil bölüm halen kayıplarda 3 sa. PS Plus Mayıs 2020 oyunları açıklandı 4 sa. Çiftçiyi ve alıcıyı buluşturan Dijital Tarım Pazarı açıldı 4 sa. Honor X10'un görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı 4 sa. Üniversitelilere uzaktan eğitim için 6 GB internet hediye! 5 sa. Huawei ülkesinde Qualcomm’u geçti 5 sa. Casper Excalibur G770 oyuncu dizüstü ön siparişe başladı 6 sa. Apple ve Google tarafından geliştirilen COVID-19 temas bildirimi özelliği Türkiye'de kullanılacak mı? 6 sa. WhatsApp, kullanıcılarına krediyle para verecek 7 sa. Makyajlı Mitsubishi Space Star Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 7 sa. Oppo Find X2 inceleme | Snapdragon 865, 12GB RAM, 120Hz ekran ve ultra süper hızlı şarj! 7 sa. Google mezarlığı büyüyor: Shoelace kapatıldı 8 sa. Koronavirüs yoğunluk haritası güncellemesi yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Microsoft, Windows 10'a reklam eklemeye tam gaz devam ediyor
    DonanımHaber
    İstanbullu binlerce öğretmenin Zoom hesabı yoluyla kişisel bil...
    DonanımHaber
    Wi-Fi 7 standardıyla "yüksek hızlı" kablosuz internetin kapıla...
    DonanımHaber
    Baldur's Gate 3 Geliştirme Süreci Biraz Yavaşlamış Fakat Yine ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Haftalık Oyun Önerisi 03: Sundered: Eldritch Edition
    Bölüm Sonu Canavarı
    Adana'da polisin uygulamasından kaçan genç göğsünden vurularak...
    DH Forum
    Otomobil fiyatları halkın ulaşamayacağı seviyeye geldi.
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Yeni Bir Haber Var
    Skagen Falster 3 Wear OS akıllı saat, Snapdragon 3100 ve 1GB RAM ile tanıtıldı şimdi
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim