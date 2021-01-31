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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Canlı hücreler içeren ve kemik dokusunun geliştirilmesinde kullanılabilecek jel geliştirildi

    Avustralya'da bulunn University of New South Wales-Sydney kurumu araştırmacıları içerisinde kalsiyum fosfat ve canlı kemik hücreleri ihtiva eden ''biyo-mürekkep'' üretti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Canlı hücreler içeren ve kemik dokusunun geliştirilmesinde kullanılabilecek jel geliştirildi

    Günümüzde rutinde bir kişi kaza, travma veya herhangi bir hastalık sonrası kemiğinin herhangi bir bölümünü kaybederse; otogreft olarak adlandırılan ve hastanın kendi vücudunun herhangi bir bölgesinden alınan greftler ilgili bölgeye transplante ( nakil ) edilebiliyor. Şimdi ise bilim insanları gelecekte hasarlı bölgeye direkt olarak uygulanabilecek jel geliştirdi.

    Avustralya'da bulunn University of New South Wales-Sydney kurumu araştırmacıları içerisinde kalsiyum fosfat ve canlı kemik hücreleri ihtiva eden ''biyo-mürekkep'' üretti ve jelin hücre süspansiyonlarında çok yönlü biyo-baskı ( COBICS ) adı verilen yöntemle direkt olarak eksik olan kemik bölgesine 3 boyutlu olarak basılabileceği öne sürülüyor.

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    3 boyutlu yazıcı

    Canlı hücreler içeren ve kemik dokusunun geliştirilmesinde kullanılabilecek jel geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Eksik bölgeye eklenen biyojel katılaşıyor ve jelin bünyesinde bulunan hücrelerin çoğalarak ve bölünerek eksik kemik dokusunun yerini alması planlanıyor.

    Araştırma şu an için çok erken safhalarda olmasına rağmen yeni madde geliştirilebilir ve iyileştirilebilirse gelecekte ameliyathane koşullarında kullanılabilir ve çeşitli amaçlarda fayda sağlayabilir.

    Ayrıca Bkz. "Hangi ülke günde kaç aşı yapıyor ? Türkiye kaçıncı sırada ?"

    Bilim insanları yeni maddeyi hayvan testlerinde denemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Yeni araştırma Advanced Functional Materials adlı dergide yayımlandı.



    https://newsroom.unsw.edu.au/news/health/scientists-use-novel-ink-3d-print-%E2%80%98bone%E2%80%99-living-cells-0 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    8 saat önce
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