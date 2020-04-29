Blackview, termal kameraya sahip akıllı telefonunu satışa sundu

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Blackview, en zorlu çalışma koşullarına dayanabilecek sağlam akıllı telefonların üretiminde uzmanlaşmış bir şirket diyebiliriz. Şirketin yeni satışa sunduğu BV9900 Pro, sağlam bir kasa ve geniş bir bataryaya ek olarak, daha da ilginç bir özellik barındırıyor: Entegre bir termal kamera.

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Akıllı telefon, 450 santigrat dereceye kadar sıcaklıkları algılayabilen FLIR Lepton ve FLIR MSK sensörleri ile donatılmış ve cihaz ısı kaynağını hızlı bir şekilde belirleyebiliyor. Üreticiye göre, bu işlevsellik borulardaki kaçakların, kısa devrelerin ve hatta yetersiz havalandırmanın araştırılmasına yardımcı olmak için tasarlanmış. Kullanıcı sadece bir resim çekerek FLIR sensörleri tarafından kaydedilen bir termal anomaliyi izleyebilecekler.

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Potansiyel hastaları da tespit edebilir

Blackview, yeni akıllı telefonun, hasarlı bir cihazla doğrudan temas etmeden çeşitli sorunları gidermek için ideal bir araç olduğunu iddia ediyor. Ayrıca cihaz, alınan verilere dayalı raporlar oluşturmanıza ve bunları hızlı bir şekilde paylaşmanıza olanak tanıyan bir yazılım da barındırıyor. Akıllı telefondaki temal kameranınü, Koronavirüs ve diğer bulaşıcı hastalıkları olan potansiyel hastaları belirlemek için insanların vücut sıcaklığını ölçmek için de yararlı olabileceği belirtiliyor.

BV9900 Pro, 8 GB RAM ve 128 GB bellek ile birlikte çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Helio P90 işlemci üzerine inşa edilmiş. Cihaz 2280 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.84 inç ekrana sahip ve 48 megapiksel ana, 16 megapiksel ultra geniş açılı, 5 megapiksel derinlik ve makro fotoğrafçılık için 2 megapiksel olmak üzere dörtlü kamera kurulumuna sahip. Selfie kamerası ise 16MP'lik çözünürlük sunuyor.

IP68, IP69K, MIL-STD-810 standartlarına uygun ve -30 santigrat dereceye kadar sıcaklıklarda çalışabilen cihaz 2 Mayıs tarihine kadar 439 dolarlık indirimli fiyattan satılacak. Bu tarihten sonraki fiyatının ne olacağı ise belirtilmiş değil.

https://www.gizmochina.com/2020/04/29/blackview-bv9900-pro-thermal-rugged-phone-can-detect-moisture-and-thermal-anomalies/

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