Call of Duty Modern Warfare II ilk davayla karşı karşıya

Tam Boyutta Gör Oyunların görselleri iyileştikçe artık oyun içi mekânlar gerçeği ile birebir detaylara sahip olmaya başlıyor. Bu gerçekçilik zaman zaman geliştiricilerin başını ağrıtabiliyor. Call of Duty Modern Warfare II önemli bir sorunda karşı karşıya.

Call of Duty MW II sıkıntılı

Call of Duty Modern Warfare II oyunu içerisinde yer alan Amsterdam The Conservatorium Hotel işletmecileri, bundan pek memnun değil ve izin almadan harita içerisine entegre edildiklerini iddia ediyor.

Call of Duty: Modern Warfare II hevesleri kursakta bıraktı 2 ay önce eklendi

Aslında Call of Duty oyununda isim hakkı davalarından kaçınmak için mekânların isimleri değiştiriliyor ancak The Conservatorium Hotel oldukça tanınır bir şekilde bırakılmış. Üstelik bir saldırı sonrasında otelden dumanlar çıktığı görülüyor.

Otel işletmesi oyun içerisinde kendilerinden izin alınmadan binanın yerleştirildiğini ve hukuki süreç başlatacaklarını bildirdi. Ayrıca The Conservatorium Hotel kesinlikle şiddet oyunlarını desteklemiyor ve bu tür oyunlar işletmenin temel değerleri yansıtmıyor.

Masaüstü ve konsollar için satışa çıkan Call of Duty Modern Warfare II, PlayStation mağazasında serinin en iyi çıkış yapan oyunu oldu. Ayrıca Steam üzerinde 260 bin oyuncu sayısını da geçmiş durumda.

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Call of Duty MW II şikâyet konusu oldu