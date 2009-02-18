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Canon PowerShot SX200; HD çözünürlükte video kaydedebilen kamera

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
36,6b
1
65
Diğer
knight
Haber Editörü
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Canon PowerShot SX200; HD çözünürlükte video kaydedebilen kamera
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Canon PowerShot SX200; HD çözünürlükte video kaydedebilen kamera
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Dijital kamera sektörünün önde gelen isimlerinden Canon, bugün HD (High Definition) çözünürlükte video kaydedebilen SX200 modelinin tanıtımını yaptı.

Yalnızca 103 x 61 x 38 mm ebatlarında ve 220 gram ağırlığında dizayn edilen SX200, 12.1 MP çözünürlük sunan 1/2.33 inç'lik CCD sensörden güç alıyor. Canon, yeni kamerasında DIGIC 4 işlemcisine yer vermiş. Firmanın belirttiğine göre DIGIC 4 teknolojisi algoritmaları kullanarak ve çeşitli hesaplamalar gerçekleştirerek, kameranın daha performanslı çalışmasını, renk bakımından zengin fotoğraflar elde etmesini sağlıyor.

SX200'de 35 mm'lik formata göre 28 - 336 mm Canon lens bulunuyor ve lens, nesnelere 12 kata kadar optik; 4 kata kadar da dijital zum yapabiliyor. Fotoğraflarda titreşimin önüne geçilmesi için tahmin edersiniz ki görüntü stabilizasyon sistemi unutulmamış. Bu sistem, zorlu şartlarda kullanıcılara 4 diyafram durağına varan avantaj sunuyor. ISO seviyesini ise 80 ile 1600 arasında ayarlayabiliyoruz.

Kameranın kuşkusuz en dikkat çeken özelliklerinden birisi 1280x720 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydedebilmesi. Yaptığınız çekimleri cihazın 3.0 inç'lik ekranından izleyebilirsiniz. HDMI çıkışı sayesinde de HD çözünürlüğe sahip televizyonunuza kamerayı bağlayabiliyorsunuz. SD / SDHC bellek destekleyen SX200, pil olarak lityum iyon batarya kullanıyor.

SX200'ün üç farklı renk seçeneğiyle, mart ayının sonlarına doğru 350$ civarında satışına başlanması bekleniyor.


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1 Avatar
mtkb 9 yıl
sx 200 makina türkçe kullanım kitapçıgı CD lerde varmıdır. Var ise bana bir kopya gönderebilirmisiniz, Başka tür temin şekli varmı. Yardımlarınız için teşekkürler.
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alper38k 10 yıl
0 Cm makro çekiminide yabana atmamak gerek
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alper38k 10 yıl
Bence compact sınıfının en iyi makinası
Hem manuel ayarlar var hem yüksek zoom var
Hemde HD video kaydı yapabiliyor daha ne olsun
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frknkrc 10 yıl
TZ-7 den başkasını tanımam baba
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mtkb 9 yıl
SX 200 makinamın Türkçe kitapçığı yok. bu kitabın Türkçe CD kaydı olan arkadaşlardan kopya almak şansımız olabilirmi ? ilgileriniz için teşekkürler.
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EYUPBABAOVSKI 10 yıl
yaw kardeşim biri şu makinenin video da optik zoomunun olup olmadığını bi söylerse bazı arkadaşlarda sorularının cevabını alacak.bu makinede hd video kaydında optik zoom varmı!!!
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bozkan38 10 yıl
hd video kaydında optik zoom yok. yanlız canonlara yüklenen ek bir programla buda artık mümkün ama ben daha yüklemedim.video esnasında zoom yapmayı pek sevmem özellikle bu tarz küçük makinede çekim zaten zor bide zoom yaparsan çok titremeli bir video olur.
ama artılarına gelince
1.full manuel ayar özelliği var. elle netlik vs.
2. birçok hazır modu var
3. tz7den çok daha ucuz. ben berlinden 300euroya aldım aynı yerde tz7 369 euroydu ki 69 euroluk bir fark yok bence arada.

