Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonu 31 bini geçti: Hızlı şarj hızla artıyor

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Tam Boyutta Gör Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, Haziran 2025 ayına dair şarj hizmeti piyasası aylık istatistiklerini yayınladı. Rapora göre Türkiye’deki toplam elektrikli araç sayısı 268 bin 57 adet olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı toplamı sadece 185 bin 513’tü. Böylece ilk 6 aydaki satış adedi 82 bini geride bıraktı. Öte yandan elektrikli araç şarj soket sayısı da 31 bin adedi geçti.

Şarj soket sayısı 31 bin 433 oldu

Geçtiğimiz Mayıs ayında DC hızlı şarj ve AC standart şarj soket sayısı toplamı 30 bin 680 adet olmuştu. Haziran itibariyle bu sayı 31 bin 433 adede yükseldi. Böylece yaklaşık 8 elektrikli araç başına düşen soket sayısı 1 oldu. Toplam DC hızlı şarj soket sayısı ek 393 kurulumla 13 bin 290 oldu. AC tarafında ise sayı, 360 yeni kurulumla 18 bin 143’e yükseldi.

Son bir yılda DC soket sayısı yüzde 81 oranında artış gösterdi. Benze r şekilde AC soket sayısındaki artış ise yüzde 42 olarak gerçekleşti. Bu da Türkiye'nin DC şarj istasyonu kurulumuna daha fazla ağırlık verdiğini gösteriyor.

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Rapora göre ikinci çeyrek itibariyle Türkiye’de 151 kW veya üstü şarj noktası sayısı 5.731 oldu. 51-150 kW soket sayısı ise 6.950 adet, 12-22 kW soket 14.381 adet ve 1-11 kW soket sayısı 3.748 oldu.

Hızlı şarjda lider Eşarj

Şarj ağı işletmecilerine baktığımızda ise Zes, 3 bin 19 adet AC, bin 628 adet DC ile en yaygın ağa sahip. Onu bin 850 DC soket ve 404 AC soket ile Eşarj takip ediyor. En fazla DC istasyon Eşarj’da bulunuyor. TOGG’un Trugo’su ise bin 779 DC soket ve 316 AC sokete sahip.

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Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonu 31 bini geçti

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