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    LG yeni 45 inçlik OLED oyuncu monitörünü tanıttı

    LG UltraGear 45GR95QE-B monitör modeli 45 inçlik kavisli OLED ekranıyla dikkat çekiyor. Akıcı ve gecikmeleri en aza indiren monitör fiyat olarak da çıtayı yükseltiyor. 
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    LG UltraGear 45GR95QE-B özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Boyutları büyüdükçe üretimi daha maliyetli hale gelen OLED ekranlar yavaş yavaş monitör pazarında özellikle yüksek fiyatların biraz daha tolere edildiği oyuncu monitörü tarafında kendisine daha fazla yer bulmaya başladı.

    LG UltraGear 45GR95QE-B özellikleri ve fiyatı

    LG UltraGear 45GR95QE-B olarak piyasaya çıkan yeni monitör modeli 45 inçlik kavisli OLED ekranında 3440x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Bu da piksel yoğunluğunu 84PPI seviyesine düşürmüş. 1.07 milyar renk üreten ekran 240Hz tazeleme hızına ve 0.03ms griden griye tepki süresine sahip.

    AMD FreeSync Premium ve G-Sync Compatible uyumluluğu ile yırtılmaların önüne geçen monitör değişken odak teknolojisini de destekliyor. UltraGear serisinin yardımcı oyuncu yazılımları bu modelde de mevcut.

    Bağlantı tarafında iki adet HDMI, bir adet DP, 2 adet aktarım USB 3.0 ve 1 adet yukarı akış USB 3.0 portları mevcut. Kontrol için bir kumandası olan monitör 210W güç adaptörü ile geliyor. LG UltraGear 45GR95QE-B için 1700$ fiyat etiketi mevcut.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 12 saat önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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