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tuncayt 10 yıl
arkadaşlar bir çok testlerde panasonic tz 7 bu modelin önünde .. Biliyorsunuz ki canonun bu modeli panasonic in şuanki tz 7 modeline rakip olarak çıktı.. Kaldiki canonun bu modeli video çekiminde zoom yapmıyor.. Sizlere tavsiyem kesinlikle video sırasında 12 x zoom yapabilen panasonic i seçmeniz .. inanın bana video sırasında 12 x optic zoom un inanılmaz faydasını görüceksiniz...
saygılarımla...
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Levent Veziroglu 10 yıl
Cok iyi bir Compact makina sorsam SX200 ü mü tavsiye ederdiniz?Derdim su hem makro hem kuvvetli tele yada zoom cekimi yapmak istiyorum..Ekrani genis hacmi ise mini olsun istiyorum..
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doroşenko 10 yıl
knight
ve diğer editörler
bu mesaj silme ve insanların mesaj yazmalarını engelleme olayı artık cansıkıcı bir seviye ye geldi burda insanlara ana avrat söven mesajlar olmadıktan sonra silmenin falan alemi yok çok uzun bir süredir forumlarını takip ettiğim ancak fazla yazmadığım bir site idi fakat bir kaç ismin nedense çok önde olduğu ve kollandığı gözlerden kaçmıyordu bu kriz ortamında bu şilde saçma davranışlarla zaten belli sayıdaki takipçinizide kaçırmaktasınız size Atalayalper ve bnzerleri ile başarılar dilerim ne bu nick nede bir başkası ile bir daha bu sitenin ne forumlarına nede haber sayfalarına gireceğim.
Türkiyede ki tek haber ve forum sitesi siz değilsiniz binlerce var bu yaptıklarınızla kaçırdığınız insanlar başka sitelere yönelecek ve onlar zamanla parlayacaktır siz de reklam vs. boşyere beklersiniz o günler geldiğinde
Hiçbir şeyi yok farzedin yabancı siteler var onlarda yeter insanlara
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..Knight.. 10 yıl
knight
ve diğer editörler
bu mesaj silme ve insanların mesaj yazmalarını engelleme olayı artık cansıkıcı bir seviye ye geldi burda insanlara ana avrat söven mesajlar olmadıktan sonra silmenin falan alemi yok çok uzun bir süredir forumlarını takip ettiğim ancak fazla yazmadığım bir site idi fakat bir kaç ismin nedense çok önde olduğu ve kollandığı gözlerden kaçmıyordu bu kriz ortamında bu şilde saçma davranışlarla zaten belli sayıdaki takipçinizide kaçırmaktasınız size Atalayalper ve bnzerleri ile başarılar dilerim ne bu nick nede bir başkası ile bir daha bu sitenin ne forumlarına nede haber sayfalarına gireceğim.
Türkiyede ki tek haber ve forum sitesi siz değilsiniz binlerce var bu yaptıklarınızla kaçırdığınız insanlar başka sitelere yönelecek ve onlar zamanla parlayacaktır siz de reklam vs. boşyere beklersiniz o günler geldiğinde
Hiçbir şeyi yok farzedin yabancı siteler var onlarda yeter insanlara


Tartışmanın uzamasından ötürü gelen şikayetler üzerine moderatörler mesajlara müdahalelerde bulunuyor. Direkt olarak herhangi bir ilgimin olmadığını belirteyim.

İyi forumlar...
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impo 10 yıl
Sİmdi bu makine cikarsa almayın mı diyorsunuz siz bize, bende Canon 960is vardi sattim ve bu günlerde yeni makine almam gerek bu modeol çok hoşuma gitti ama..
960is gibi kaliteli resim cekermi cekmez mi...
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Cromartie 10 yıl
@doroşenko Bugün Fuji'nin f31fd'sinin iso performansı Panasonic FZ50'den daha iyiyse(DSLR Nikon D50'den bile daha iyi olduğunu söyleyenler var) burada cevap olarak direk karşımıza sensörün başarısı ortaya çıkar lensinin büyük olması değil. Lütfen yapmayın Allah aşkına, esas kıstas alınan nokta iso için mp/sensör oranı ve sensör kalitesi olmuştur.
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Batuist 10 yıl
@atalayalper
Gren oluşumu düşük ışık koşullarında resim çekebilmek için iso hassasiyetini yükselttiğimize ortaya çıkar.. Lensler yapı itibari ile dışbükey camlardır. Bu camlar yapıları itibari ile çevresinden aldığı ışığı normal bir camdan daha yoğun bir biçimde odaklanan bölgeye düşürürler.. Şöyle bir örnek vereyim. elinize bir büyüteç alıp güneşte bir nesne üzerine düşürün. nesnenin üzerine düşen ışığın çapı daraldıkça birim başına düşürdüğünüz ışık miktarı daha yoğun bir hal alır. Fotoğraf makinalarında da durum benzerdir. eğer daha büyük bir objektif kullanırsanız elinizdeki büyüteç misali objektif dışarıdan daha fazla ışık alarak birim başına daha fazla ışık düşürecektir. Yani dediğiniz gibi alaksı yoktur deyimi çok yanlış.. eğer loş bir mekanda iseniz ve elinizde ki makinanın objektifi ne kadar geniş ise o kadar fazla ışık toplarsınız. ne kadar fazla ışık toplarsanız iso hassasiyeti o oranda düşürerek resim çekmenize imksan tanınır. Doğal olarak bunun sonucunda ise daha az grenli resimler elde edebilirsiniz. CCD 'nin büyüklüğü tabiki üzerindeki ışık algılayıcı diyotların sayısı ile doğru orantılı bir şekilde büyük olacaktır. Ama aynı inh/mm2 başına düşen diyot sayısının bir standardı yoktur.. yani siz daha büyük yada daha küçük bir diyotlada 12mp elde edebilirsiniz.. burada kullanılan teknoloji öne çıkar..
eğer hala gren oluşumu ile ilgili hemfikir (ki bunlar benim düşüncelerim değil bunlar bilinen gerçeklerdir) değilsek biraz daha teorik ve pratik bilgi gerek size diyorum...
saygılar..
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XivA 10 yıl
bunlarda kameraları öldürecekler. yakındır..!
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