Canlı hücreler içeren ve kemik dokusunun geliştirilmesinde kullanılabilecek jel geliştirildi

Günümüzde rutinde bir kişi kaza, travma veya herhangi bir hastalık sonrası kemiğinin herhangi bir bölümünü kaybederse; otogreft olarak adlandırılan ve hastanın kendi vücudunun herhangi bir bölgesinden alınan greftler ilgili bölgeye transplante ( nakil ) edilebiliyor. Şimdi ise bilim insanları gelecekte hasarlı bölgeye direkt olarak uygulanabilecek jel geliştirdi.

Avustralya'da bulunn University of New South Wales-Sydney kurumu araştırmacıları içerisinde kalsiyum fosfat ve canlı kemik hücreleri ihtiva eden ''biyo-mürekkep'' üretti ve jelin hücre süspansiyonlarında çok yönlü biyo-baskı ( COBICS ) adı verilen yöntemle direkt olarak eksik olan kemik bölgesine 3 boyutlu olarak basılabileceği öne sürülüyor.

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Eksik bölgeye eklenen biyojel katılaşıyor ve jelin bünyesinde bulunan hücrelerin çoğalarak ve bölünerek eksik kemik dokusunun yerini alması planlanıyor.

Araştırma şu an için çok erken safhalarda olmasına rağmen yeni madde geliştirilebilir ve iyileştirilebilirse gelecekte ameliyathane koşullarında kullanılabilir ve çeşitli amaçlarda fayda sağlayabilir.

Ayrıca Bkz. "Hangi ülke günde kaç aşı yapıyor ? Türkiye kaçıncı sırada ?"

Bilim insanları yeni maddeyi hayvan testlerinde denemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Yeni araştırma Advanced Functional Materials adlı dergide yayımlandı.

https://newsroom.unsw.edu.au/news/health/scientists-use-novel-ink-3d-print-%E2%80%98bone%E2%80%99-living-cells-0

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