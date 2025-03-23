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    Assassin's Creed Shadows 2 milyon satış rakamını geçti

    Oyuncuları Feodal Japonya atmosferinde yeni bir maceraya sürükleyen Assassin's Creed Shadows büyük ilgi görüyor. Oyun şimdiden serinin en iyilerinden birisi olmayı başardı.  
    Assassin's Creed Shadows Tam Boyutta Gör
    Assassin's Creed serisinin son oyunu yüzleri güldürmeye devam ediyor. Çıkış günü 1 milyon satış rakamını geçen Assassin's Creed Shadows, kısa süre içerisinde 2 milyon satış rakamını da geride bıraktı. 

    Assassin's Creed Shadows

    Japonya Başbakanı tarafından eleştirilmesine rağmen oldukça olumlu yorumlar alan Assassin's Creed Shadows, ilk gün 1 milyon, üçüncü gün ise 2 milyon satış rakamını aştı. Böylece Assassin's Creed Origins ve Assassin's Creed Odyssey oyunlarını geride bırakmış oldu. 

    Farklı platformlarda satışa sunulduğu için Steam üzerinde henüz eş zamanlı oyuncu rekorunu Odyssey oyunundan alabilmiş değil. Ubisoft’un en büyük hissesine sahip Guillemot kardeşlerin yeni bir girişim kurarak Assassin's Creed gibi büyük serileri kontrol edeceği haberlerinden sonra Assassin's Creed Shadows’un başarısı bu konuda önemli bir katkı sağlayacak. 
     

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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