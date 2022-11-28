Büyük Hadron Çarpıştırıcısı enerji krizi nedeniyle durduruldu

Daha önce CERN yetkilileri LHC'nin enerji sıkıntısı nedeniyle erken kapatılacağını açıklamıştı. Bilim insanları "Mevcut küresel enerji arzı ve maliyet krizi ışığında ve sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak CERN, 2022 ve 2023 yıllarında laboratuvarın enerji tüketimini önemli ölçüde azaltacak önlemler uygulayacak" açıklamasını yaptı.
Bakım çalışmalarının ardından yeniden açılmıştı
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Fransa-İsviçre sınırında, yerin 100 metre altında bulunuyor. Protonların hızlandırılabildiği ve çarpıştırılabildiği 27 kilometrelik halka şeklinde bir tünel olarak inşa edildi. LHC geçtiğimiz yıllarda bakım ve modernizasyon çalışmaları için kapatılmış, 22 Nisan'da üç yıllık bir aradan sonra araştırma çalışmaları için yeniden hizmete açılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam