Nothing Headphone (a) tanıtıldı: Uygun fiyat, 5 gün pil ömrü, ANC

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nothing, Phone 4(a) ve Phone 4(a) Pro'nun yanı sıra, Nothing Headphone (1)'in uygun fiyatlı bir sürümünü tanıttı. Nothing Headphone (a) olarak adlandırılan bu model, biraz daha uygun bir fiyata neredeyse aynı deneyimi sunmayı hedefliyor. Kulak üstü kulaklık, 20 Hz ila 40 kHz frekans tepkisine sahip aynı 40 mm dinamik sürücülere sahip. Tek fark, KEF tarafından yapılan bir ayar eksikliği gibi görünüyor.

Nothing Phone (4a) Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 6 sa. önce eklendi

Nothing Headphone (a) neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Nothing Headphone (a), 40 dB'ye kadar sesleri engelleyebilen iki özel mikrofonla ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliğini destekliyor. 1060 mAh'lik pili, ANC olmadan 135 saate kadar, ANC ile 75 saate kadar AAC çalma süresi sunabiliyor. LDAC kodlamasıyla bu rakamlar sırasıyla 72 saat ve 50 saate düşüyor. Nothing, beş dakikalık şarjın Headphone (a)'yı 8 saate kadar çalıştırabildiğini iddia ediyor. Kulaklığı şarj etmek (USB-C) yaklaşık iki saat sürüyor.

Diğer özellikler arasında, Bluetooth 5.4, aynı anda iki cihaza bağlanabilme özelliği, eşleştirme düğmesi, ChatGPT gibi sanal asistanları çağırmak için ayrı bir düğme bulunuyor. Tasarım açısından Headphone (a), önceki modelinde bulunan aynı estetiği koruyor.

Nothing Headphone (a) fiyatı ne kadar?

Nothing, Headphone (a)'yı dört renkte sunuyor: siyah, beyaz, pembe ve sarı. Kulaklığın 199 dolar olarak açıklandı ve bugün ön siparişe açıldı, 13 Mart’ta da satışa sunulacak.

Nothing Headphone (a) özellikleri

Tam Boyutta Gör

40 mm dinamik sürücü, PEN+PU diyafram

Bluetooth 5.4, AAC, SBC, LDAC codec, Hi-Res audio

Android 5.1 ve üzeri ile iOS 13 ve üzeri ile uyumlu

Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, Çift Bağlantı

Kulak içi algılama

Düşük Gecikme Modu

40 dB'ye kadar Kişiselleştirilmiş ANC, Ortama Uyarlanabilir ANC

Akıllı Uyarlanabilir Gürültü Engelleme Şeffaflık modu

3 mikrofonlu ENC arama mimarisiyle arama gürültüsü engelleme için Clear Voice Teknolojisi

Toza ve Suya Dayanıklı (IP52)

Boyut ve ağırlık: 177 x 78 x 190.4 mm, 310 gr

1060mAh pil - AAC’de 135 saate kadar (ANC olmadan) / 75 saate kadar (ANC ile), LDAC'de 90 saate kadar (ANC olmadan) / 62 saate kadar (ANC ile) müzik çalma süresi

Hızlı şarj: 5 dakika şarjla 8 saat (ANC olmadan) / 5 saat (ANC ile) kullanım süresi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Nothing Headphone (a) tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: