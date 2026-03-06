Casio güneş enerjili akıllı saatini duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzun süredir farklı konseptlerde klasik kol saatleri piyasaya süren Casio, nadiren de olsa araya bir iki tane akıllı saat atabiliyor. G-Shock serisine dahil edilen G-Shock GM-H5600 akıllı saat modelleri Garmin ile rekabet edecek.

Casio G-Shock GM-H5600 özellikleri ve fiyatı

Casio G-Shock GM-H5600 dayanıklılık odaklı akıllı saat sınıfında yer alıyor. 200 metreye kadar su altında kullanılabiliyor ve şoklara dayanıklı. Casio sadeliğe önem verdiği için geleneksel akıllı saatlerdeki renkli ve bol uygulamaları ekranlar bu modelde mevcut değil. Ekran monokrom renklere sahip ve ekranda belirli veriler gösteriliyor. Ayrıntılı istatistikler ve ayarlar ise uygulamadan yapılıyor.

Piksellere entegre bellek ile daha net görüntüler sunan LCD ekranın çevresindeki güneş panelleri belirli senaryolarda prize ihtiyaç bırakmıyor. İç ortam floresan aydınlatmasında günlük 8 saat, güneşli bir günde pencere kenarında haftalık 2 saat şarj tavsiye ediliyor.

Güneş desteği ile günde bir saat kullanıldığında 1 haftaya kadar kullanım süresi sunuyor. Sürekli kullanımda 35 saat civarında, tasarruf modunda ise 11 ay boyunca kullanılabiliyor. Saatin tam şarj süresi ise 3 saat.

Kayışları geri dönüştürülmüş materyallerden elde edilmiş bio tabanlı reçineden imal edilen saat kandaki oksijen, uyku, nabız gibi değerleri takip edebiliyor. 3 eksenli ivme ölçer ve GPS ile fitness takibi de yapan saatin verilerini ise Polar markasının analizleri karşınıza getiriyor.

Super Illuminator LED aydınlatmaya sahip olan saatte 300 şehrin saatleri de en doğru şekilde ayarlanabiliyor. Casio G-Shock GM-H5600 modelinin ülkemizde 26000TL fiyat etiketi ile piyasaya çıkması bekleniyor.

