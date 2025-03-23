Assassin's Creed Shadows 2 milyon satış rakamını geçti

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Tam Boyutta Gör Assassin's Creed serisinin son oyunu yüzleri güldürmeye devam ediyor. Çıkış günü 1 milyon satış rakamını geçen Assassin's Creed Shadows, kısa süre içerisinde 2 milyon satış rakamını da geride bıraktı.

Assassin's Creed Shadows

Japonya Başbakanı tarafından eleştirilmesine rağmen oldukça olumlu yorumlar alan Assassin's Creed Shadows, ilk gün 1 milyon, üçüncü gün ise 2 milyon satış rakamını aştı. Böylece Assassin's Creed Origins ve Assassin's Creed Odyssey oyunlarını geride bırakmış oldu.

Assassin's Creed Shadows çıkış gününde 1 milyon oyuncuyu geçti 1 gün önce eklendi

Farklı platformlarda satışa sunulduğu için Steam üzerinde henüz eş zamanlı oyuncu rekorunu Odyssey oyunundan alabilmiş değil. Ubisoft’un en büyük hissesine sahip Guillemot kardeşlerin yeni bir girişim kurarak Assassin's Creed gibi büyük serileri kontrol edeceği haberlerinden sonra Assassin's Creed Shadows’un başarısı bu konuda önemli bir katkı sağlayacak.



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Assassin's Creed Shadows rekora yürüyor