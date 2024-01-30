Türkiye, Avrupa'nın en çok kömür yakan ülkesi olma yolunda

Ember'in verilerine göre Türkiye, 2023 yılında kömürden 117,6 terawatt saat (TWh) elektrik üreterek 118 milyon ton karbondioksit ve diğer ilgili gazların salınımına neden oldu. Bu üretim miktarı, Avrupa'nın en büyük kömür yakıtlı elektrik üreticisi Almanya'nın 117,9 TWh'lik üretimiyle neredeyse aynı ve Avrupa'nın kömüre en bağımlı ülkesi olan Polonya'nın 97 TWh'lik üretiminden çok daha yüksek.
Türkiye, 2024’te en büyük kömür yakıtlı elektrik üreticisi olabilir
Ember verilerine göre, elektrik şirketleri gaz açığını telafi etmek için kömür santrallerinden elektrik üretimini yıllık yüzde 3,5 artırarak yeni bir rekora imza atarken, kömürün ulusal elektrik üretimindeki payı 2022'deki yüzde 35,4 seviyesinden yüzde 37'ye yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre ise 2022 yılında yüzde 34,6 olan kömür payı 2023’te yüzde 36,3 oldu.
Kömürün çoğu Rusya’dan geldi
Son olarak resmi verilere göre 2023 yılında elektrik üretimimizin, yüzde 36,3'ü kömürden, yüzde 21,4'ü doğal gazdan, yüzde 19,6'sı hidrolik enerjiden, yüzde 10,4’ü rüzgardan, yüzde 5,7’si güneşten, yüzde 3,4'ü jeotermal enerjiden ve yüzde 3,2’si diğer kaynaklardan elde edildiğini belirtelim.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.