    Nothing Headphone (a) tanıtıldı: Uygun fiyat, 5 gün pil ömrü, ANC

    Nothing, Phone 4a serisiyle birlikte Headphone (1)'in uygun fiyatlı sürümünü tanıttı. Nothing Headphone (a), ANC, şeffaflık modu ve IP52 su/toz direnci gibi temel özellikleri koruyor.

    uygun fiyatlı kulak üstü kulaklık Nothing Headphone (a) Tam Boyutta Gör
    Nothing, Phone 4(a) ve Phone 4(a) Pro'nun yanı sıra, Nothing Headphone (1)'in uygun fiyatlı bir sürümünü tanıttı. Nothing Headphone (a) olarak adlandırılan bu model, biraz daha uygun bir fiyata neredeyse aynı deneyimi sunmayı hedefliyor. Kulak üstü kulaklık, 20 Hz ila 40 kHz frekans tepkisine sahip aynı 40 mm dinamik sürücülere sahip. Tek fark, KEF tarafından yapılan bir ayar eksikliği gibi görünüyor.

    Nothing Headphone (a) neler sunuyor?

    Nothing Headphone (a) kulak üstü kablosuz kulaklık Tam Boyutta Gör
    Nothing Headphone (a), 40 dB'ye kadar sesleri engelleyebilen iki özel mikrofonla ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliğini destekliyor. 1060 mAh'lik pili, ANC olmadan 135 saate kadar, ANC ile 75 saate kadar AAC çalma süresi sunabiliyor. LDAC kodlamasıyla bu rakamlar sırasıyla 72 saat ve 50 saate düşüyor. Nothing, beş dakikalık şarjın Headphone (a)'yı 8 saate kadar çalıştırabildiğini iddia ediyor. Kulaklığı şarj etmek (USB-C) yaklaşık iki saat sürüyor.

    Diğer özellikler arasında, Bluetooth 5.4, aynı anda iki cihaza bağlanabilme özelliği, eşleştirme düğmesi, ChatGPT gibi sanal asistanları çağırmak için ayrı bir düğme bulunuyor. Tasarım açısından Headphone (a), önceki modelinde bulunan aynı estetiği koruyor.

    Nothing Headphone (a) fiyatı ne kadar?

    Nothing, Headphone (a)'yı dört renkte sunuyor: siyah, beyaz, pembe ve sarı. Kulaklığın 199 dolar olarak açıklandı ve bugün ön siparişe açıldı, 13 Mart’ta da satışa sunulacak.

    Nothing Headphone (a) özellikleri

    Nothing Headphone (a) teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • 40 mm dinamik sürücü, PEN+PU diyafram
    • Bluetooth 5.4, AAC, SBC, LDAC codec, Hi-Res audio
    • Android 5.1 ve üzeri ile iOS 13 ve üzeri ile uyumlu
    • Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, Çift Bağlantı
    • Kulak içi algılama
    • Düşük Gecikme Modu
    • 40 dB'ye kadar Kişiselleştirilmiş ANC, Ortama Uyarlanabilir ANC
    • Akıllı Uyarlanabilir Gürültü Engelleme Şeffaflık modu
    • 3 mikrofonlu ENC arama mimarisiyle arama gürültüsü engelleme için Clear Voice Teknolojisi
    • Toza ve Suya Dayanıklı (IP52)
    • Boyut ve ağırlık: 177 x 78 x 190.4 mm, 310 gr
    • 1060mAh pil - AAC’de 135 saate kadar (ANC olmadan) / 75 saate kadar (ANC ile), LDAC'de 90 saate kadar (ANC olmadan) / 62 saate kadar (ANC ile) müzik çalma süresi
    • Hızlı şarj: 5 dakika şarjla 8 saat (ANC olmadan) / 5 saat (ANC ile) kullanım süresi

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 10 saat önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 10 saat önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

