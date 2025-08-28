Tesla’ya Avrupa’da büyük darbe, Çinli rakip BYD rekor kırdı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Tesla’nın Avrupa’daki satışları Temmuz ayında yüzde 40 oranında düştü ve şirket, Avrupa pazarında üst üste yedinci ayda da düşüş yaşadı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Tesla’nın Temmuz ayındaki yeni araç tescil sayısı 8.837 oldu. Çinli otomobil üreticisi BYD, ilk kez aylık satış verilerine dahil edildi ve Tesla’yı geride bıraktı. Çinli rakip BYD’nin aynı dönemdeki yeni tescil sayısı 13.503 ile yıllık bazda yüzde 225 artış gösterdi.

Bu düşüş, Avrupa’da tamamen elektrikli araç (BEV) satışlarının genel olarak yükseldiği bir dönemde gerçekleşti. Tesla, Elon Musk’ın tartışmalı açıklamaları ve Trump yönetimiyle ilişkilerinin marka imajına verdiği zararlar gibi birçok zorlukla karşı karşıya bulunuyor.

Tesla’da düşüş sürüyor

Son dönemde Tesla, küresel ölçekte de sıkıntılar yaşıyor. Şirketin ikinci çeyrek otomobil satış gelirleri düştü ve Musk, önümüzdeki dönemde “birkaç zorlu çeyrek” olabileceğini belirtti. Bir diğer sorun ise Tesla’nın araç gamında uzun süredir büyük bir yenilik yapmamış olması. Öte yandan şirket, 2025’in ikinci yarısında daha uygun fiyatlı bir elektrikli araç üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Uzmanlara göre Tesla’da yavaşlayan satışlarının nedeni, araçlarının rakiplerine kıyasla daha eski olması ve son ürünlerin, özellikle Cybertruck’ın, beklenildiği kadar başarılı olmaması.

Çinliler Avrupa’da yükselişte

Tam Boyutta Gör Avrupa otomobil pazarı, Temmuz ayında yüzde 5,9 artış kaydederek, son 1 yılı aşkın sürenin en güçlü ayını geride bıraktı. Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde satışlar 1,09 milyon araca yükseldi.

Özellikle PHEV satışları, ACEA’nın Ocak 2023’ten bu yana raporlamaya başladığı dönemden bu yana en büyük artışı kaydetti. Tamamen elektrikli araçlar (BEV) ise Ağustos 2023’ten bu yana en yüksek büyümeyi gösterdi. Almanya’da Temmuz ayında BEV ve PHEV satışları sırasıyla yüzde 58 ve 83,6 artış gösterdi.

Tam Boyutta Gör Çinli üreticiler tarafında ise işler yolunda. BYD, son iki yılda kıtada Avrupa’da showroomlar açtı ve rekabetçi fiyatlarla araçlarını satışa sundu. JATO Dynamics’in verilerine göre Çin markaları yılın ilk yarısında Avrupa pazarında rekor seviyede yüzde 5’in üzerinde pazar payı elde etti.

Xiaomi SU7'nin uzun versiyonu görüntülendi: Makam aracı gibi 1 gün önce eklendi

Stellantis, Güney Kore’nin Hyundai Grubu ve Japonya’nın Toyota ile Suzuki markaları da Temmuz ayında Avrupa’da yeni araç tescillerinde yıllık bazda düşüş yaşadı. Buna karşın Volkswagen, BMW ve Renault Grubu gibi markalar Temmuz ayında yeni araç tescillerinde artış kaydetti.

Volkswagen ve Renault’nun satışları yıllık bazda sırasıyla yüzde 11,6 ve 8,8 artarken, Stellantis’in satışları yüzde 1,1 geriledi. Tesla’nın satışları yüzde 40,2 düşerek pazar payını yüzde 1,4’ten 0,8’e çekti. Buna karşılık, BYD satışlarını yüzde 225,3 artırarak pazarın yüzde 1,2’sini elde etti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla’ya Avrupa’da büyük darbe, Çinli rakip BYD rekor kırdı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: