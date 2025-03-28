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    Call of Duty: Infinite Warfare kısa süreliğine indirime girdi

    Xbox oyun mağazasında Call of Duty: Infinite Warfare Launch Edition ve Call of Duty: Infinite Warfare Digital Deluxe Edition oyunlarında önemli bir indirim yapılıyor.  
    Call of Duty: Infinite Warfare Tam Boyutta Gör
    2016 yılının en çok oynanan oyunları arasında yer alan Call of Duty: Infinite Warfare, Microsoft tarafından yapılan indirimle Xbox mağazasında en düşük fiyat seviyesine gelmiş durumda. 

    Call of Duty: Infinite Warfare kampanyası

    Sadece Xbox oyun mağazasında geçerli olan indirim kampanyasında Call of Duty: Infinite Warfare Launch Edition sadece 81.67TL olarak satın alınabiliyor. Call of Duty: Infinite Warfare Digital Deluxe Edition ise 156TL. Diğer mağazalarda fiyatlar oldukça yüksek. İndirim 3 gün sonra sona eriyor. 

    2016 yılında yayınlanan Call of Duty: Infinite Warfare özellikle ilk tanıtım videolarının rekor sayıda dislike alması ile gündeme oturmuştu. Toplamda 12 milyon adet satış yapsa da hayranların gönlünü kazanamayınca beklentilerin altında kalmıştı.

    Call of Duty: Infinite Warfare


     

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    TheJudgé 1 gün önce

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