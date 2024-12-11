BYD'nin Avrupa'da üreteceği ilk dört model belli oldu

Li, Macaristan'daki fabrikada 2025'in sonuna doğru üretime başlamayı hedeflediklerini dile getirdi. %100 elektrikli modellerin üretileceği bu fabrikada hattan çıkacak ilk iki model Dolphin ve Atto 3 olacak. Açılışı kompakt modellerle yapan BYD üçüncü modelle de bu tutumunu devam ettirecek. Stella Li, fabrikada üretilecek üçüncü modelin de bu iki model arasında konumlanan Atto 2 olacağını açıkladı.
BYD'nin Avrupa'da üreteceği dördüncü model ise Seagull olacak. Seagull normalde Macaristan'da üretilen ilk BYD olacaktı ancak AB'nin Çin menşeli elektrikli araçlara ek vergi getirmesi markanın planlarını değiştirdi. Volkswagen Grubu da 2026 yılında 25 bin euronun altında fiyatlanan kompakt elektriklilerini piyasaya sürecek. Görünen o ki 2026 itibarıyla Avrupa'daki kompakt elektrikli otomobil pazarı epey hareketlenecek.
ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?