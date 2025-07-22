Türkiye'de otonom sürüş özelliği artık Tesla'lar arasında transfer edilebiliyor

Tesla’nın FSD transfer yolculuğu, 2023’ün üçüncü çeyreğinde Kuzey Amerika’da başlamıştı. CEO Elon Musk’ın, kullanıcı talepleri doğrultusunda onay verdiği bu program, başlangıçta sadece Eylül 2023 sonuna kadar verilen siparişleri kapsayan tek seferlik bir af olarak tanıtılmıştı.
Bugüne kadar yalnızca Kuzey Amerika’daki Tesla sahiplerine sunulan bu fırsat, FSD’nin Avrupa’da hâlâ yasal olarak aktif olmamasına rağmen, bölge kullanıcıları için aktif hale getirildi. Böylece, Avrupa ve Orta Doğu’daki Tesla sahipleri de eski araçlarındaki FSD lisanslarını yeni sipariş ettikleri Tesla araçlarına ücretsiz olarak aktarabilecek. Aracını halihazırda teslim almış müşteriler bu fırsattan yararlanamıyor.
Transfer işlemi, Kuzey Amerika’daki sistemle aynı şekilde işliyor: Müşteri yeni aracını sipariş ediyor ve teslimat sırasında Tesla hesabında bağlı olan önceki araçtan FSD yazılımının yeni araca geçirilmesini talep ediyor. Yazılım eski araçta devre dışı bırakılıyor ve birkaç gün içinde yenisinde aktif hale geliyor.
Avrupa’daki yasal onay süreçlerinin yavaşlığından duyduğu rahatsızlığı daha önce dile getiren Elon Musk, bu adımla birlikte, FSD’nin henüz tam anlamıyla kullanılamadığı bölgelerdeki erken kullanıcıların yatırımlarına bir jest yapıldığını ifade ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: