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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Canon amiral gemisi EOS 1DX Mark III modelini duyurdu

    Canon EOS 1DX Mark III DSLR kamera sunduğu üstün özellikleri ve güçlü görüntü yongası ile firmanın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü DSLR olmaya aday bir yapıda.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Fotoğraf Makineleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Canon amiral gemisi EOS 1DX Mark III modelini duyurdu
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    CES 2020 fuarında görüntüleme teknolojileri konusunda da birbirinden iddialı ürünler sahneye çıktı. Canon’un yeni EOS 1DX Mark III amiral gemisi çıtayı oldukça yukarı taşıyor.

    Cnaon EOS 1DX Mark III özellikleri ve fiyatı

    Canon'un şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü DSLR olarak gösterilen EOS 1DX Mark III modeli firmanın yeni tasarladığı 20.1MP çözünürlüğündeki tam kare sensörünü temel alıyor. Sensör kumlanmayı azaltmak amacını taşırken düşük filtresi sayesinde Moire görüntü bozukluklarını azaltıyor ve sürekli çekim için okuma hızlarını arttırıyor.

    Cihazın öne çıkan tarafı ise Digic X görüntü işlemcisi. Bu işlemcinin Mark II modelinde bulunan çift Digic 6+ işlemcisinden bile 3.1 kat daha hızlı olduğu ve diğer işlemleri 380 kat daha çabuk tamamlayabildiği ifade ediliyor. Bu muazzam performans kumlanmayı azaltıyor ve daha iyi lens optimizasyonu sağlıyor.

    100-102400 ISO aralığı 50-819200 aralığına kadar genişletilebilirken haber fotoğrafçıları tarafından tercih edilen ISO 6400-12800 aralığında da görüntü kalitesi iyileştirilmiş. 10-bit HEIF desteği ise JPEG formatına göre daha iyi HDR ve renk paleti imkanı sunuyor.

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    Mekanik deklanşörde sürekli olarak 16fps çekim yapılabiliyor. Daha hızlı ayna mekanizması optik vizör kararmasını en aza indiriyor. Dijital deklanşör modunda ise tam otomatik odaklama takibi ile birlikte 20fps çekim yapılabiliyor ve sessizlik esas alınıyor. Makinenin çift CFExpress 1.0 slotu sayesinde tek seferde 1000 RAW veya JPEG fotoğraf çekilebiliyor ve tampon bellek de dolmuyor.

    Canon amiral gemisi EOS 1DX Mark III modelini duyurdu
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    Cihazda yeni kare piksel tabanlı ve yüksek çözünürlüklü otomatik odaklama sensörü de önemli işler yapıyor. Optik vizör kullanırken 155 kesişim noktası da dahil 191 odak noktası sunuluyor. Ayrıca kafa ve yüz algılama da geliştirilmiş. Canlı vizör çekimlerinde ise Dual Pixel otomatik odaklama teknolojisi yatay olarak karenin yüzde 90'ını, dikey olarak ise yüzde 100'ünü kapsayabiliyor. Bu iki modda derin öğrenme algoritmaları ile insan tanıma ve takip etme yetenekleri arttırılmış.

    Video tarafında ise 5.5K çözünürlüğünde (5,472 x 2,286) 60fps RAW kayıt yapılabiliyor. Ayrıca kırpılmış veya kırpılmamış olarak 4K UHD ile DCI 60p video türleri de destekleniyor. 10-bit Canon HEVC formatında 340Mbps, All-I modunda 1000Mbps veya 12-bit modunda 325MB/s hızlarında veriler kaydediliyor. Kırpılmamış tüm 50/60 fps 4K/5.5K kayıtlarda otomatik odaklama kapatılıyor.

    Canon amiral gemisi EOS 1DX Mark III modelini duyurdu
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    Diğer taraftan 4K DCI formatında video kaydı yapılırken cihaz 5.5K sensörün tüm genişliğini kullanıyor ve bu bakımdan her iki kenardan 256 piksel kırpılıyor. Çözünürlük 3840x2160 piksel oluyor. Ayrıca sistemler arası senkronizasyonu ifade eden Jam Sync desteği sunulmamış. Bu bakımdan Netflix gibi yayıncı platformlar tarafından prodüksiyon için uygun bulunmayabilir.

    Yine ilk kez Dual Pixel otomatik odaklama özelliği video tarafında da kullanılıyor. Bölge ve nokta odaklamalarının yanında yüz, göz ve kafa odaklaması da yapılıyor. Yine odaklama hızlarını kontrol etmek için bir yazılım da mevcut.

    Bağlantı tarafında USB 3.1 Gen 2, WFT-E9 opsiyonal kablosuz aktarım modülü, WiFi, Bluetooth, GPS mevcut. Gövdede 5 eksenli elektronik görüntü dengeleme mevcut ve magnezyum alaşımlı gövde 1440gr ağırlığında. EOS 1DX Mark III modeli gövde olarak 6500$ fiyat etiketine sahip. Ön siparişlerde 64GB CFExpress kartı da hediye edilecek.



    https://www.engadget.com/2020/01/06/canon-1dx-mark-iii-ces-2018-supercharged-sports-video/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    olağan_şüpheli 1 hf.
    Sony sayesinde canon ve nikon da canlanmaya başladı.


    Gereksiz mp koymamaları iyi olmuş 20 mp ve tam kare çok iyi düşük ışık performansı sunacaktır.

    Yine burst un baya uzun olması da iyi , aksiyoun ortasında kesilmez çekim.

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    alaz1903 1 hf.
    Canon şu askerde kullandığımız Casio f-91w görünümlü ayar ekranını ne zaman günümüz stadartları seviyesine çekecek?
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    Portraitclub 1 hf.
    Sıradan insanların almaması gereken bir dslr çok fazla ağır üzerine takılan lensle daha çekilmez bir hale gelen bir makine
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    Led Zeppelin 1 hf.
    6500 dolar böyle bir ürün için uygun değil mi?
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    1ses1 1 hf. Led Zeppelin
    Önemli olan lensleri. Cihaza hastayım. ama hobi amaçlı çekim yaptığım için 5d bana yeterde artıyor bile. Ama yinede içim çekiliyor isterim böyle bir cihaz.
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    jarvis 1 hf.
    IBIS?
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    kakarikikiri 1 hf.
    canon elinde ne varsa alete koymuş, çokta güzel olmuş. cropsuz 5.5k görüntüyü 60fps de çekmesi de rekabetin sonucu sanırsam.
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