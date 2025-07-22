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    BYD, Macaristan'daki seri üretimi erteleyip önceliği Türkiye'ye verdi

    Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Macaristan’daki elektrikli araç üretimini 2026’ya erteleyip kapasiteyi düşürdü. Türkiye’deki fabrika ise beklenenden erken üretime geçecek.

    BYD, Macaristan'daki seri üretimi erteledi: Öncelik Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    BYD, Macaristan’daki yeni elektrikli araç fabrikasında seri üretimi 2026’ya erteledi. Reuters'ın haberine göre şirket, Szeged kentinde kurduğu 4 milyar euroluk tesisi en az iki yıl boyunca kapasitesinin altında çalıştıracak. Aynı zamanda BYD, Türkiye’deki yeni fabrikasında üretime planlanandan daha erken başlayarak kapasite hedeflerini aşmayı planlıyor.

    Türkiye'deki düşük işçilik maliyetlerinin bu kararda belirleyici olduğu belirtiliyor. Manisa’da inşa edilen 1 milyar dolarlık tesis, 2026 sonunda yıllık 150 bin araç üretim kapasitesiyle faaliyete geçecekti. Ancak kaynaklar, fabrikanın 2027’de bu rakamı büyük ölçüde aşacağını ve 2028’de üretimin daha da artacağını belirtti.

    Bu gelişme, Çinli üreticilere karşı gümrük vergileriyle yatırım çekmeyi ve kaliteli istihdam yaratmayı hedefleyen Avrupa Birliği için bir geri adım niteliğinde. Zira Türkiye'de üretilen araçlar AB’ye gümrüksüz girerken, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 27’ye varan tarifeler uygulanıyor. BYD'nin şu anda Avrupa'da sattığı tüm araçlar Çin'de üretiliyor.

    Szeged’deki fabrikanın 2026’da üreteceği araç sayısının ilk etapta planlanan 150 bin araçlık kapasitesinin çok altında kalacağı ifade ediliyor. Uzun vadede yıllık 300.000 araç üretim kapasitesine ulaşması hedeflenen tesisin, 2027’de üretimini artıracağı ancak yine de tam kapasiteye ulaşamayacağı kaydediliyor.

    Şirketin Türkiye’de Seal U, Seal U DM-i, Sealion 5 (tam elektrikli veya hibrit) ve Seal 06 DM-i modellerini üretmesi bekleniyor. Macaristan’daki tesiste ise Atto 2, Atto 3, Dolphin ve düşük maliyetli Seagull modellerinin üretileceği belirtiliyor.

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