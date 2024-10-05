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    Casio modern özelliklere sahip yeni klasik modelini resmen tanıttı

    Akıllı saatlerin popülaritesi günden güne daha fazla hissedilmeye devam ederken, Casio gibi markalar yeni modelleriyle klasik saatlerin varlığını korumaya devam ediyor.

    Casio G-SHOCK GMC-B2100 resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Casio, G-SHOCK serisine yeni bir saat ekleyerek saat severlerin beğenisine sundu. GMC-B2100 adıyla tanıtılan bu model, markanın ikonik sekizgen bezel tasarımını koruyor ancak ona modern ve sofistike bir dokunuş katıyor. Saat, paslanmaz çelikten üretilmiş olmasıyla sağlam ve dayanıklı bir his verirken, aynı zamanda şaşırtıcı derecede ince bir yapıya sahip.

    GMC-B2100, hem şıklığı hem de işlevselliği bir araya getiren bir tasarımla öne çıkıyor. Kadranı, çoklu kolları ve alt kadranlarıyla dikkat çekerken, hem analog kronometre işlevini yerine getiriyor hem de kullanıcıya zaman kontrolünde pratiklik sunuyor. Sekizgen bezel tasarımı ve vidalı kurma kolu, saate kendine has bir görünüm kazandırıyor ve diğer modellerden ayrışmasını sağlıyor.

    Bu model yalnızca estetik açıdan değil, teknik özellikleriyle de fark yaratıyor. Tough Solar teknolojisi sayesinde saat, güneş ışığından ya da iç mekan aydınlatmalarından enerji alarak şarj olabiliyor. Bu özellik, kullanıcıların pil değiştirme derdinden kurtulmasını sağlıyor. Ayrıca Mobile Link teknolojisi ile saate akıllı telefon üzerinden bağlanarak zaman senkronizasyonu yapmak ve kişiselleştirmek mümkün hale geliyor.

    GMC-B2100'ün diğer önemli özellikleri arasında 200 metreye kadar suya dayanıklılık, şoklara karşı dirençli yapı ve düşük ışıkta daha iyi görünürlük sağlayan LED aydınlatma yer alıyor. Tüm bu unsurlar, saatin yalnızca günlük kullanım için değil, zorlu koşullarda da rahatlıkla tercih edilebileceğini gösteriyor.

    Casio’nun bu yeni modeli ile ilgili fiyat bilgileri henüz açıklanmadı ancak yakın zamanda satışa sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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