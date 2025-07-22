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    BYD'nin lüks markası Yangwang, Avrupa'ya geliyor

    BYD'nin ve hatta Denza markasının da üzerinde konumlanan Yangwang modelleri yüksek performans ve lüksü bir araya getiriyor. U8 modeliyle başlayacak Avrupa macerası U9 ve U7 ile devam edecek.

    BYD'nin lüks markası Yangwang, Avrupa'ya geliyor Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi BYD, yüksek performanslı ve lüks araçlardan oluşan markası Yangwang’ı Avrupa’ya getirme planlarını resmen duyurdu. Çin'de 2023 yılında tanıtılan Yangwang; Bentley, Porsche ve Ferrari gibi lüks ve performans odaklı devlerle rekabet etmeyi hedefliyor.

    Yangwang’ın Avrupa yolculuğu, 1000 beygir gücünü aşan U8 modeliyle başlıyor. Devasa boyutlara sahip bu lüks SUV, yalnızca performansıyla değil 360 derece tank dönüşü ve suda yüzebilmesi gibi sıra dışı teknolojileriyle de dikkat çekiyor. Bu modeli takiben tanıtılan tamamen elektrikli U9 süper otomobil ise yaklaşık 386 km/s hıza ulaşabiliyor. Araç ayrıca hidrolik süspansiyon sistemiyle zıplayabiliyor ve üç tekerlek üzerinde hareket edebiliyor.

    Geçtiğimiz yıl Goodwood Hız Festivali’nde sergilenen araçlar, büyük ilgi görmelerine rağmen o dönem için Avrupa pazarı planları resmi olarak açıklanmamıştı. Ancak şimdi, BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Autocar’a verdiği demeçte “Yangwang’ı Avrupa’ya getirme planımız var” diyerek bu beklentiyi doğruladı. Avrupa’ya 2026 başında gelmesi beklenen Denza markasının ardından, Yangwang modelleri de kademeli olarak pazara sunulacak.

    Avrupa’da satışa sunulacak modeller yalnızca U8 ve U9 ile sınırlı değil. Marka, ayrıca U7 adını taşıyan süper sedanını da getirmeye hazırlanıyor. 1250 beygir gücü ve 1676 Nm tork üreten dört motorlu bu araç, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.9 saniyede tamamlıyor.

    BYD, bu hamlesiyle Avrupa’nın ultra lüks otomobil segmentine giren ilk Çinli üretici olacak. Ancak yüzde 17’lik ilave gümrük vergisi, araçların Avrupa fiyatlarını Çin’e kıyasla oldukça yukarı çekecek gibi görünüyor.

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