BYD'nin Avrupa'da üreteceği ilk dört model belli oldu

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Tam Boyutta Gör Çinli BYD, Avrupa'da üretim hedefine adım adım yaklaşıyor. BYD Avrupa'nın başındaki isim Stella Li, Macaristan fabrikasında ne zaman üretime başlayacakları ve daha da önemlisi burada üretilecek ilk modeller hakkında bilgi verdi.

Li, Macaristan'daki fabrikada 2025'in sonuna doğru üretime başlamayı hedeflediklerini dile getirdi. %100 elektrikli modellerin üretileceği bu fabrikada hattan çıkacak ilk iki model Dolphin ve Atto 3 olacak. Açılışı kompakt modellerle yapan BYD üçüncü modelle de bu tutumunu devam ettirecek. Stella Li, fabrikada üretilecek üçüncü modelin de bu iki model arasında konumlanan Atto 2 olacağını açıkladı.

Tam Boyutta Gör BYD Atto 2, isminden de anlaşılacağı üzere Atto 3'ten daha küçük bir SUV olacak. Marka muhtemelen geçtiğimiz mart ayında Çin'de piyasaya sürdüğü Yuan Up modelini Avrupa'da Atto 2 adıyla üretmeyi planlıyor. Çin'de 13.400 dolardan başlayan fiyatlarla satılan model e-Platform 3.0 üzerine inşa edildi ve CTB (cell-to-body) teknolojisine sahip. 70 ve 130 kW'lık motor seçeneklerine sahip model 32 kWsa'lik batarya ile 300 km, 45 kWsa'lik batarya ile 400 km menzil vadediyor.

BYD'nin Avrupa'da üreteceği dördüncü model ise Seagull olacak. Seagull normalde Macaristan'da üretilen ilk BYD olacaktı ancak AB'nin Çin menşeli elektrikli araçlara ek vergi getirmesi markanın planlarını değiştirdi. Volkswagen Grubu da 2026 yılında 25 bin euronun altında fiyatlanan kompakt elektriklilerini piyasaya sürecek. Görünen o ki 2026 itibarıyla Avrupa'daki kompakt elektrikli otomobil pazarı epey hareketlenecek.

Tam Boyutta Gör Çinli üretici kendi evinde iki yıldır pazar lideri olsa da Avrupa macerası oldukça yavaş ilerliyor. Şirket, yaz aylarında Avrupa Futbol Şampiyonası ile sponsorluk anlaşması imzalamasına rağmen Ekim 2024'e kadar Almanya'da sadece 2157 otomobil satabildi. Stella Li, ülkedeki satışları yeniden yapılandırarak rüzgarı arkalarına alabileceklerine inanıyor. Avrupa'daki üretimi 3-4 yıl içerisinde kademe kademe artıracaklarını söyleyen yönetici, son adımda 12 modeli aynı anda üretebilen ve artık Çin'den araç getirmeyen bir sürece geçiş yapacaklarını belirtti.

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Tam Boyutta Gör Son olarak Li, Avrupa'da elektrikli araçlara yönelik talebin zayıflamasına da dikkat çekerek pazara daha fazla PHEV yani şarj edilebilir hibrit araç getireceklerini söyledi. Li, bu araçların tamamen elektrikli sürüşe geçiş öncesi bir alıştırma niteliğinde olduğunu söylüyor. Bu noktada iş Türkiye'de açılacak fabrikaya düşüyor zira ilk etapta burada şarj edilebilir hibrit araç üretileceğini biliyoruz.

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BYD'nin Avrupa'da üreteceği ilk dört model belli oldu