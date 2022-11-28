Tam Boyutta Gör Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN), Avrupa'da enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 28 Kasım'da Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nı (LHC) ilk planlanan tarihten iki hafta önce durdurdu. CERN'in en yoğun dönemlerinde yakınında bulunduğu Cenevre'ye güç sağlamak için gereken enerjinin yaklaşık üçte birini tükettiğine dikkat çekiliyor. Araştırma kuruluşu ayrıca tesisin faaliyetlerinin 2023 yılında yüzde 20 oranında azaltılacağını belirtti.

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Daha önce CERN yetkilileri LHC'nin enerji sıkıntısı nedeniyle erken kapatılacağını açıklamıştı. Bilim insanları "Mevcut küresel enerji arzı ve maliyet krizi ışığında ve sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak CERN, 2022 ve 2023 yıllarında laboratuvarın enerji tüketimini önemli ölçüde azaltacak önlemler uygulayacak" açıklamasını yaptı.

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Bakım çalışmalarının ardından yeniden açılmıştı

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Fransa-İsviçre sınırında, yerin 100 metre altında bulunuyor. Protonların hızlandırılabildiği ve çarpıştırılabildiği 27 kilometrelik halka şeklinde bir tünel olarak inşa edildi. LHC geçtiğimiz yıllarda bakım ve modernizasyon çalışmaları için kapatılmış, 22 Nisan'da üç yıllık bir aradan sonra araştırma çalışmaları için yeniden hizmete açılmıştı.

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Büyük Hadron Çarpıştırıcısı enerji krizi nedeniyle durduruldu