Nothing Headphone (a) tanıtıldı: Uygun fiyat, 5 gün pil ömrü, ANC

Nothing Headphone (a) neler sunuyor?
Diğer özellikler arasında, Bluetooth 5.4, aynı anda iki cihaza bağlanabilme özelliği, eşleştirme düğmesi, ChatGPT gibi sanal asistanları çağırmak için ayrı bir düğme bulunuyor. Tasarım açısından Headphone (a), önceki modelinde bulunan aynı estetiği koruyor.
Nothing Headphone (a) fiyatı ne kadar?
Nothing, Headphone (a)'yı dört renkte sunuyor: siyah, beyaz, pembe ve sarı. Kulaklığın 199 dolar olarak açıklandı ve bugün ön siparişe açıldı, 13 Mart’ta da satışa sunulacak.
Nothing Headphone (a) özellikleri
- 40 mm dinamik sürücü, PEN+PU diyafram
- Bluetooth 5.4, AAC, SBC, LDAC codec, Hi-Res audio
- Android 5.1 ve üzeri ile iOS 13 ve üzeri ile uyumlu
- Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, Çift Bağlantı
- Kulak içi algılama
- Düşük Gecikme Modu
- 40 dB'ye kadar Kişiselleştirilmiş ANC, Ortama Uyarlanabilir ANC
- Akıllı Uyarlanabilir Gürültü Engelleme Şeffaflık modu
- 3 mikrofonlu ENC arama mimarisiyle arama gürültüsü engelleme için Clear Voice Teknolojisi
- Toza ve Suya Dayanıklı (IP52)
- Boyut ve ağırlık: 177 x 78 x 190.4 mm, 310 gr
- 1060mAh pil - AAC’de 135 saate kadar (ANC olmadan) / 75 saate kadar (ANC ile), LDAC'de 90 saate kadar (ANC olmadan) / 62 saate kadar (ANC ile) müzik çalma süresi
- Hızlı şarj: 5 dakika şarjla 8 saat (ANC olmadan) / 5 saat (ANC ile) kullanım süresi
