Galaxy Watch Ultra 2, Samsung’un ilk 5G’li saati olabilir

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Watch Ultra 2, akıllı saat kategorisinde bağlantı teknolojileri açısından önemli bir sıçramaya hazırlanıyor. Sektöre yakın kaynaklara göre şirket, yeni nesil Ultra modelinde dahili 5G hücresel bağlantı sunmayı planlıyor. Bu iddia doğru çıkarsa cihaz, şirketin doğrudan 5G desteğine sahip ilk akıllı saati olacak. Yeni modelin 2026 yılının ortalarında tanıtılması ve katlanabilir telefonlarla birlikte sahneye çıkması bekleniyor. Böyle bir güncelleme, özellikle telefondan bağımsız kullanım senaryolarında veri hızını ve iletişim kalitesini belirgin biçimde artırabilir.

Samsung’un akıllı saat stratejisi son yıllarda kademeli donanım iyileştirmeleri üzerine kurulu ilerliyor. Şirket, 2024 yılında piyasaya sunduğu ilk Ultra markalı akıllı saat olan Galaxy Watch Ultra ile dayanıklılık ve pil ömrü odaklı bir model sunmuştu. Geçtiğimiz yıl ise aynı modelin depolama kapasitesi iki katına çıkarılarak sınırlı bir güncelleme yapılmıştı. Galaxy Watch Ultra 2 ile birlikte beklenen 5G desteği, bu serideki ilk büyük bağlantı yükseltmesi olarak öne çıkıyor. Hücresel veri hızlarının artması yalnızca internet erişimini değil, aynı zamanda çağrı kalitesi ve bulut tabanlı servislerin kullanımını da doğrudan etkileyebilir.

İşte Galaxy Watch Ultra 2 ile gelmesi beklenen yeni nesil işlemci ve bağlantı teknolojileri:

Galaxy Watch Ultra 2’nin beklenen bağlantı yükseltmesinin arkasında yeni nesil bir işlemci platformunun yer alabileceği konuşuluyor. Samsung’un kısa süre önce Qualcomm ile akıllı saatler için yeni bir çip geliştirme konusunda birlikte çalıştığını açıklaması bu ihtimali güçlendiriyor. Söz konusu platformun Snapdragon Wear Elite adıyla piyasaya çıkabileceği ve dahili 5G modem içereceği belirtiliyor. Bu tür bir modem entegrasyonu, akıllı saatlerin daha az enerji tüketerek yüksek hızlı veri bağlantısı kurabilmesini sağlayabilir.

Donanım tarafında bir diğer dikkat çekici unsur üretim teknolojisi. Snapdragon Wear Elite platformunun 3 nanometre üretim süreciyle geliştirildiği ifade ediliyor. Bu tür gelişmiş üretim süreçleri genellikle daha yüksek performans ile daha düşük enerji tüketimini aynı anda sunmayı amaçlıyor. Beş çekirdekli CPU mimarisi ve daha güçlü bir GPU’nun yanı sıra entegre NPU yani yapay zekâ işlem birimi de bulunuyor. Bu birim, sesli asistan işlemleri, sağlık verisi analizi veya gerçek zamanlı veri işleme gibi görevleri daha hızlı gerçekleştirebilir.

Yeni işlemcinin yalnızca 5G ile sınırlı olmayan daha geniş bir bağlantı paketi sunacağı da ifade ediliyor. Wi-Fi 6 desteği, yoğun kablosuz ağ ortamlarında daha stabil bağlantı sağlayabilirken Bluetooth 6.0 teknolojisi cihazlar arası veri aktarımını daha hızlı ve verimli hâle getirebilir. Bunun yanında ultra geniş bant yani UWB desteği, özellikle hassas konum belirleme ve cihazlar arası yakın mesafe iletişiminde yeni kullanım alanları yaratabilir. Akıllı saatler açısından bakıldığında bu teknoloji, dijital anahtar sistemleri veya akıllı ev cihazlarıyla daha hassas etkileşim gibi senaryoları mümkün kılabilir.

Çipin desteklediği NB-NTN teknolojisi ise daha farklı bir bağlantı yaklaşımına işaret ediyor. Bu sistem, arama ve mesajlaşma gibi temel iletişim işlevleri için doğrudan uydu bağlantısını mümkün kılabiliyor. Günümüzde uydu bağlantısı daha çok acil durum iletişimi için akıllı telefonlarda kullanılmaya başlandı. Benzer bir özelliğin akıllı saatlere taşınması, özellikle doğa sporları veya şehir dışı aktivitelerde cihazın iletişim kabiliyetini önemli ölçüde artırabilir.

