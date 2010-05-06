Canon, yeni tarayıcısı CanoScan 9000f'yi satışa sunuyor

Canon, fotoğraf ve negatif film tarama özelliklerine sahip yeni tarayıcısını duyurdu. Canon firmasının CanoScan 9000F olarak adlandırdığı tarayıcı, siyah ve gri renklerden oluşan bir tasarıma sahip. 48 bit renk derinliğinde 9600 x 9600dpi'a kadar çözünürlük sunan tarayıcı, negatif film ve fotoğraf tarama özelliklerini barındırıyor. Canon, bu tarayıcısında yer verdiği Film Automatic Retouching and Enhancement (FARE) Level 3 teknolojisi ile taranan döküman ve fotoğraflardaki çizik ve toz gibi görüntü kalitesine olumsuz etkisi olan etkenleri tarama sırasında ortadan kaldırabiliyor. LED lambalara sahip olan tarayıcıda eski tip tarayıcılardaki ısınma süresi ortadan kaldırılırken, enerji tüketiminde de ciddi derecede tasarruf söz konusu. A4, boyutundaki bir belgeyi ortalam 7 saniyede tarayabilen cihaz, 35mm'lik negatifleri de 18 saniye civarı bir süre içinde tarayabiliyor.

Canon'un Adobe Photoshop Elements, ArcSoft PhotoStudio ve LaserSoft's SilverFast SE gibi yazılımlarla birlikte satışa sunacağı CanoScan 9000F tarayıcının Haziran ayı içinde 250$'lık fiyat etiketiyle satışa sunacağı belirtildi