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    Call of Duty: Modern Warfare II rekor satış yaptı

    Call of Duty: Modern Warfare II yılın en iyi açılışını yapan oyun olmasının yanında en iyi açılış yapan eğlence ürünü de oldu. Oyuncu sayıları da sevindirici düzeyde. 
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    Call of Duty: Modern Warfare II Tam Boyutta Gör
    Activision-Blizzard elinden çıkan son Call of Duty oyunu Call of Duty: Modern Warfare II rekorları alt üst etti. Serinin en iyi oyunu olan Call of Duty: Modern Warfare II ayrıca yılın da en büyük açılışını yapmış durumda.

    Call of Duty: Modern Warfare II yüz güldürdü

    Yapılan açıklamaya göre ilk 3 gün içerisinde Call of Duty: Modern Warfare II oyunu 800 milyon dolarlık gelir elde etti. Yılın en iyi açılışını yapan oyun aynı zamanda serinin de en başarılısı oldu. Önceki rekor 2011 yılında çıkan Call of Duty: Modern Warfare 3 oyununa aitti. Oyun ilk 5 günde 775 milyon dolar toplamıştı.

    Diğer taraftan tüm eğlence sektörü olarak Top Gun: Maverick ve Doctor Strange in the Multiverse of Madness açılışlarının toplamını da geride bıraktı. Infinity Ward tekil oyuncu sayısı ve oynanma saatleri açısından da rekor kırıldığını belirtiyor.

    PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve Xbox One platformları için erişime açılan Call of Duty: Modern Warfare II oyunu ülkemizde de 1099TL standart paket olarak satışa sunulmuştu.

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