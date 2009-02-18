Canon PowerShot SX200; HD çözünürlükte video kaydedebilen kamera

Dijital kamera sektörünün önde gelen isimlerinden Canon, bugün HD (High Definition) çözünürlükte video kaydedebilen SX200 modelinin tanıtımını yaptı.
Yalnızca 103 x 61 x 38 mm ebatlarında ve 220 gram ağırlığında dizayn edilen SX200, 12.1 MP çözünürlük sunan 1/2.33 inç'lik CCD sensörden güç alıyor. Canon, yeni kamerasında DIGIC 4 işlemcisine yer vermiş. Firmanın belirttiğine göre DIGIC 4 teknolojisi algoritmaları kullanarak ve çeşitli hesaplamalar gerçekleştirerek, kameranın daha performanslı çalışmasını, renk bakımından zengin fotoğraflar elde etmesini sağlıyor.
SX200'de 35 mm'lik formata göre 28 - 336 mm Canon lens bulunuyor ve lens, nesnelere 12 kata kadar optik; 4 kata kadar da dijital zum yapabiliyor. Fotoğraflarda titreşimin önüne geçilmesi için tahmin edersiniz ki görüntü stabilizasyon sistemi unutulmamış. Bu sistem, zorlu şartlarda kullanıcılara 4 diyafram durağına varan avantaj sunuyor. ISO seviyesini ise 80 ile 1600 arasında ayarlayabiliyoruz.
Kameranın kuşkusuz en dikkat çeken özelliklerinden birisi 1280x720 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydedebilmesi. Yaptığınız çekimleri cihazın 3.0 inç'lik ekranından izleyebilirsiniz. HDMI çıkışı sayesinde de HD çözünürlüğe sahip televizyonunuza kamerayı bağlayabiliyorsunuz. SD / SDHC bellek destekleyen SX200, pil olarak lityum iyon batarya kullanıyor.
SX200'ün üç farklı renk seçeneğiyle, mart ayının sonlarına doğru 350$ civarında satışına başlanması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hem manuel ayarlar var hem yüksek zoom var
Hemde HD video kaydı yapabiliyor daha ne olsun
ama artılarına gelince
1.full manuel ayar özelliği var. elle netlik vs.
2. birçok hazır modu var
3. tz7den çok daha ucuz. ben berlinden 300euroya aldım aynı yerde tz7 369 euroydu ki 69 euroluk bir fark yok bence arada.
saygılarımla...
ve diğer editörler
bu mesaj silme ve insanların mesaj yazmalarını engelleme olayı artık cansıkıcı bir seviye ye geldi burda insanlara ana avrat söven mesajlar olmadıktan sonra silmenin falan alemi yok çok uzun bir süredir forumlarını takip ettiğim ancak fazla yazmadığım bir site idi fakat bir kaç ismin nedense çok önde olduğu ve kollandığı gözlerden kaçmıyordu bu kriz ortamında bu şilde saçma davranışlarla zaten belli sayıdaki takipçinizide kaçırmaktasınız size Atalayalper ve bnzerleri ile başarılar dilerim ne bu nick nede bir başkası ile bir daha bu sitenin ne forumlarına nede haber sayfalarına gireceğim.
Türkiyede ki tek haber ve forum sitesi siz değilsiniz binlerce var bu yaptıklarınızla kaçırdığınız insanlar başka sitelere yönelecek ve onlar zamanla parlayacaktır siz de reklam vs. boşyere beklersiniz o günler geldiğinde
Hiçbir şeyi yok farzedin yabancı siteler var onlarda yeter insanlara
Tartışmanın uzamasından ötürü gelen şikayetler üzerine moderatörler mesajlara müdahalelerde bulunuyor. Direkt olarak herhangi bir ilgimin olmadığını belirteyim.
İyi forumlar...
960is gibi kaliteli resim cekermi cekmez mi...
Gren oluşumu düşük ışık koşullarında resim çekebilmek için iso hassasiyetini yükselttiğimize ortaya çıkar.. Lensler yapı itibari ile dışbükey camlardır. Bu camlar yapıları itibari ile çevresinden aldığı ışığı normal bir camdan daha yoğun bir biçimde odaklanan bölgeye düşürürler.. Şöyle bir örnek vereyim. elinize bir büyüteç alıp güneşte bir nesne üzerine düşürün. nesnenin üzerine düşen ışığın çapı daraldıkça birim başına düşürdüğünüz ışık miktarı daha yoğun bir hal alır. Fotoğraf makinalarında da durum benzerdir. eğer daha büyük bir objektif kullanırsanız elinizdeki büyüteç misali objektif dışarıdan daha fazla ışık alarak birim başına daha fazla ışık düşürecektir. Yani dediğiniz gibi alaksı yoktur deyimi çok yanlış.. eğer loş bir mekanda iseniz ve elinizde ki makinanın objektifi ne kadar geniş ise o kadar fazla ışık toplarsınız. ne kadar fazla ışık toplarsanız iso hassasiyeti o oranda düşürerek resim çekmenize imksan tanınır. Doğal olarak bunun sonucunda ise daha az grenli resimler elde edebilirsiniz. CCD 'nin büyüklüğü tabiki üzerindeki ışık algılayıcı diyotların sayısı ile doğru orantılı bir şekilde büyük olacaktır. Ama aynı inh/mm2 başına düşen diyot sayısının bir standardı yoktur.. yani siz daha büyük yada daha küçük bir diyotlada 12mp elde edebilirsiniz.. burada kullanılan teknoloji öne çıkar..
eğer hala gren oluşumu ile ilgili hemfikir (ki bunlar benim düşüncelerim değil bunlar bilinen gerçeklerdir) değilsek biraz daha teorik ve pratik bilgi gerek size diyorum...
saygılar..