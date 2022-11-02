Call of Duty: Modern Warfare II rekor satış yaptı

Call of Duty: Modern Warfare II yüz güldürdü
Yapılan açıklamaya göre ilk 3 gün içerisinde Call of Duty: Modern Warfare II oyunu 800 milyon dolarlık gelir elde etti. Yılın en iyi açılışını yapan oyun aynı zamanda serinin de en başarılısı oldu. Önceki rekor 2011 yılında çıkan Call of Duty: Modern Warfare 3 oyununa aitti. Oyun ilk 5 günde 775 milyon dolar toplamıştı.
Diğer taraftan tüm eğlence sektörü olarak Top Gun: Maverick ve Doctor Strange in the Multiverse of Madness açılışlarının toplamını da geride bıraktı. Infinity Ward tekil oyuncu sayısı ve oynanma saatleri açısından da rekor kırıldığını belirtiyor.
PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve Xbox One platformları için erişime açılan Call of Duty: Modern Warfare II oyunu ülkemizde de 1099TL standart paket olarak satışa sunulmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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