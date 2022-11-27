Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honda Almanya’da sanal elektrik santrali yetkisini aldı

    Elektriğin kullanımı, sunulması, depolanması, artan ihtiyacın anlık karşılanması gibi konularda yeni projeler görmeye devam ediyor. İlginç ve elektrikli araçlar özelindeki bu proje ise Honda'dan.
    Oy Ver

    Sanal güç operatörleri son zamanlarda dünyada artan bir dalga oluşturmakta. Bu kurumlar borsa gibi işlemde olan elektrik enerjisi piyasalarına katılımda bulunuyor ve hem elektrik üretim kapasiteleri hem depolama kabiliyetleri ile ekstra gelirler elde ediyor.

    Örnek vermek gerekirse hem güneşten enerji elde eden hem de depolayan evlerdeki küçük batarya ve üretim kapasitelerini birleştiren mekanizmalar, ucuza elektrik olduğunda bataryaları doldurabilir, yüksek olduğunda satış yapabilir. Bu tesisler aynı zamanda üretim kapasitesini kullanıcıları arasında takasta kullanabilir, enerji yetmediğinde veya fazlalık olduğunda şebeke frekansının bozulmaması için gerektiğinde şebekeye elektrik veren hazırda bekleyen santraller yerine geçmeye başladı.

    Honda sanal elektrik santrali

    Ayrıca yetkilendirilmiş hesapların, sistemlere uzaktan dahil olmasıyla bu yapılar bireyler için de gelir elde etme modeli haline geliyor.Bu sayede gerek acil durum ya da şebekeye elektrik geri satın almanın pahalı olduğu durumlar için kullandığınız bataryayınızdan aylık gelir elde edebiliyorsunuz. Burada Honda’nın yaptığı şey ise dev bir enerji depolama kapasitesine sahip elektrikli araçların bataryalarındaki kapasiteyi işleterek araç sahiplerine ekstra gelir sağlayıp kendisine de işletmeci karı kazandırmak. Geçtiğimiz sene yaptığı 6 araçlık pilot çalışmada elde ettiği başarı sayesinde çift yönlü şarj istasyonuna sahip kullanıcılarını yakında tanıtacağı platforma katmayı planlıyor.

    Böylece araç şarja bağlı bekler iken gerektiğinde ve fiyatın çok ucuza düştüğü anlarda elektrik çekmekle kalmayacak, şebekenin anlık ihtiyaçları için de şebekeye elektrik verebilecek veya dengeleme amaçlı şebekeden çekebilecek.

    Genelde araçların günde bir kaç saat kullanılıp diğer durumlarda bağlı kaldığı kadar süre boyunca getiri elde edecek olması büyük bir avantaj ve kaynakların doğru kullanımını sağlamakta. Bunun için tek gerekli olan şey araçların ve istasyonun çift taraflı akıma izin verecek yapıda olması.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    Profil resmi
    alfa-x 1 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız