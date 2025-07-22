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    Togg'un pil tedarikçisi, katı hal bataryaların pilot üretimine bu yıl başlayacak

    Togg T10X'e yüksek enerji yoğunluklu kese tipi hücrelere sahip NMC batarya tedariki gerçekleştiren Farasis, sülfür bazlı katı hal bataryaların pilot üretim aşamasına geçti.

    Togg'un pil tedarikçisinden katı hal batarya hamlesi Tam Boyutta Gör
    Çinli batarya üreticisi Farasis Energy, katı hal batarya geliştirme çalışmalarında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Togg'un pil tedarikçisi olan şirket, sülfür bazlı katı hal bataryalarının pilot üretim aşamasına geçtiğini duyurdu.

    Farasis, 2025 yılı sonuna kadar 0,2 GWh tasarım kapasiteli bir pilot üretim hattının inşasını tamamlamayı hedefliyor. Bu kapsamda, stratejik ortaklarına 60Ah kapasiteli sülfür bazlı katı hal batarya örneklerinin teslim edilmesi planlanıyor.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, mevcut iş ortaklarının yanı sıra birçok yeni enerjili araç üreticisinden de yoğun ilgi geldi. Farasis, gelen geri bildirimlere ve iç planlamalara göre, 2026 yılında tamamen katı hal batarya üretimini GWh seviyelerine çıkarmayı hedefliyor.

    Farasis’in geliştirdiği sülfür bazlı katı hal bataryalar; yüksek nikel oranına sahip üçlü katotlar ve esnek paket yapısıyla öne çıkıyor. Şu anda sahada test edilen hücreler, yüksek nikel katotlarla birlikte yüksek silikon veya lityum metal anotlar kullanarak 400 Wh/kg üzerinde enerji yoğunluğu hedefliyor. Şirket, bu hücrelerin döngü ömrü açısından da istikrarlı bir performans sergilediğini belirtiyor.

    Güvenlik açısından bakıldığında, Farasis’in katı hal elektrolitleri delinme, kesilme ve ısı odası testlerinden başarıyla geçti. Hücreler, termal kaçak durumlarında riski azaltmak üzere kendiliğinden kapanma özelliğiyle tasarlandı.

    Farasis, sülfür bazlı teknolojinin yanı sıra, oksit/polimer kompozit elektrolitlere dayalı ikinci bir batarya platformu daha geliştiriyor. Bu platformda da yüksek nikel katotlar ve lityum metal anotlar kullanılıyor; hedeflenen enerji yoğunluğu ise 500 Wh/kg seviyesine kadar çıkıyor. Farasis, bu teknolojide kullanılacak ultra ince elektrolit katmanlarının üretimi için özel bir yöntem geliştirdiğini açıkladı.

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