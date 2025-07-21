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    Avrupa Birliği, 2030'dan itibaren içten yanmalı araç kiralamayı yasaklayabilir

    Avrupa'da 2035 yılından sonra içten yanmalı otomobillerin satışı yasaklanacak. Ancak yeni bir rapora göre, araç kiralayanlar için bu yasak daha erken bir tarihte başlayabilir.

    AB, 2030'dan sonra içten yanmalı araç kiralamayı yasaklayabilir Tam Boyutta Gör
    Avrupa'da 2035 yılından sonra içten yanmalı otomobillerin satışı yasaklanacak. Ancak yeni bir rapora göre, araç kiralayanlar için bu yasak daha erken bir tarihte başlayabilir.

    Araç kiralama şirkelerinin içten yanmalı araç satın alması yasaklanabilir

    Alman basınında çıkan haberlere göre Avrupa Komisyonu, 2030’dan itibaren araç kiralama şirketlerinin ve büyük şirketlerin içten yanmalı motorlu araç satın almasını yasaklamayı planlıyor. Bild gazetesinin Komisyon’daki isimsiz kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Europcar ve Sixt gibi firmalar, filolarından çıkardıkları araçların yerine yalnızca elektrikli otomobil alabilecek.

    Araç kiralama şirketleri, genellikle bir aracı yalnızca bir veya iki yıl filolarında tuttuklarından, bu düzenleme yürürlüğe girerse 2032’ye kadar kiralık araçların tamamının elektrikli hale gelmesi muhtemel. Her ne kadar bazı kiralama şirketleri halihazırda elektrikli araç sunsa da, bu araçlar daha pahalıya kiralanıyor, bu nedenle müşteriler tarafından daha az tercih ediliyor.

    Elektrikli araç geçisi hızlanabilir

    Bu teklif yasalaşır ve sadece kiralama firmalarıyla sınırlı kalmayıp büyük şirket filolarını da kapsarsa, 2035’te yürürlüğe girmesi planlanan içten yanmalı otomobil yasağı fiilen birkaç yıl erkene çekilebilir. Çünkü Avrupa’daki yeni araç satışlarının yaklaşık yüzde 20’si kiralama şirketlerine, toplamda ise yüzde 60’ı filo müşterilerine yapılıyor.

    Bu durum, 2030'dan sonra çok daha az yeni içten yanmalı otomobilin satılmasına ve sonraki yıllarda ikinci el pazarına çok daha az içten yanmalı otomobilin girmesine yol açabilir. Bu da ikinci el araç alıcılarının seçeneklerini daraltacaktır. Otomobil üreticileri de büyük filo siparişlerinin ortadan kalkmasıyla, üretim maliyetlerini karşılaymayacaklarını düşünerek bazı içten yanmalı modellerini 2035’ten önce piyasadan çekebilir.

    Avrupa Komisyonu, Bild’e verdiği yanıtta otomobil satışlarına dair yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını doğruladı ancak 2030’da içten yanmalı araçların filo satışlarının durdurulacağı yönündeki iddiaları destekleyecek herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2025/07/eu-may-quietly-ban-gas-rentals-starting-in-2030/ https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/eu-plaene-verbot-von-verbrennern-bis-2030-droht-687b6da43511bc17ac86f7d6
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