Vivo, rekorlar kıran serisi için asıl sürprizini sona sakladı

Vivo, Çin'de Vivo X200, X200 Pro Mini ve X200 Pro modellerini tanıttı. Bu üç model de MediaTek'in Dimensity 9400 yonga seti ile donatıldı. Serinin ayrıca 2025'in ilk yarısında tanıtılması beklenen bir Ultra modelini de içereceği söyleniyor. Bu modelin, Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip olacağı öne sürülüyor.

Vivo'nun Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacağı bir telefon çıkaracağı Weibo'da doğrulandı. Bu bağlamda, Vivo X200 Ultra modelinin bu çiple gelmesi olası görünüyor. Vivo, X100 serisinde Dimensity 9300 yonga setini X100 ve X100 Pro modellerinde kullanırken, X100 Ultra modelinde Snapdragon 8 Gen 3'e yer vermişti. Bu stratejinin X200 Ultra modelinde de devam edeceği düşünülüyor.

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Vivo X200 Ultra hakkında detaylar sızıntılarla gelmeye devam ediyor. Son sızıntılara göre, cihazda 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel telefoto kamera ve 200 megapiksel periskop telefoto lens bulunacak. Ayrıca uydu iletişimi desteği ile gelebileceği de söylentiler arasında yer alıyor. Ancak cihaz hakkında başka ayrıntı henüz bilinmiyor.

X200 Ultra'nın Çin pazarında Samsung Galaxy S25 Ultra, Oppo Find X8 Ultra ve Xiaomi 15 Ultra modelleri ile rekabet etmesi bekleniyor. Fiyatının ise yaklaşık 770$ civarında olacağı tahmin ediliyor. X100 ve X100 Pro modelleri global pazarda satışa sunulmuş olsa da, X100 Ultra sadece Çin'de satışa çıkmıştı. Bu nedenle, X200 Ultra'nın global pazara sunulup sunulmayacağı belirsizliğini koruyor.

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