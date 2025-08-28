Giriş
    Tesla’ya Avrupa’da büyük darbe, Çinli rakip BYD rekor kırdı

    Avrupa’da Temmuz ayında otomobil satışları yüzde 5,9 artarak 1,09 milyon adede ulaştı. Tesla’nın satışları yüzde 40 oranında düşüş gösterirken BYD ise büyümesini sürdürdü.

    Tesla’nın Avrupa’daki satışları Temmuz ayında yüzde 40 oranında düştü ve şirket, Avrupa pazarında üst üste yedinci ayda da düşüş yaşadı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Tesla’nın Temmuz ayındaki yeni araç tescil sayısı 8.837 oldu. Çinli otomobil üreticisi BYD, ilk kez aylık satış verilerine dahil edildi ve Tesla’yı geride bıraktı. Çinli rakip BYD’nin aynı dönemdeki yeni tescil sayısı 13.503 ile yıllık bazda yüzde 225 artış gösterdi.

    Bu düşüş, Avrupa’da tamamen elektrikli araç (BEV) satışlarının genel olarak yükseldiği bir dönemde gerçekleşti. Tesla, Elon Musk’ın tartışmalı açıklamaları ve Trump yönetimiyle ilişkilerinin marka imajına verdiği zararlar gibi birçok zorlukla karşı karşıya bulunuyor.

    Tesla’da düşüş sürüyor

    Son dönemde Tesla, küresel ölçekte de sıkıntılar yaşıyor. Şirketin ikinci çeyrek otomobil satış gelirleri düştü ve Musk, önümüzdeki dönemde “birkaç zorlu çeyrek” olabileceğini belirtti. Bir diğer sorun ise Tesla’nın araç gamında uzun süredir büyük bir yenilik yapmamış olması. Öte yandan şirket, 2025’in ikinci yarısında daha uygun fiyatlı bir elektrikli araç üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

    Uzmanlara göre Tesla’da yavaşlayan satışlarının nedeni, araçlarının rakiplerine kıyasla daha eski olması ve son ürünlerin, özellikle Cybertruck’ın, beklenildiği kadar başarılı olmaması.

    Çinliler Avrupa’da yükselişte

    Avrupa otomobil pazarı, Temmuz ayında yüzde 5,9 artış kaydederek, son 1 yılı aşkın sürenin en güçlü ayını geride bıraktı. Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde satışlar 1,09 milyon araca yükseldi.

    Özellikle PHEV satışları, ACEA’nın Ocak 2023’ten bu yana raporlamaya başladığı dönemden bu yana en büyük artışı kaydetti. Tamamen elektrikli araçlar (BEV) ise Ağustos 2023’ten bu yana en yüksek büyümeyi gösterdi. Almanya’da Temmuz ayında BEV ve PHEV satışları sırasıyla yüzde 58 ve 83,6 artış gösterdi.

    Çinli üreticiler tarafında ise işler yolunda. BYD, son iki yılda kıtada Avrupa’da showroomlar açtı ve rekabetçi fiyatlarla araçlarını satışa sundu. JATO Dynamics’in verilerine göre Çin markaları yılın ilk yarısında Avrupa pazarında rekor seviyede yüzde 5’in üzerinde pazar payı elde etti.

    Stellantis, Güney Kore’nin Hyundai Grubu ve Japonya’nın Toyota ile Suzuki markaları da Temmuz ayında Avrupa’da yeni araç tescillerinde yıllık bazda düşüş yaşadı. Buna karşın Volkswagen, BMW ve Renault Grubu gibi markalar Temmuz ayında yeni araç tescillerinde artış kaydetti.

    Volkswagen ve Renault’nun satışları yıllık bazda sırasıyla yüzde 11,6 ve 8,8 artarken, Stellantis’in satışları yüzde 1,1 geriledi. Tesla’nın satışları yüzde 40,2 düşerek pazar payını yüzde 1,4’ten 0,8’e çekti. Buna karşılık, BYD satışlarını yüzde 225,3 artırarak pazarın yüzde 1,2’sini elde etti.

