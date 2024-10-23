Casio, bu kez de klasik tasarımını deri kayış ile birleştiren modelini tanıttı

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Casio, AE-1200WH serisini genişleterek deri kayışlı yeni modeli AE-1200WHL-5AV'yi tanıttı. Dayanıklılığı ve fonksiyonelliği ile bilinen bu saat, şimdi daha şık ve zarif bir görünüm sunuyor.

Yeni model, serinin 100 metreye kadar su geçirmezlik ve yaklaşık 10 yıllık pil ömrü gibi imza özelliklerini koruyor. Ayrıca, dünya saatlerini gösteren harita göstergesi ve tüm modlarda ana zamanı gösteren alt kadran gibi özellikler de yer alıyor.

Deri kayış, saate daha sofistike bir dokunuş katarken, önceki plastik ve paslanmaz çelik modellerde olduğu gibi hafif ve rahat bir kullanım sağlıyor. Saatin toplam ağırlığı 39 gram olarak korunmuş, bu da günlük kullanım için ideal bir seçenek haline getiriyor.

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Bu modelde, kayışın yanı sıra kadranda bazı güncellemeler yapılmış. "Alarm", "WR" ve "Kronometre" etiketleri LCD ekranın altına taşınmış ve "10 Yıllık Pil" etiketi ise alt kadranın altına konumlandırılmış.

Casio AE-1200WHL-5AV’nin sunduğu özellikler oldukça geniş. Saat, 31 farklı zaman dilimini ve yaz saati uygulamasını destekleyen dünya saati fonksiyonuna sahip. Ayrıca 1/100 saniye hassasiyetinde ölçüm yapabilen bir kronometre, 1 saniyeden 24 saate kadar geri sayım yapan bir zamanlayıcı, günlük ya da tek seferlik 5 alarm ve saat başı sinyali gibi özellikler bulunuyor. LED ışığı, seçilebilir aydınlatma süresi ile birlikte gelirken, saat tam otomatik takvim ve 12/24 saat formatı sunuyor. Aynı zamanda dört farklı şehirdeki zamanı izleyebilme özelliği de mevcut.

Bu modelin Asya’da (Japonya hariç) Ekim 2024’te satışa sunulması planlanıyor. Şu an için elimizdeki tek fiyat bilgisi içeren Singapur’da ise yaklaşık 48$ fiyatıyla piyasaya sürülecek. Diğer ülkelerdeki fiyat bilgileri ise henüz açıklanmadı.

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Casio, deri kayışa sahip yeni modelini resmen tanıttı