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    Casio, bu kez de klasik tasarımını deri kayış ile birleştiren modelini tanıttı

    Casio, klasikleşmiş tasarımlarını modern yeniden dokunuşlarla hayata döndürmeye devam ediyor. Ünlü saat markası tarafından tanıtılan yeni model bir kez daha eski ile yeninin birleşimi olabilir.

    Casio, deri kayışa sahip yeni modelini resmen tanıttı Tam Boyutta Gör

    Casio, AE-1200WH serisini genişleterek deri kayışlı yeni modeli AE-1200WHL-5AV'yi tanıttı. Dayanıklılığı ve fonksiyonelliği ile bilinen bu saat, şimdi daha şık ve zarif bir görünüm sunuyor.

    Yeni model, serinin 100 metreye kadar su geçirmezlik ve yaklaşık 10 yıllık pil ömrü gibi imza özelliklerini koruyor. Ayrıca, dünya saatlerini gösteren harita göstergesi ve tüm modlarda ana zamanı gösteren alt kadran gibi özellikler de yer alıyor.

    Deri kayış, saate daha sofistike bir dokunuş katarken, önceki plastik ve paslanmaz çelik modellerde olduğu gibi hafif ve rahat bir kullanım sağlıyor. Saatin toplam ağırlığı 39 gram olarak korunmuş, bu da günlük kullanım için ideal bir seçenek haline getiriyor.

    Bu modelde, kayışın yanı sıra kadranda bazı güncellemeler yapılmış. "Alarm", "WR" ve "Kronometre" etiketleri LCD ekranın altına taşınmış ve "10 Yıllık Pil" etiketi ise alt kadranın altına konumlandırılmış.

    Casio AE-1200WHL-5AV’nin sunduğu özellikler oldukça geniş. Saat, 31 farklı zaman dilimini ve yaz saati uygulamasını destekleyen dünya saati fonksiyonuna sahip. Ayrıca 1/100 saniye hassasiyetinde ölçüm yapabilen bir kronometre, 1 saniyeden 24 saate kadar geri sayım yapan bir zamanlayıcı, günlük ya da tek seferlik 5 alarm ve saat başı sinyali gibi özellikler bulunuyor. LED ışığı, seçilebilir aydınlatma süresi ile birlikte gelirken, saat tam otomatik takvim ve 12/24 saat formatı sunuyor. Aynı zamanda dört farklı şehirdeki zamanı izleyebilme özelliği de mevcut.

    Bu modelin Asya’da (Japonya hariç) Ekim 2024’te satışa sunulması planlanıyor. Şu an için elimizdeki tek fiyat bilgisi içeren Singapur’da ise yaklaşık 48$ fiyatıyla piyasaya sürülecek. Diğer ülkelerdeki fiyat bilgileri ise henüz açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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