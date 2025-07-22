BYD Seal U, 2025'in ilk yarısında Çin'in ihracat şampiyonu oldu

En çok ihraç edilen modeller arasında çoğunluk hala benzinli araçlara ait olsa da yeni enerjili araçların payı giderek artıyor. İlk yarıdaki toplam yeni enerjili araç ihracatı ise 1 milyonu aşmış durumda. Bu araçların 670 bini tamamen elektrikli, 390 bini ise şarj edilebilir hibrit araçlardan oluşuyor.
Paylaşılan verilere göre, tamamen elektrikli araç ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 büyüme kaydederken şarj edilebilir hibrit araçlarda ise yüzde 210 gibi dikkat çekici bir artış yaşandı.
Model bazında BYD Song Plus, geçen yıl 11'inci sıradayken bu yıl yüzde 184 büyümeyle zirveye yerleşmiş durumda. MG ZS de 91.706 adetlik ihracatla geçen yıla göre yüzde 45'in üzerinde büyüme gösterdi ve 5'incilikten 2'nciliğe çıktı. BYD Sealion 07 de bu yıl ilk kez listeye 10'uncu sıradan giriş yaptı.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|BYD Song Plus
|134.105
|2.
|MG ZS
|91.706
|3.
|Chery Tiggo 5X
|69.838
|4.
|Chery Tiggo 7
|63.956
|5.
|BYD Seagull
|61.314
|6
|Tesla Model 3
|58.521
|7
|Geely Binyue
|53.199
|8.
|Chery Discovery 06 C-DM
|51.372
|9.
|MG3
|49.999
|10.
|BYD Sealion 07
|49.706
Üretici bazında ise listenin en tepesinde Chery yer alıyor. BYD ise yüzde 130 büyüme ile rakibine yaklaşmış durumda.
|Sıra
|Üretici
|Adet
|1.
|Chery
|548.000
|2.
|BYD
|472.000
|3.
|SAIC
|438.000
|4.
|Changan
|299.000
|5.
|Geely
|236.000