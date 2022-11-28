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    Böyle radyatör yok: 9 fanlı, 4 kartı soğutuyor

    4 tane ekran kartını soğutabilen ve 9 adet 120mm fana sahip bir radyatör düşünün. Bykski firması 2000W seviyesine kadar gücü yönetebilen canavar bir radyatör geliştirdi.
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    Bykski B-1080-CEC-X özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Standart bilgisayar kasalarında veya oyuncu kasalarında kullanılan soğutma sistemleri belirli bir sınırı geçmiyor. Genelde sıvı soğutma ve çift veya 3 fanlı radyatörler son kullanıcı için oldukça yeterli. Kurumsal tarafta ise işler biraz daha farklı.

    Bykski B-1080-CEC-X özellikleri ve fiyatı

    Bykski tarafından geliştirilen B-1080-CEC-X adındaki radyatör tam 9 adet 120mm fan birden barındırıyor. G1/4 yuvalara uyumlu olan radyatörde bir pompa ve rezervuara yer verilmiş. Toplamda 2000W seviyesine kadar gücü idare edebiliyor ve 450W üzerinde 4 adet ekran kartına yetiyor.

    Bir işlemci sıvı bloğuna veya sıvı soğutucuya bağlanan radyatör 42 x 48 x 14cm boyutlara sahip. Ortamda önemli bir yer kaplayan radyatör, kaslı sistemlerde bir ısıtıcı gibi ekstra avantaj da sağlayabiliyor. Japonya’da satışa sunulan Bykski B-1080-CEC-X radyatör 525$ fiyat etiketine sahip.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 2 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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