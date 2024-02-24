Çamaşır makinelerini daha çevreci hale getirecek filtre geliştirildi

Tam Boyutta Gör Çamaşır makineleri her yıkamadan sonra çevreye zararlı çeşitli atıklar çıkarıyor. Her yıkamanın ardından 100 bin ila 900 bin nanofiber, 3 ppm (milyonda bir birim) boyar madde, yüzde 0,5 yağlı bileşen, 200 ppm'e yakın yüzey aktif maddesi atık olarak çıkıyor.

Atık suyunun çevreye verdiği zararı önlemek için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde “çok katmanlı filtre” geliştirildi. Filtre ile kirlilik yüzde 99’a kadar azaltılıyor. Filtre için patent başvurusu yapılacak.

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Üç katmanlı filtrenin en üst katmanında sünger, altında atık polimer ve son aşamada ise polimer kısmı bulunuyor. İlk iki katmanda katı atıklar ayrıştırılırken, polimer kısmında yağlar ve boyar maddeler filtreleniyor.

Filtre tamamen dönüştürülebilir malzemelerden üretiliyor. Atık polimelerden polimer üretiliyor. Filtrenin iç kartuşundaki biyokömür kısmı, zeytin dallarının oksijensiz ortamda yakılmasıyla elde ediliyor.

Tam Boyutta Gör ÇOMÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Uğur Nigiz, evlerdeki çamaşır makinelerinde yıkanan sularda başta deterjan olmak üzere yağ, boyar madde gibi birçok kirliliğin doğrudan kanalizasyon hattına deşarj edildiğinde belediyelere çok büyük arıtma yükü bindiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Atık su tesislerinin bunları ileri düzeyde arıtması gerekiyor. Bu çok büyük bir maliyet ve çok büyük bir yük. Tasarladığımız çok katmanlı filtrelerle eş zamanlı olarak makinedeki kirlilikleri, boyar maddeleri, yüzey aktif maddelerinin yağlarını büyük oranda arıtmayı planladık. Birçok kirlilikte yüzde 99'un üzerinde ayırım sağladık. Biyokömür kısmında nitrat ve fosfatların giderimini sağlamayı planlıyoruz. Birkaç ön çalışmamız var. Deneysel aşamada suya belirli miktarda kırmızı polyester kullandık ve tamamının filtrede tutunduğunu gördük. Onun dışında renkli şekilde sentetik bir çamaşır makinesi atığı hazırladık. Filtrelerimizde, filtre ettik. Tamamının filtreye tutunduğunu ve çıkan suyumuzu yüzde 99,9 saflıkta elde ettiğimizi gördük. Biz amacımıza şimdilik ulaştık, faydalı olacağını düşünüyoruz"

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