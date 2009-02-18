Canon PowerShot SX200; HD çözünürlükte video kaydedebilen kamera

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Dijital kamera sektörünün önde gelen isimlerinden Canon, bugün HD (High Definition) çözünürlükte video kaydedebilen SX200 modelinin tanıtımını yaptı.

Yalnızca 103 x 61 x 38 mm ebatlarında ve 220 gram ağırlığında dizayn edilen SX200, 12.1 MP çözünürlük sunan 1/2.33 inç'lik CCD sensörden güç alıyor. Canon, yeni kamerasında DIGIC 4 işlemcisine yer vermiş. Firmanın belirttiğine göre DIGIC 4 teknolojisi algoritmaları kullanarak ve çeşitli hesaplamalar gerçekleştirerek, kameranın daha performanslı çalışmasını, renk bakımından zengin fotoğraflar elde etmesini sağlıyor.

SX200'de 35 mm'lik formata göre 28 - 336 mm Canon lens bulunuyor ve lens, nesnelere 12 kata kadar optik; 4 kata kadar da dijital zum yapabiliyor. Fotoğraflarda titreşimin önüne geçilmesi için tahmin edersiniz ki görüntü stabilizasyon sistemi unutulmamış. Bu sistem, zorlu şartlarda kullanıcılara 4 diyafram durağına varan avantaj sunuyor. ISO seviyesini ise 80 ile 1600 arasında ayarlayabiliyoruz.

Kameranın kuşkusuz en dikkat çeken özelliklerinden birisi 1280x720 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydedebilmesi. Yaptığınız çekimleri cihazın 3.0 inç'lik ekranından izleyebilirsiniz. HDMI çıkışı sayesinde de HD çözünürlüğe sahip televizyonunuza kamerayı bağlayabiliyorsunuz. SD / SDHC bellek destekleyen SX200, pil olarak lityum iyon batarya kullanıyor.

SX200'ün üç farklı renk seçeneğiyle, mart ayının sonlarına doğru 350$ civarında satışına başlanması bekleniyor.