Canon amiral gemisi EOS 1DX Mark III modelini duyurdu

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CES 2020 fuarında görüntüleme teknolojileri konusunda da birbirinden iddialı ürünler sahneye çıktı. Canon’un yeni EOS 1DX Mark III amiral gemisi çıtayı oldukça yukarı taşıyor.

Cnaon EOS 1DX Mark III özellikleri ve fiyatı

Canon'un şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü DSLR olarak gösterilen EOS 1DX Mark III modeli firmanın yeni tasarladığı 20.1MP çözünürlüğündeki tam kare sensörünü temel alıyor. Sensör kumlanmayı azaltmak amacını taşırken düşük filtresi sayesinde Moire görüntü bozukluklarını azaltıyor ve sürekli çekim için okuma hızlarını arttırıyor.

Cihazın öne çıkan tarafı ise Digic X görüntü işlemcisi. Bu işlemcinin Mark II modelinde bulunan çift Digic 6+ işlemcisinden bile 3.1 kat daha hızlı olduğu ve diğer işlemleri 380 kat daha çabuk tamamlayabildiği ifade ediliyor. Bu muazzam performans kumlanmayı azaltıyor ve daha iyi lens optimizasyonu sağlıyor.

100-102400 ISO aralığı 50-819200 aralığına kadar genişletilebilirken haber fotoğrafçıları tarafından tercih edilen ISO 6400-12800 aralığında da görüntü kalitesi iyileştirilmiş. 10-bit HEIF desteği ise JPEG formatına göre daha iyi HDR ve renk paleti imkanı sunuyor.

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Mekanik deklanşörde sürekli olarak 16fps çekim yapılabiliyor. Daha hızlı ayna mekanizması optik vizör kararmasını en aza indiriyor. Dijital deklanşör modunda ise tam otomatik odaklama takibi ile birlikte 20fps çekim yapılabiliyor ve sessizlik esas alınıyor. Makinenin çift CFExpress 1.0 slotu sayesinde tek seferde 1000 RAW veya JPEG fotoğraf çekilebiliyor ve tampon bellek de dolmuyor.

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Cihazda yeni kare piksel tabanlı ve yüksek çözünürlüklü otomatik odaklama sensörü de önemli işler yapıyor. Optik vizör kullanırken 155 kesişim noktası da dahil 191 odak noktası sunuluyor. Ayrıca kafa ve yüz algılama da geliştirilmiş. Canlı vizör çekimlerinde ise Dual Pixel otomatik odaklama teknolojisi yatay olarak karenin yüzde 90'ını, dikey olarak ise yüzde 100'ünü kapsayabiliyor. Bu iki modda derin öğrenme algoritmaları ile insan tanıma ve takip etme yetenekleri arttırılmış.

Video tarafında ise 5.5K çözünürlüğünde (5,472 x 2,286) 60fps RAW kayıt yapılabiliyor. Ayrıca kırpılmış veya kırpılmamış olarak 4K UHD ile DCI 60p video türleri de destekleniyor. 10-bit Canon HEVC formatında 340Mbps, All-I modunda 1000Mbps veya 12-bit modunda 325MB/s hızlarında veriler kaydediliyor. Kırpılmamış tüm 50/60 fps 4K/5.5K kayıtlarda otomatik odaklama kapatılıyor.

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Diğer taraftan 4K DCI formatında video kaydı yapılırken cihaz 5.5K sensörün tüm genişliğini kullanıyor ve bu bakımdan her iki kenardan 256 piksel kırpılıyor. Çözünürlük 3840x2160 piksel oluyor. Ayrıca sistemler arası senkronizasyonu ifade eden Jam Sync desteği sunulmamış. Bu bakımdan Netflix gibi yayıncı platformlar tarafından prodüksiyon için uygun bulunmayabilir.

Yine ilk kez Dual Pixel otomatik odaklama özelliği video tarafında da kullanılıyor. Bölge ve nokta odaklamalarının yanında yüz, göz ve kafa odaklaması da yapılıyor. Yine odaklama hızlarını kontrol etmek için bir yazılım da mevcut.

Bağlantı tarafında USB 3.1 Gen 2, WFT-E9 opsiyonal kablosuz aktarım modülü, WiFi, Bluetooth, GPS mevcut. Gövdede 5 eksenli elektronik görüntü dengeleme mevcut ve magnezyum alaşımlı gövde 1440gr ağırlığında. EOS 1DX Mark III modeli gövde olarak 6500$ fiyat etiketine sahip. Ön siparişlerde 64GB CFExpress kartı da hediye edilecek.

https://www.engadget.com/2020/01/06/canon-1dx-mark-iii-ces-2018-supercharged-sports-video/

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