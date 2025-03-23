Assassin's Creed Shadows 2 milyon satış rakamını geçti

Assassin's Creed Shadows
Japonya Başbakanı tarafından eleştirilmesine rağmen oldukça olumlu yorumlar alan Assassin's Creed Shadows, ilk gün 1 milyon, üçüncü gün ise 2 milyon satış rakamını aştı. Böylece Assassin's Creed Origins ve Assassin's Creed Odyssey oyunlarını geride bırakmış oldu.
Farklı platformlarda satışa sunulduğu için Steam üzerinde henüz eş zamanlı oyuncu rekorunu Odyssey oyunundan alabilmiş değil. Ubisoft’un en büyük hissesine sahip Guillemot kardeşlerin yeni bir girişim kurarak Assassin's Creed gibi büyük serileri kontrol edeceği haberlerinden sonra Assassin's Creed Shadows’un başarısı bu konuda önemli bir katkı sağlayacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!