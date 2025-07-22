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Tam Boyutta Gör Çin, 2025 yılının ilk yarısında 3,1 milyona yakın araç ihraç ederek yıllık bazda yüzde 10,4'lük artış kaydetti. Çin Otomobil Distribütörleri Derneği (CADA) tarafından paylaşılan verilere göre, bu dönemde en çok ihraç edilen model BYD Song Plus oldu. Söz konusu model Türkiye'de Seal U ismiyle satılıyor.

En çok ihraç edilen modeller arasında çoğunluk hala benzinli araçlara ait olsa da yeni enerjili araçların payı giderek artıyor. İlk yarıdaki toplam yeni enerjili araç ihracatı ise 1 milyonu aşmış durumda. Bu araçların 670 bini tamamen elektrikli, 390 bini ise şarj edilebilir hibrit araçlardan oluşuyor.

Paylaşılan verilere göre, tamamen elektrikli araç ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 büyüme kaydederken şarj edilebilir hibrit araçlarda ise yüzde 210 gibi dikkat çekici bir artış yaşandı.

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Model bazında BYD Song Plus, geçen yıl 11'inci sıradayken bu yıl yüzde 184 büyümeyle zirveye yerleşmiş durumda. MG ZS de 91.706 adetlik ihracatla geçen yıla göre yüzde 45'in üzerinde büyüme gösterdi ve 5'incilikten 2'nciliğe çıktı. BYD Sealion 07 de bu yıl ilk kez listeye 10'uncu sıradan giriş yaptı.

2025'in ilk yarısında Çin'den en çok ihraç edilen 20 araç Sıra Model Adet 1. BYD Song Plus 134.105 2. MG ZS 91.706 3. Chery Tiggo 5X 69.838 4. Chery Tiggo 7 63.956 5. BYD Seagull 61.314 6 Tesla Model 3 58.521 7 Geely Binyue 53.199 8. Chery Discovery 06 C-DM 51.372 9. MG3 49.999 10. BYD Sealion 07 49.706

Üretici bazında ise listenin en tepesinde Chery yer alıyor. BYD ise yüzde 130 büyüme ile rakibine yaklaşmış durumda.

En fazla araç ihraç eden Çinli üreticiler Sıra Üretici Adet 1. Chery 548.000 2. BYD 472.000 3. SAIC 438.000 4. Changan 299.000 5. Geely 236.000

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BYD Seal U, 2025'in ilk yarısında Çin'in ihracat şampiyonu oldu

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