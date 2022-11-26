LG yeni 45 inçlik OLED oyuncu monitörünü tanıttı

LG UltraGear 45GR95QE-B özellikleri ve fiyatı
LG UltraGear 45GR95QE-B olarak piyasaya çıkan yeni monitör modeli 45 inçlik kavisli OLED ekranında 3440x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Bu da piksel yoğunluğunu 84PPI seviyesine düşürmüş. 1.07 milyar renk üreten ekran 240Hz tazeleme hızına ve 0.03ms griden griye tepki süresine sahip.
AMD FreeSync Premium ve G-Sync Compatible uyumluluğu ile yırtılmaların önüne geçen monitör değişken odak teknolojisini de destekliyor. UltraGear serisinin yardımcı oyuncu yazılımları bu modelde de mevcut.
Bağlantı tarafında iki adet HDMI, bir adet DP, 2 adet aktarım USB 3.0 ve 1 adet yukarı akış USB 3.0 portları mevcut. Kontrol için bir kumandası olan monitör 210W güç adaptörü ile geliyor. LG UltraGear 45GR95QE-B için 1700$ fiyat etiketi mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam