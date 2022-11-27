Honda Almanya’da sanal elektrik santrali yetkisini aldı

Sanal güç operatörleri son zamanlarda dünyada artan bir dalga oluşturmakta. Bu kurumlar borsa gibi işlemde olan elektrik enerjisi piyasalarına katılımda bulunuyor ve hem elektrik üretim kapasiteleri hem depolama kabiliyetleri ile ekstra gelirler elde ediyor.

Örnek vermek gerekirse hem güneşten enerji elde eden hem de depolayan evlerdeki küçük batarya ve üretim kapasitelerini birleştiren mekanizmalar, ucuza elektrik olduğunda bataryaları doldurabilir, yüksek olduğunda satış yapabilir. Bu tesisler aynı zamanda üretim kapasitesini kullanıcıları arasında takasta kullanabilir, enerji yetmediğinde veya fazlalık olduğunda şebeke frekansının bozulmaması için gerektiğinde şebekeye elektrik veren hazırda bekleyen santraller yerine geçmeye başladı.

Ayrıca yetkilendirilmiş hesapların, sistemlere uzaktan dahil olmasıyla bu yapılar bireyler için de gelir elde etme modeli haline geliyor.Bu sayede gerek acil durum ya da şebekeye elektrik geri satın almanın pahalı olduğu durumlar için kullandığınız bataryayınızdan aylık gelir elde edebiliyorsunuz. Burada Honda’nın yaptığı şey ise dev bir enerji depolama kapasitesine sahip elektrikli araçların bataryalarındaki kapasiteyi işleterek araç sahiplerine ekstra gelir sağlayıp kendisine de işletmeci karı kazandırmak. Geçtiğimiz sene yaptığı 6 araçlık pilot çalışmada elde ettiği başarı sayesinde çift yönlü şarj istasyonuna sahip kullanıcılarını yakında tanıtacağı platforma katmayı planlıyor.

Böylece araç şarja bağlı bekler iken gerektiğinde ve fiyatın çok ucuza düştüğü anlarda elektrik çekmekle kalmayacak, şebekenin anlık ihtiyaçları için de şebekeye elektrik verebilecek veya dengeleme amaçlı şebekeden çekebilecek.

Genelde araçların günde bir kaç saat kullanılıp diğer durumlarda bağlı kaldığı kadar süre boyunca getiri elde edecek olması büyük bir avantaj ve kaynakların doğru kullanımını sağlamakta. Bunun için tek gerekli olan şey araçların ve istasyonun çift taraflı akıma izin verecek yapıda olması.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.