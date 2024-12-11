Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD'nin Avrupa'da üreteceği ilk dört model belli oldu

    Avrupa'da Macaristan fabrikasının yapımına devam eden BYD, 2025'in sonunda faaliyete geçirmeyi planladıkları tesiste 2025 ve 2026 yıllarında üretime alınacak ilk modelleri açaıkladı.
    BYD'nin Avrupa'da üreteceği ilk dört model belli oldu Tam Boyutta Gör
    Çinli BYD, Avrupa'da üretim hedefine adım adım yaklaşıyor. BYD Avrupa'nın başındaki isim Stella Li, Macaristan fabrikasında ne zaman üretime başlayacakları ve daha da önemlisi burada üretilecek ilk modeller hakkında bilgi verdi.

    Li, Macaristan'daki fabrikada 2025'in sonuna doğru üretime başlamayı hedeflediklerini dile getirdi. %100 elektrikli modellerin üretileceği bu fabrikada hattan çıkacak ilk iki model Dolphin ve Atto 3 olacak. Açılışı kompakt modellerle yapan BYD üçüncü modelle de bu tutumunu devam ettirecek. Stella Li, fabrikada üretilecek üçüncü modelin de bu iki model arasında konumlanan Atto 2 olacağını açıkladı.

    BYD'nin Avrupa'da üreteceği ilk dört model belli oldu Tam Boyutta Gör
    BYD Atto 2, isminden de anlaşılacağı üzere Atto 3'ten daha küçük bir SUV olacak. Marka muhtemelen geçtiğimiz mart ayında Çin'de piyasaya sürdüğü Yuan Up modelini Avrupa'da Atto 2 adıyla üretmeyi planlıyor. Çin'de 13.400 dolardan başlayan fiyatlarla satılan model e-Platform 3.0 üzerine inşa edildi ve CTB (cell-to-body) teknolojisine sahip. 70 ve 130 kW'lık motor seçeneklerine sahip model 32 kWsa'lik batarya ile 300 km, 45 kWsa'lik batarya ile 400 km menzil vadediyor.

    BYD'nin Avrupa'da üreteceği dördüncü model ise Seagull olacak. Seagull normalde Macaristan'da üretilen ilk BYD olacaktı ancak AB'nin Çin menşeli elektrikli araçlara ek vergi getirmesi markanın planlarını değiştirdi. Volkswagen Grubu da 2026 yılında 25 bin euronun altında fiyatlanan kompakt elektriklilerini piyasaya sürecek. Görünen o ki 2026 itibarıyla Avrupa'daki kompakt elektrikli otomobil pazarı epey hareketlenecek.

    BYD'nin Avrupa'da üreteceği ilk dört model belli oldu Tam Boyutta Gör
    Çinli üretici kendi evinde iki yıldır pazar lideri olsa da Avrupa macerası oldukça yavaş ilerliyor. Şirket, yaz aylarında Avrupa Futbol Şampiyonası ile sponsorluk anlaşması imzalamasına rağmen Ekim 2024'e kadar Almanya'da sadece 2157 otomobil satabildi. Stella Li, ülkedeki satışları yeniden yapılandırarak rüzgarı arkalarına alabileceklerine inanıyor. Avrupa'daki üretimi 3-4 yıl içerisinde kademe kademe artıracaklarını söyleyen yönetici, son adımda 12 modeli aynı anda üretebilen ve artık Çin'den araç getirmeyen bir sürece geçiş yapacaklarını belirtti.

     

    BYD'nin Avrupa'da üreteceği ilk dört model belli oldu Tam Boyutta Gör
    Son olarak Li, Avrupa'da elektrikli araçlara yönelik talebin zayıflamasına da dikkat çekerek pazara daha fazla PHEV yani şarj edilebilir hibrit araç getireceklerini söyledi. Li, bu araçların tamamen elektrikli sürüşe geçiş öncesi bir alıştırma niteliğinde olduğunu söylüyor. Bu noktada iş Türkiye'de açılacak fabrikaya düşüyor zira ilk etapta burada şarj edilebilir hibrit araç üretileceğini biliyoruz.
    Kaynakça https://www.capital.de/wirtschaft-politik/byd-ueberlaesst-vw-das-billigsegment-und-setzt-auf-plug-in-hybride-35295970.html https://www.electrive.com/2024/12/10/byd-plans-to-start-production-in-europe-at-the-end-of-2025/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Altay Tankı, 2025 yazında envantere giriyor

    Profil resmi
    AlbatrosD.IIIFazılBey 3 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 15 saat önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kelmange kako sözleri türkçe esenler otogardan çatalca"ya nasıl gidilir eczacılıkta uzmanlık okurken maaş sevilmek nasıl bir duygu gece görüş gözlüğü yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 12 SE
    Huawei Nova 12 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız