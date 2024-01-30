Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye, Avrupa'nın en çok kömür yakan ülkesi olma yolunda

    Tüm dünya gibi Türkiye de yenilenebilir enerji alanına önemli yatırımlar yapsa da üretilen elektriğin büyük kısmı kömürden elde ediliyor. Ve Türkiye, Avrupa'nın en çok kömür yakan ülkesi olma yolunda.
    Türkiye, Avrupa'nın en çok kömür yakan ülkesi olma yolunda Tam Boyutta Gör
    Türkiye, 2024 yılında Avrupa'nın en büyük kömür yakıtlı elektrik üreticisi olarak Almanya'yı geçme yolunda ilerliyor. Bunun arkasındaki neden ise yüksek enflasyonun elektrik üreticilerinin pahalı doğal gaz alımlarını azaltması ve elektrik üretiminde daha ucuz olan kömürün kullanımını artırması.

    Ember'in verilerine göre Türkiye, 2023 yılında kömürden 117,6 terawatt saat (TWh) elektrik üreterek 118 milyon ton karbondioksit ve diğer ilgili gazların salınımına neden oldu. Bu üretim miktarı, Avrupa'nın en büyük kömür yakıtlı elektrik üreticisi Almanya'nın 117,9 TWh'lik üretimiyle neredeyse aynı ve Avrupa'nın kömüre en bağımlı ülkesi olan Polonya'nın 97 TWh'lik üretiminden çok daha yüksek.

    Türkiye, 2024’te en büyük kömür yakıtlı elektrik üreticisi olabilir

    Türkiye, Avrupa'nın en çok kömür yakan ülkesi olma yolunda Tam Boyutta Gör
    Öte yandan hem Almanya hem de Polonya, 2023 yılında kömür üretiminde yıllık bazda ciddi düşüşler kaydetti ve ileriye dönük olarak elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kullanımında hızlı artışların yanı sıra kömür kullanımında daha fazla azalma sözü verdi. Buna karşılık, 2023 yılı Türkiye'nin kömür yakıtlı elektrik üretiminde üst üste ikinci yıllık artışa işaret ediyor.
    Türkiye, Avrupa'nın en çok kömür yakan ülkesi olma yolunda Tam Boyutta Gör
    Bundan Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sıkıntıların önemli bir etkisi olduğu belirtiliyor. Elektrik üreticileri artan faiz, enflasyon ve kur nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olmak üzere doğal gaz alımlarını yavaşlatarak daha ucuz olan kömüre yöneldi. Türkiye’nin LNG ithalatı 2023'te 2022'ye kıyasla yüzde 8,2 azalarak 2019'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

    Ember verilerine göre, elektrik şirketleri gaz açığını telafi etmek için kömür santrallerinden elektrik üretimini yıllık yüzde 3,5 artırarak yeni bir rekora imza atarken, kömürün ulusal elektrik üretimindeki payı 2022'deki yüzde 35,4 seviyesinden yüzde 37'ye yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre ise 2022 yılında yüzde 34,6 olan kömür payı 2023’te yüzde 36,3 oldu.

    Kömürün çoğu Rusya’dan geldi

    Türkiye, Avrupa'nın en çok kömür yakan ülkesi olma yolunda Tam Boyutta Gör
    Kpler verilerine göre, Türkiye'nin toplam kömür ithalatı yıl boyunca yaklaşık 39,3 milyon metrik ton ile büyük ölçüde sabit kaldı. Kpler'e göre, Türkiye'nin Rusya'dan yaptığı toplam termal kömür ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre %25 artarak 22,8 milyon tona yükseldi. Rusya aynı zamanda Türkiye'nin kömür ihracatının %58'ini gerçekleştirirken, bu oran 2022'de %46, 2018'de ise %20'nin altındaydı. Ukrayna işgali sonrası Rusya, enerji ihracatında yüksek indirim uyguluyor. Türkiye’nin bu avantajı kullanması kendi içinde mantıklı.

    Son olarak resmi verilere göre 2023 yılında elektrik üretimimizin, yüzde 36,3'ü kömürden, yüzde 21,4'ü doğal gazdan, yüzde 19,6'sı hidrolik enerjiden, yüzde 10,4’ü rüzgardan, yüzde 5,7’si güneşten, yüzde 3,4'ü jeotermal enerjiden ve yüzde 3,2’si diğer kaynaklardan elde edildiğini belirtelim.

    Kaynakça https://www.reuters.com/markets/commodities/turkey-track-become-europes-top-coal-burner-2024-2024-01-30/ https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-elektrik
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    almanca menemen tarifi ferdi tayfur şarkıları morfose saç spreyi turuncu mu siyah mı fiilimsiler isim midir amazon hediye kartı nakite çevirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Pova 4
    Tecno Pova 4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A7 V14.5.4
    Monster Abra A7 V14.5.4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız