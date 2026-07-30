Küresel enerji depolama kapasitesi 2030'a kadar 6 kat büyüyecek

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Küresel bataryalı enerji depolama sistemleri (BESS) pazarı önümüzdeki yıllarda hızlı bir büyüme dönemine giriyor. GlobalData'nın raporuna göre, dünya genelindeki kurulu depolama kapasitesi 2025-2030 döneminde yaklaşık altı kat artacak. Bu büyüme ise elektrifikasyon dönüşümü, düşen maliyetler ve artan enerji ihtiyacı ile desteklenecek.

ABD'de rekor büyüme sürüyor

Rapora göre küresel BESS kapasitesi 2030'a kadar yıllık bileşik yüzde 42 büyüme oranı yakalayacak. 2025 yılı sonunda Çin ve ABD, dünya genelindeki kurulu batarya depolama kapasitesinin yüzde 74,6'sını elinde bulunduracak.

ABD pazarı 2025 yılında 57,6 GWh yeni enerji depolama kapasitesini devreye alarak toplam şebeke ölçekli kurulu kapasitesini 137 GWh seviyesine çıkardı. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 9,7 GWh'lik yeni kapasite eklendi. Bu, sektör tarihindeki en güçlü ilk çeyrek performansı olarak kayıtlara geçti. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) ise 2026 yılında 24 GW şebeke ölçekli batarya sisteminin devreye alınacağını öngörüyor.

4 saatlik sistemler yeni standart olacak

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GlobalData'ya göre sektör, iki saatlik batarya sistemlerinden dört saatlik çözümlere yöneliyor. Bunun temel nedeni, güneş ve rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payının artmasıyla üretim ile tüketim arasındaki zaman farkının büyümesi. Daha uzun süre enerji depolayabilen sistemler sayesinde gün ortasında üretilen güneş enerjisi, akşam saatlerindeki yüksek talep dönemine aktarılabiliyor.

Rapor, düzenleyici kurumların da dört saatlik depolamayı yeni standart olarak benimsemeye başladığını söylüyor. ABD’de Kaliforniya eyaletinin halihazırda bu standardı uygulamaya aldığı söyleniyor. Benzer eğilimler İngiltere ve Orta Doğu'da da görülmeye başladı.

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Enerji depolama sistemleri artık şebekeyi destekleyen yardımcı sistemler olmaktan çıkıp kritik enerji altyapısının temel bileşenleri haline gelmeye başlıyor. Ayrıca güneş enerjisi santralleriyle entegre batarya depolama tesislerinin giderek daha standart bir hal aldığı da görülüyor. Öte yandan yapay zeka destekli veri merkezlerinin hızla artan enerji ihtiyacı da bataryalara olan talebi büyütüyor.

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